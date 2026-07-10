EQS-Adhoc: VINCORION SE: VINCORION SE steigert Umsatz im ersten Halbjahr 2026 gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich; Jahresprognose bestätigt

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EQS-Ad-hoc: VINCORION SE / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Halbjahr
VINCORION SE: VINCORION SE steigert Umsatz im ersten Halbjahr 2026 gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich; Jahresprognose bestätigt

10.07.2026 / 10:13 CET/CEST
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Auf Basis vorläufiger Zahlen zum 30. Juni 2026 erzielte die VINCORION SE („VINCORION") einen Konzernumsatz von 81,2 Mio. € im zweiten Quartal 2026; dies entspricht einem Anstieg von 44,5 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum (56,2 Mio. €). Bezogen auf das Halbjahr erhöhte sich der Konzernumsatz damit von 105,5 Mio. € um 42,4 % auf 150,2 Mio. €.

Dieser Anstieg im Vergleich zum Vorjahreshalbjahr ist in erster Linie auf eine erfolgreiche Entwicklung der Ramp-Up Maßnahmen zurückzuführen.

Der Vorstand bestätigt die Jahresprognose für das Geschäftsjahr 2026 mit einem Konzernumsatz zwischen 280 Mio. € und 320 Mio. € sowie einer bereinigten EBIT-Marge zwischen 18 % und 19 %.

VINCORION wird seine Ergebnisse für das erste Halbjahr am 13. August 2026 veröffentlichen.

Kontakt:

VINCORION SE

Feldstrasse 155

22880 Wedel, Germany

ir@vincorion.com

Felix Zander (IR)

felix.zander@vincorion.com

T +494103602431

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Sprache:Deutsch
Unternehmen:VINCORION SE
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E-Mail:ir@vincorion.com
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