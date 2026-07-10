EQS-News: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA Hauptversammlung 2026: Dividende bestätigt und erster Schritt zum Staggered Board vollzogen

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HORNBACH Holding AG & Co. KGaA Hauptversammlung 2026: Dividende bestätigt und erster Schritt zum Staggered Board vollzogen



10.07.2026 / 14:11 CET/CEST

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Hauptversammlung 2026: Dividende bestätigt und erster Schritt zum Staggered Board vollzogen

Dividende von 2,40 EUR für das Geschäftsjahr 2025/26 beschlossen – HORNBACH zahlt damit ohne Unterbrechung oder Reduktion seit 39 Jahren Dividende

Michael Heinz neu in den Aufsichtsrat gewählt – erster Schritt zur Einführung eines rotierenden Systems für die Besetzung des Aufsichtsrats („Staggered Board“)

Alle weiteren Vorschläge der Verwaltung mehrheitlich angenommen

Vorstandsvorsitzender Albrecht Hornbach zieht positive Bilanz und sieht HORNBACH für die Zukunft gut aufgestellt

Bornheim (Pfalz), Deutschland, 10. Juli 2026

Die Aktionärinnen und Aktionäre der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006083405) haben heute auf der Hauptversammlung in Landau (Pfalz) mit großer Mehrheit für die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 2,40 EUR (Vorjahr: 2,40 EUR) gestimmt. Dies entspricht einer Ausschüttungsquote von 27,7% sowie einer Dividendenrendite von 2,8% bezogen auf den XETRA-Schlusskurs vom 28. Februar 2026. HORNBACH setzt damit auf Kontinuität: Seit dem Börsengang der HORNBACH Holding im Jahr 1987 wurde bisher in jedem Jahr eine Dividende, mindestens auf Vorjahresniveau, an die Aktionärinnen und Aktionäre ausgeschüttet.

Mit der Wahl von Michael Heinz in den Aufsichtsrat mit einer Amtszeit bis 2030 wurde der erste Schritt zur Einführung eines rotierenden Systems für die Besetzung des Aufsichtsrats („Staggered Board“) umgesetzt. Damit werden nicht mehr wie bisher alle Aufsichtsräte für eine identische, zum selben Zeitpunkt endende Wahlperiode gewählt, sondern stehen zeitlich versetzt zur Wahl. Zudem wurde die maximale Amtszeit von fünf auf vier Jahre reduziert. Michael Heinz folgt auf Simone Krah.

Weitere Beschlussvorschläge der Verwaltung wurden von der Hauptversammlung ebenfalls mehrheitlich angenommen. Dazu gehörte unter anderem die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien, die zusätzliche Flexibilität bei der Finanzierungsstruktur schafft.

Albrecht Hornbach, Vorstandsvorsitzender der HORNBACH Management AG, zog eine positive Bilanz der Unternehmensentwicklung im Geschäftsjahr 2025/26: „Unser Anspruch ist es, Veränderungen nicht abzuwarten, sondern aktiv zu gestalten. HORNBACH hat erneut Marktanteile gewonnen und seine starke Position in Europa weiter ausgebaut. Mit Investitionen in neue Märkte und Digitalisierung schaffen wir die Voraussetzungen dafür, unseren erfolgreichen Wachstumskurs fortzusetzen. Gleichzeitig stellt der Generationenübergang die Weichen für eine langfristig stabile Führung und eine verlässliche Weiterentwicklung des Unternehmens.“

Die HORNBACH Gruppe erzielte im Geschäftsjahr 2025/26 einen Konzern-Nettoumsatz von 6,4 Mrd. EUR (+3,8%) und ein bereinigtes EBIT von 265 Mio. EUR (-1,8%). Im ersten Quartal 2026/27 wuchs der Umsatz um 4,9% auf 2,0 Mrd. EUR. Das bereinigte EBIT lag mit 161 Mio. EUR (-0,5%) nahezu auf dem Vorjahresniveau.

Auf der Hauptversammlung der HORNBACH Holding waren 80,2% des Grundkapitals repräsentiert. Die Abstimmungsergebnisse zu den einzelnen Tagesordnungspunkten der Hauptversammlung sowie eine Aufzeichnung der Rede von Albrecht Hornbach sind auf der Webseite der HORNBACH Holding veröffentlicht: https://www.hornbach-holding.de/investor-relations/hauptversammlung/.



Über die HORNBACH Gruppe

Die HORNBACH Gruppe ist ein unabhängiges, familiengeführtes Einzelhandelsunternehmen unter dem Dach der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, die an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und im SDAX vertreten ist. Die größte Tochtergesellschaft HORNBACH Baumarkt AG betreibt 177 großflächige Bau- und Gartenmärkte (inklusive Fachmärkte, Stand 19. Juni 2026) sowie Online-Shops in neun europäischen Ländern. Mit der Expansion nach Serbien wird derzeit das zehnte Land erschlossen. Zur Gruppe gehören darüber hinaus die HORNBACH Baustoff Union GmbH, ein regionales Baustoffhandelsunternehmen mit 39 Standorten im Südwesten Deutschlands und Frankreich, sowie die HORNBACH Immobilien AG, die für die Gruppe Einzelhandelsimmobilien entwickelt. Im Geschäftsjahr 2025/26 (Bilanzstichtag: 28. Februar 2026) erzielte die HORNBACH Gruppe einen Nettoumsatz von 6,4 Mrd. EUR und gehört damit zu den fünf größten Handelsunternehmen für Bau- und Gartenbedarf in Europa. HORNBACH beschäftigt rund 25.500 Mitarbeitende.



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