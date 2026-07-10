Firmenpleiten steigen - Höchster Stand seit 14 Jahren als "trauriger Rekord"

Berlin, 10. Jul (Reuters) - ⁠Die Zahl der Firmenpleiten in Deutschland ist auch im April deutlich gestiegen. 2276 Unternehmensinsolvenzen wurden bei den Amtsgerichten beantragt und damit 7,1 Prozent mehr als vor einem Jahr, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. "Die Unternehmensinsolvenzen erreichen im April mit dem höchsten Stand seit 14 Jahren einen weiteren traurigen Rekord", sagte Mittelstandsexperte Marc Evers ‌von der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK). "Jedes fünfte Unternehmen kämpft mittlerweile mit Liquiditätsengpässen." Bei kleinen und mittleren Betrieben mit bis zu 20 Beschäftigten seien es sogar 23 Prozent.

KOSTENDRUCK UND KONSUMFLAUTE TREFFEN VOR ALLEM ⁠MITTELSTAND

Der Verband der ⁠Insolvenzverwalter und Sachwalter Deutschlands (VID) sieht die Zahlen als Beleg für das schwierige Umfeld vieler Firmen. "Vor allem kleine und mittelständische Betriebe im Automobilhandel, im Bereich Verkehr und Lagerei sowie im Gastgewerbe stehen vor Herausforderungen", sagte VID-Vorstandsmitglied Jutta Rüdlin. "Hohe Kosten, eine verhaltene Konsumnachfrage und eine insgesamt unsichere wirtschaftliche Perspektive schränken den Handlungsspielraum dieser Unternehmen ein." Der Iran-Konflikt sei derzeit kein eigenständiger Treiber der Insolvenzentwicklung, könne aber Belastungen verstärken, etwa durch ‌schwankende Energie- und Rohstoffpreise. "Zum Katalysator einer Insolvenz wird er in ‌der Regel nur dort, wo bereits zuvor grundlegende Schwierigkeiten bestanden." Dies gelte für veraltete Geschäftsmodelle, zu spät getroffene Entscheidungen oder eine versäumte Transformation.

Am stärksten betroffen von der negativen Entwicklung ist der Bereich Verkehr und Lagerei. In diesem Sektor ⁠lag die Insolvenzhäufigkeit von Januar bis April mit 43,9 Fällen je 10.000 Unternehmen am höchsten, gefolgt vom ‌Gastgewerbe und dem Bau. Im Schnitt gab es 24,1 ⁠Pleiten je 10.000 Firmen.

Die Forderungen der Gläubiger sanken in den ersten vier Monaten des Jahres trotz gestiegener Fallzahlen - von rund 22,5 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum auf etwa 13,9 Milliarden Euro. Grund dafür war den Statistikern zufolge, dass diesmal weniger wirtschaftlich bedeutende Firmen Insolvenz anmeldeten.

WIRTSCHAFT FORDERT ENTLASTUNG ‌UND KRITISIERT STEUERPLÄNE

Auch bei den Verbrauchern kletterte die Zahl ⁠der Insolvenzen in den ersten vier Monaten. ⁠Sie stieg um 5,1 Prozent auf 26.167 Fälle, wie das Amt weiter mitteilte. Allein im April lag der Zuwachs binnen Jahresfrist bei 2,5 Prozent.

Die Unternehmen bräuchten spürbare Entlastungen bei den Kosten für Arbeit und Energie, mehr Bürokratieabbau sowie schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren, sagte DIHK-Experte Evers. Das jüngst beschlossene Reformpaket der Regierungskoalition enthalte zwar viele gute Schritte.

"Eine herbe Enttäuschung sind dagegen die geplanten Steuererhöhungen bei der Einkommensteuer", kritisierte der Lobbyist. Diese träfen vor allem Unternehmen des Mittelstands, der schon überproportional von Finanzierungsengpässen betroffen sei. Das entziehe den Betrieben Mittel für Investitionen, Innovationen und Beschäftigung. "Wer die Insolvenzwelle bremsen will, darf die ⁠Unternehmen nicht noch zusätzlich zur Kasse bitten", sagte Evers. "Gerade jetzt braucht es mehr Liquidität in den Unternehmen und nicht weniger."

(Bericht von Klaus Lauer, redigiert von Sabine Ehrhardt - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)