EQS-News: Karsten Dümmler, Gründer und langjähriger Vorstandsvorsitzender der Netfonds AG, scheidet auf eigenen Wunsch aus dem Aufsichtsrat aus

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Karsten Dümmler, Gründer und langjähriger Vorstandsvorsitzender der Netfonds AG, scheidet auf eigenen Wunsch aus dem Aufsichtsrat aus



10.07.2026 / 15:39 CET/CEST

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PRESSEMITTEILUNG Karsten Dümmler, Gründer und langjähriger Vorstandsvorsitzender der Netfonds AG, scheidet auf eigenen Wunsch aus dem Aufsichtsrat aus

Hamburg, 10. Juli 2026

– Die Netfonds AG gibt bekannt, dass das Aufsichtsratsmitglied Karsten Dümmler auf eigenen Wunsch zum 12. Juli 2026 aus dem Aufsichtsrat der Gesellschaft ausscheiden wird. Damit verlässt der Mitgründer des Unternehmens nach über 25 Jahren erfolgreicher Tätigkeit die aktiven Gremien der Netfonds AG.

Karsten Dümmler hat seit der Gründung im Jahr 1999 die Erfolgsgeschichte der Netfonds AG maßgeblich geprägt – zunächst als Geschäftsführer, nach der Umwandlung in eine Aktiengesellschaft ab 2009 als Vorstand und bis Juni 2021 als Vorstandsvorsitzender. Anschließend wechselte er in den Aufsichtsrat, um das Unternehmen weiterhin strategisch zu begleiten.

Erfolgreicher Abschluss eines großen Kapitels

Auch als Aufsichtsrat hat Dümmler die strategische Weiterentwicklung von Netfonds entscheidend vorangetrieben. In diesem Jahr fiel schließlich die Entscheidung für künftiges Wachstum zusammen mit einem strategischen Finanzinvestor. Nach dem erfolgreichen Einstieg des neuen Aktionärs macht Dümmler nun den Weg im Aufsichtsrat frei für die nächste Generation und die kommenden strategischen Entscheidungen.

„Karsten Dümmler hat Netfonds von der ersten Idee an zu einem Branchenführer geformt und unsere DNA nachhaltig geprägt“, sagt Martin Steinmeyer, Vorstandsvorsitzender der Netfonds AG. „Wir sind ihm für sein Lebenswerk dankbar und haben volles Verständnis für seine Entscheidung, sich nun zurückzuziehen.“

Der Aufsichtsrat und der Vorstand der Netfonds AG danken Karsten Dümmler herzlich für die stets gute und partnerschaftliche Zusammenarbeit. Als Gründer bleibt er der Netfonds Familie eng verbunden und wird auch weiterhin beratend zur Seite stehen.

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Über die Netfonds Gruppe

Die Netfonds Gruppe ist eine führende Plattform für Administration, Beratung und Regulierung für die deutsche Finanzindustrie. Unter der Marke finfire stellt das Unternehmen seinen Kunden und Partnern eine cloudbasierte Technologieplattform zur kompletten Abwicklung und Administration der Geschäftsvorgänge zur Verfügung. Kunden von Netfonds profitieren somit von einer der modernsten Softwarelösungen am Markt, die den Beratungsprozess deutlich vereinfacht, sicher gestaltet und zielgruppengenaue Beratung ermöglicht. Die Aktie der Netfonds AG ist im m:access der Börse München gelistet und über XETRA handelbar.

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