FIT GROUP AG in fortgeschrittenen Verhandlungen über strategische Vertriebspartnerschaft mit der EURES GmbH



EQS-Media / 10.07.2026 / 19:29 CET/CEST



Schüttorf, 10.07.2027 - Die FIT GROUP AG befindet sich in fortgeschrittenen Vertragsverhandlungen mit der EURES GmbH mit Sitz in Filderstadt über den Abschluss einer strategischen Distributionspartnerschaft. Ziel der geplanten Zusammenarbeit ist der Vertrieb des Supplement-Portfolios der FIT GROUP AG sowie der innovativen FITGUN-Produktfamilie über bestehende nationale und internationale Handelsstrukturen. Die Parteien streben einen zeitnahen Abschluss der Vertragsverhandlungen an.

Mit der EURES GmbH würde die FIT GROUP AG einen erfahrenen Distributions- und Handelspartner gewinnen, der seit vielen Jahren Handelsunternehmen und Fachmärkte mit Produkten unterschiedlichster Kategorien beliefert. Die EURES GmbH verfügt über etablierte Vertriebs- und Logistikstrukturen sowie ein umfangreiches Netzwerk im deutschen und internationalen Einzelhandel.

In den vergangenen Jahren hat die EURES GmbH ein dynamisches Unternehmenswachstum verzeichnet und ihre Position als leistungsstarker Distributionspartner kontinuierlich ausgebaut. Die Entwicklung des Unternehmens unterstreicht die Bedeutung der EURES GmbH als etablierter Partner für nationale und internationale Handelsunternehmen und bietet der FIT GROUP AG attraktive Perspektiven für die weitere Expansion ihrer Marken.

Für den Geschäftsbereich FGN Supplements eröffnet die geplante Partnerschaft insbesondere Zugang zu den Handelskanälen namhafter Drogerie- und Lebensmittelunternehmen, die von der EURES GmbH beliefert werden. Hierzu zählen unter anderem dm, EDEKA, Rossmann und Müller. Für die FITGUN-Produktreihe bietet die Zusammenarbeit zusätzlich attraktive Perspektiven im Bereich der Consumer Electronics und des Fachhandels über Vertriebskanäle wie expert und EURONICS.

Die FIT GROUP AG sieht in der geplanten Kooperation einen bedeutenden strategischen Schritt zur Umsetzung ihrer Wachstumsstrategie. Durch die Verbindung innovativer Gesundheits- und Fitnessprodukte mit den etablierten Vertriebsstrukturen der EURES GmbH sollen die Marktpräsenz der Unternehmensmarken nachhaltig ausgebaut sowie zusätzliche Absatzpotenziale im stationären Handel und darüber hinaus erschlossen werden.

„Mit der EURES GmbH verbindet uns die gemeinsame Vision, hochwertige und innovative Produkte erfolgreich im Handel zu etablieren. Die langjährige Distributionserfahrung, die etablierten Handelskontakte sowie die dynamische Entwicklung unseres potenziellen Partners bieten aus unserer Sicht hervorragende Voraussetzungen, um unsere Produkte künftig einer deutlich größeren Kundengruppe zugänglich zu machen“, erklärt der Vorstand der FIT GROUP AG.

Über die Unterzeichnung einer entsprechenden Vereinbarung sowie den Beginn der Zusammenarbeit wird die FIT GROUP AG nach Abschluss der Vertragsverhandlungen gesondert informieren.

Über die FIT GROUP AG

Die FIT GROUP AG entwickelt und vertreibt innovative Produkte in den Bereichen Gesundheit, Fitness und Lifestyle. Mit ihrem wachsenden Portfolio an Nahrungsergänzungsmitteln sowie der innovativen FITGUN-Produktfamilie verfolgt das Unternehmen eine konsequente Wachstumsstrategie. Im Mittelpunkt stehen die Entwicklung hochwertiger Markenprodukte, strategische Partnerschaften und der kontinuierliche Ausbau nationaler sowie internationaler Vertriebskanäle.

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Emittent/Herausgeber: FIT GROUP AG

Schlagwort(e): Handel

10.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS Group



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