Billigfluggesellschaft
EasyJet einigt sich mit Finanzinvestor Apollo auf Übernahme
Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Die britische Billigfluggesellschaft Easyjet hat dem Übernahmeangebot des Finanzinvestors Apollo Global zugestimmt.
Quelle: Simone Previdi/Shutterstock.com
(Reuters) - Die britische Billigfluggesellschaft Easyjet hat überraschend ein Übernahmeangebot des Finanzinvestors Apollo Global angenommen. Easyjet habe der Offerte von Apollo Global über 7,15 Pfund je Aktie grundsätzlich zugestimmt, teilte die Fluggesellschaft am Freitag mit. Apollo sticht damit den US-Investor Castlelake aus, der 6,90 Pfund je Aktie für Easyjet geboten hatte. Erst am Sonntag hatte Easyjet mitgeteilt, eine Grundsatzvereinbarung mit Castlelake geschlossen zu haben, die die Fluggesellschaft mit bis zu 5,5 Milliarden Pfund (ungerechnet 6,4 Milliarden Euro) bewerte.
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