Billigfluggesellschaft

EasyJet einigt sich mit Finanzinvestor Apollo auf Übernahme

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)

Die britische Billigfluggesellschaft Easyjet hat dem Übernahmeangebot des Finanzinvestors Apollo Global zugestimmt.

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Quelle: Simone Previdi/Shutterstock.com

(Reuters) - Die britische Billigfluggesellschaft Easyjet hat überraschend ein Übernahmeangebot des Finanzinvestors Apollo ‌Global angenommen. Easyjet habe der Offerte von Apollo Global ⁠über ⁠7,15 Pfund je Aktie grundsätzlich zugestimmt, teilte die Fluggesellschaft am Freitag mit. Apollo sticht damit ‌den US-Investor Castlelake ‌aus, der 6,90 Pfund je Aktie für Easyjet ⁠geboten hatte. Erst am Sonntag ‌hatte Easyjet ⁠mitgeteilt, eine Grundsatzvereinbarung mit Castlelake geschlossen zu haben, die die Fluggesellschaft mit ‌bis ⁠zu 5,5 Milliarden ⁠Pfund (ungerechnet 6,4 Milliarden Euro) bewerte.

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