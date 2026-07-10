EQS-News: HMS Bergbau AG: Unternehmensanleihe 2025/2030 erfolgreich um 25 Mio. Euro aufgestockt

EQS-News: HMS Bergbau AG / Schlagwort(e): Anleihe

HMS Bergbau AG: Unternehmensanleihe 2025/2030 erfolgreich um 25 Mio. Euro aufgestockt



10.07.2026 / 10:03 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





CORPORATE NEWS

HMS Bergbau AG: Unternehmensanleihe 2025/2030 erfolgreich um 25 Mio. Euro aufgestockt



Berlin, 10. Juli 2026: Die HMS Bergbau AG (ISIN: DE0006061104, WKN: 606110, „HMS“), ein führendes unabhängiges Rohstoffhandels- und

-vermarktungsunternehmen aus Deutschland, hat im Zuge einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren ihre bestehende 10,0 %-Anleihe 2025/2030 (ISIN DE000A4DFTU1/ WKN A4DFTU) um weitere 25 Mio. Euro auf nunmehr insgesamt 95 Mio. Euro aufgestockt. Die Platzierung erfolgte nahe dem aktuellen Börsenkurs.

Mit den zufließenden Mitteln sollen weitere Wachstumsmöglichkeiten im Rohstoffhandel finanziert werden. HMS plant unter anderem, ihre Aktivitäten in den Bereichen Flüssigbrennstoffe und Schmierstoffe auszubauen, insbesondere in den Wachstumsmärkten China, Indien und der ASEAN-Region. Ferner ist vorgesehen, die Erlöse zur Vorfinanzierung von Produktionsvolumina ausgewählter Rohstoffproduzenten zu nutzen, um dadurch langfristige und hochprofitable Handelsvolumen im Bereich Kohle und Chromerzen abzusichern.

Jens Moir, CFO HMS Bergbau AG: „HMS ist hervorragend aufgestellt, um ihr nachhaltiges Wachstum auch in den kommenden Jahren fortzusetzen. Mit den Mitteln aus der Anleiheaufstockung können wir weitere Wachstumspotenziale realisieren, vor allem im stark wachsenden Markt für Flüssigbrennstoffe. Wir danken den Investoren für ihr Vertrauen in unser Geschäftsmodell und unsere Wachstumsstrategie.“

Für das laufende Geschäftsjahr erwartet HMS eine signifikante Steigerung des Konzernumsatzes von 1,22 Mrd. Euro auf 2 Mrd. Euro. Das bereinigte EBITDA soll von 23,1 Mio. Euro auf 35 Mio. Euro steigen. Die Prognose für 2026 wurde bereits vor der Anleiheaufstockung abgegeben und bildet nicht die daraus resultierenden, zusätzlichen Möglichkeiten ab.

Die Transaktion wurde begleitet von der Montega Markets GmbH als Sole Global Coordinator/Sole Lead Manager und Joint Bookrunner sowie B. Metzler seel. Sohn & Co. AG als Joint Bookrunner. Die Montega Markets GmbH agierte dabei als vertraglich gebundener Vermittler der Wolfgang Steubing AG Wertpapierdienstleister, Frankfurt am Main.

Über HMS Bergbau AG:

Die HMS Bergbau AG ist eine der führenden unabhängigen Rohstoffhandels- und Vermarktungsgesellschaften mit Sitz in Deutschland. Ihr Schwerpunkt liegt auf dem internationalen Handel mit Rohstoffen wie Kohleprodukten, Flüssigbrennstoffen, Erzen, Zement und anderen Produkten sowie zunehmend auf der Produktion von Rohstoffen im Rahmen von Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen an Minengesellschaften. Zu ihren Kunden gehören namhafte Industrieunternehmen sowie Energiehändler und -produzenten, die weltweit und termingerecht beliefert werden. Mit Aktivitäten in Asien, Afrika, Europa, Nord- und Südamerika verfügt die HMS Bergbau AG zudem über hochwertige Rohstoffreserven und ein weitreichendes globales Netzwerk.

Kontakt:

Unternehmenskontakt:

HMS Bergbau AG

An der Wuhlheide 232

12459 Berlin

T.: +49 (30) 65 66 81-0

F: +49 (30) 65 66 81-15

E-Mail: info@hms-ag.com

URL: www.hms-ag.com

HMS Investor Relations Kontakt:

edicto GmbH

Doron Kaufmann / Ralf Droz

T: +49 69 905 505 53

E-Mail: hms-bergbau@edicto.de

10.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: HMS Bergbau AG An der Wuhlheide 232 12459 Berlin Deutschland Telefon: 030 65 66 81-0 Fax: 030 65 66 81-15 E-Mail: hms@hms-ag.com Internet: www.hms-ag.com ISIN: DE0006061104 WKN: 606110 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Tradegate BSX EQS News ID: 2364072

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2364072 10.07.2026 CET/CEST