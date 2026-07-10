EQS-News: TRATON GROUP steigert Absatz im zweiten Quartal 2026 um 4 % auf 82.900 Fahrzeuge
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TRATON GROUP steigert Absatz im zweiten Quartal 2026 um 4 % auf 82.900 Fahrzeuge
10.07.2026 / 11:00 CET/CEST
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TRATON GROUP steigert Absatz im zweiten Quartal 2026 um 4 % auf 82.900Fahrzeuge
München, 10. Juli 2026 – In einem weiterhin von Unsicherheiten geprägten Marktumfeld hat die TRATON GROUP im zweiten Quartal 2026 – auf Basis vorläufiger Zahlen – ihren Gesamtabsatz gegenüber dem Vorjahresquartal um 4 % auf 82.900 Fahrzeuge gesteigert. Damit zeigt sich ein Aufwärtstrend, denn im ersten Quartal 2026 lag der Fahrzeugabsatz noch bei 68.600 Fahrzeugen. Der kumulierte Absatz des ersten Halbjahres 2026 erreicht somit 151.500 Fahrzeuge und liegt nur noch 1 % unter Vorjahresniveau.
Fahrzeugabsatz der TRATON GROUP:
|Q2 2026
|Q2 2025
|Delta
|H1 2026
|H1 2025
|Delta
|TRATON GROUP
|82.900
|80.000
|4%
|151.500
|153.100
|-1%
|davon vollelektrische Fahrzeuge
|1.050
|630
|67%
|1.910
|1.250
|53%
|- Scania Vehicles & Services
|26.300
|24.600
|7%
|47.300
|46.800
|1%
|davon vollelektrische Fahrzeuge
|270
|120
|126%
|400
|220
|79%
|- MAN Truck & Bus
|27.300
|26.400
|3%
|50.900
|47.000
|8%
|davon vollelektrische Fahrzeuge
|560
|430
|30%
|1.100
|800
|37%
|- International Motors
|16.200
|17.600
|-8%
|29.500
|34.500
|-15%
|davon vollelektrische Fahrzeuge
|210
|90
|127%
|390
|180
|120%
|- Volkswagen Truck & Bus
|13.100
|11.400
|15%
|23.800
|24.800
|-4%
|davon vollelektrische Fahrzeuge
|20
|0
|k. A.
|20
|50
|-53%
Prozentveränderungen basieren auf ungerundeten Werten
ScaniaVehicles & Services hat den Absatz im zweiten Quartal 2026 um 7 % gesteigert. Treiber waren vor allem die Einführung der NEXT ERA-Produktlinie im chinesischen Markt sowie das staatlich subventionierte Kreditprogramm „Move Brasil“ in Brasilien. Der Absatz im ersten Halbjahr 2026 lag mit 47.300 Fahrzeugen auf dem Niveau des Vergleichszeitraums.
MANTruck & Bus verzeichnete im zweiten Quartal 2026 ein Absatzplus von 3 %. Der für MAN wichtige deutsche Markt hat sich im Vergleich zum restlichen europäischen Markt schwächer entwickelt. Im ersten Halbjahr 2026 lag der Absatz von MAN um 8 % über dem Vorjahreszeitraum.
International Motors hat im zweiten Quartal 2026 einen Absatzrückgang um 8 % gegenüber dem Vorjahresquartal erzielt und damit besser abgeschnitten als im ersten Quartal 2026. Der US-Markt zeigte zuletzt vielversprechende Anzeichen einer Belebung der Kundennachfrage, die sich nun langsam im Absatz auswirkt und im zweiten Halbjahr 2026 deutlicher sichtbar werden dürfte. Im ersten Halbjahr 2026 betrug der Absatzrückgang von International 15 %.
Volkswagen Truck & Bus (VWTB) hatim zweiten Quartal 2026 ein Absatzplus von 15 % verzeichnet. Auch hier wirkte sich das staatliche Kreditprogramm in Brasilien positiv aus. Im ersten Halbjahr 2026 hat VWTB aufgrund des schwachen Auftaktquartals einen Absatzrückgang von 4 % verzeichnet.
Die TRATON GROUP wird ihren Halbjahresfinanzbericht 2026 inklusive detaillierterer Absatzdaten am 23. Juli 2026 veröffentlichen unter: https://ir.traton.com/de/publikationen/
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T +49 170 9073494
thomas.paschen@traton.com
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Hanauer Straße 26 / 80992 München / Deutschland
www.traton.com
Die TRATON SE als konzernleitende Holding der TRATON GROUP gehört mit ihren Marken Scania, MAN, International und Volkswagen Truck & Bus zu den weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellern. Das Produktportfolio der Gruppe umfasst Lkw, Busse und leichte Nutzfahrzeuge. „Transforming Transportation Together. For a sustainable world.“: Mit dieser Absicht unterstreicht das Unternehmen den Anspruch, das Nutzfahrzeuggeschäft und das wirtschaftliche Wachstum der Gruppe nachhaltig zu prägen.
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|DE000TRAT0N7
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|TRAT0N
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|MDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Stockholm
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