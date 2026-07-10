"Globale Champions mit deutschem Pass": DAX® bald bei 29.000 Punkten? - ntv Zertifikate 10.07.2026
HSBC · Uhr
Trotz des wieder neu entfachten Konflikts im Nahen Osten bleibt der #DAX® nicht allzu weit von seinem jüngsten Rekordhoch entfernt. Grund hierfür könnte vor allem die steigenden Gewinnerwartungen sein. Warum unter anderem deshalb sogar die Marke von 29.000 Punkten im DAX® möglich ist, darüber spricht Christian Köker von der #HSBC.
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