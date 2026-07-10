EQS-DD: Private Assets SE & Co. KGaA: Exelho Capital GmbH, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

10.07.2026 / 15:07 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Exelho Capital GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Christoph
Nachname(n): Schäfers
Position: Stellvertretender Vorsitzender Verwaltungsrat der Komplementär-SE der Private Assets SE & Co. KGaA

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Private Assets SE & Co. KGaA

b) LEI
391200K20QKOH53QMC44 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A3H2234

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
3,20 EUR 1.329.600 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
3,2000 EUR 1.329.600,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
10.07.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


10.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Private Assets SE & Co. KGaA
Brook 1
20457 Hamburg
Deutschland
Internet: www.private-assets.de

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106004  10.07.2026 CET/CEST

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