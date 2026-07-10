EQS-AFR: United Internet AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: United Internet AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
United Internet AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

10.07.2026 / 11:00 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die United Internet AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026

Ort:

http://www.united-internet.de/investor-relations/publikationen/berichte.html

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026

Ort:

http://www.united-internet.de/en/investor-relations/publications/reports.html

10.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:United Internet AG
Elgendorfer Straße 57
56410 Montabaur
Deutschland
Internet:www.united-internet.de
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2363796 10.07.2026 CET/CEST

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