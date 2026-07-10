Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 10.07.2026
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 10. Juli 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|Aeon
|Bericht 1. Quartal 2027
|Delta Air Lines
|Bericht 2. Quartal 2026
|Elkem
|Bericht 2. Quartal 2026
|Ems-Chemie
|Bericht 2. Quartal 2026
|Hyatt Hotels
|Bericht 2. Quartal 2026
|JM
|Bericht 2. Quartal 2026
|KITRON ASA
|Bericht 2. Quartal 2026
|MTY Food Group
|Bericht 2. Quartal 2026
|Nanya Technology
|Bericht 2. Quartal 2026
|Protector Forsikring
|Bericht 2. Quartal 2026
|RYOHIN KEIKAKU CO.
|Bericht 3. Quartal 2026
|TF Bank
|Bericht 2. Quartal 2026
|TKM Grupp
|Bericht 2. Quartal 2026
|Tryg Forsikring
|Bericht 2. Quartal 2026
|Yaskawa Electric
|Bericht 1. Quartal 2026
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
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