EQS-AFR: Gateway Real Estate AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Gateway Real Estate AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Gateway Real Estate AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

10.07.2026 / 09:48 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Gateway Real Estate AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 14.07.2026

Ort:

https://www.gateway-re.de/investor-relations/publikationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 14.07.2026

Ort:

https://www.gateway-re.de/en/investor-relations/publications

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 14.07.2026

Ort:

https://www.gateway-re.de/investor-relations/publikationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 14.07.2026

Ort:

https://www.gateway-re.de/en/investor-relations/publications

10.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Gateway Real Estate AG
Hardenbergstraße 28a
10623 Berlin
Deutschland
Internet:www.gateway-re.de
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2364058 10.07.2026 CET/CEST

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