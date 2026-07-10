EQS-Adhoc: GRAMMER AG: Ergebnis im zweiten Quartal 2026 deutlich über Vorjahresniveau
EQS-Ad-hoc: GRAMMER Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Quartal
GRAMMER AG: Ergebnis im zweiten Quartal 2026 deutlich über Vorjahresniveau
10.07.2026 / 10:28 CET/CEST
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GRAMMER AG: Ergebnis im zweiten Quartal 2026 deutlich über Vorjahresniveau
Ursensollen, 10. Juli 2026 – Die GRAMMER AG verzeichnet auf Basis vorläufiger Zahlen im zweiten Quartal 2026 eine deutlich verbesserte Ergebnisentwicklung gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Demnach übertrifft das operative EBIT mit rund 23,4 Mio. EUR (Q2 2025: 11,7 Mio. EUR) den Vorjahreswert deutlich. Das operative EBIT wurde um positive Währungseffekte in Höhe von rund 2,3 Mio. EUR bereinigt.
Der Konzernumsatz in den Monaten April bis Juni 2026 stieg um rund 33,2 Mio. EUR auf ca. 499,5 Mio. EUR (Q2 2025: 466,3 Mio. EUR). Das verbesserte operative Konzernergebnis im zweiten Quartal 2026 ist insbesondere auf das TOP 10 Programm in der EMEA-Region zurückzuführen.
Auf Basis der vorläufigen Zahlen beläuft sich das operative EBIT in den ersten sechs Monaten 2026 auf rund 41,7 Mio. EUR und liegt damit um 17,2 % über dem Vorjahreswert (H1 2025: 35,6 Mio. EUR). Ausschlaggebend hierfür ist ebenfalls die konsequente Umsetzung des TOP 10 Programms.
Vor diesem Hintergrund hält der Vorstand an der im Geschäftsbericht 2025 veröffentlichten Gesamtjahresprognose (Konzernumsatz: rund 1,9 Mrd. EUR; operatives EBIT: rund 80 Mio. EUR) fest.
Der Halbjahresbericht für das erste Halbjahr 2026 wird am 14. August 2026 veröffentlicht.
Der Vorstand
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Tel.: 09621 66 2222
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