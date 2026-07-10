Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 10.07.2026

onvista · Uhr

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 10. Juli 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
AeonBericht 1. Quartal 2027
Delta Air LinesBericht 2. Quartal 2026
ElkemBericht 2. Quartal 2026
Ems-ChemieBericht 2. Quartal 2026
Hyatt HotelsBericht 2. Quartal 2026
JMBericht 2. Quartal 2026
KITRON ASABericht 2. Quartal 2026
MTY Food GroupBericht 2. Quartal 2026
Nanya TechnologyBericht 2. Quartal 2026
Protector ForsikringBericht 2. Quartal 2026
RYOHIN KEIKAKU CO.Bericht 3. Quartal 2026
TF BankBericht 2. Quartal 2026
TKM GruppBericht 2. Quartal 2026
Tryg ForsikringBericht 2. Quartal 2026
Yaskawa ElectricBericht 1. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Delta Air Lines
Yaskawa Electric
KITRON ASA
Protector Forsikring
Tryg Forsikring
Ems-Chemie
Aeon
MTY Food Group
RYOHIN KEIKAKU CO.
JM
TKM Grupp
Nanya Technology
TF Bank
Hyatt Hotels
Elkem

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