Großbritannien verschärft Aufsicht über US-Cloud-Anbieter

Reuters · Uhr
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London, ⁠10. Jul (Reuters) - Großbritannien hat die Cloud-Dienstleister Microsoft, Google, Amazon und Oracle als kritische Drittanbieter für den ‌Finanzsektor eingestuft und sie damit einer stärkeren behördlichen Aufsicht unterworfen. "Da Banken, ⁠Versicherungen ⁠und Finanzmarktinfrastrukturen zunehmend auf Cloud-Dienste angewiesen sind, könnten Störungen bei einem großen Anbieter mehrere Unternehmen gleichzeitig betreffen und sich ‌möglicherweise auf Dienste auswirken, ‌auf die sich die Kunden verlassen", erklärte die Regierung am ⁠Freitag. Der Schritt solle die Widerstandsfähigkeit ‌von Finanzunternehmen stärken. ⁠Die US-Konzerne werden künftig von der Bank of England und den Finanzregulierern PRA und FCA ‌beaufsichtigt. Sie ⁠sind zu Resilienztests ⁠und regelmäßigen Selbstbewertungen verpflichtet und müssen schwerwiegende Vorfälle melden.

(Bericht von Phoebe Seers and Muvija M., geschrieben von Olaf Brenner, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an ⁠unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)

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