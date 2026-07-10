EQS-DD: Private Assets SE & Co. KGaA: Exelho Capital GmbH, Kauf
EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
10.07.2026 / 15:07 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|Exelho Capital GmbH
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Vorname:
|Christoph
|Nachname(n):
|Schäfers
|Position:
|Stellvertretender Vorsitzender Verwaltungsrat der Komplementär-SE der Private Assets SE & Co. KGaA
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Private Assets SE & Co. KGaA
b) LEI
|391200K20QKOH53QMC44
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A3H2234
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|3,20 EUR
|1.329.600 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|3,2000 EUR
|1.329.600,0000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|10.07.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
10.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Private Assets SE & Co. KGaA
|Brook 1
|20457 Hamburg
|Deutschland
|Internet:
|www.private-assets.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
106004 10.07.2026 CET/CEST
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