GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich / Schlagwort(e): Sonstiges/Immobilien

GVZ-Gebäudeversicherungsindex bleibt unverändert bei 1'190 Punkten



10.07.2026 / 08:43 CET/CEST





Medienmitteilung

Die GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich überprüft jährlich die Versicherungswerte aller Gebäude anhand des Zürcher Index der Wohnbaupreise. Damit stellt sie sicher, dass im Schadenfall ausreichender Versicherungsschutz zum Neuwert besteht. Von April 2023 bis April 2026 sind die Wohnbaupreise um 2.5% angestiegen. Eine Anpassung des GVZ-Versicherungsindex und der Gebäudeversicherungswerte ist daher nicht erforderlich.

Der GVZ-Versicherungsindex wird angepasst, wenn sich die Baukosten – und damit die Preise im Baugewerbe – um mehr als plus/minus 5% verändern. Dies gewährleistet eine marktgerechte Bewertung der Gebäude und schützt vor einer Unterversicherung.

Seit der letzten Anpassung des GVZ-Versicherungsindex im April 2023 ist der Index der Wohnbaupreise von 1’190.8 auf 1'220.9 Punkte gestiegen – ein Plus von 2.5%. Der GVZ-Versicherungsindex bleibt daher für das Jahr 2027 unverändert bei 1'190 Punkten.

Als Neuwert gilt der Betrag, der nach einem versicherten Schadenfall für den Wiederaufbau eines Gebäudes in gleicher Art, Grösse und Ausbaustandard erforderlich ist. Dieser Wert wird in der Police als Versicherungswert ausgewiesen und bildet die Grundlage für die Prämienberechnung.

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Die GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich versichert alle Gebäude im Kanton Zürich gegen Feuer- und Elementarschäden und engagiert sich zum Schutz von Personen und Sachwerten in der Prävention. Im gesetzlichen Auftrag erfüllt sie in enger Zusammenarbeit mit den Gemeinden den Brandschutz und das Feuerwehrwesen. Die GVZ ist ein selbstständiges öffentliches Unternehmen und beschäftigt rund 145 hauptberufliche und 250 nebenberufliche Mitarbeitende.

Ansprechpersonen für Medien:

Andre Banz, Leiter Versicherung

(verfügbar heute, 10. Juli 2026, 10.30 bis 12.00 Uhr)

Koordination durch:

Cornelia Königslehner, Stv. Leiterin Kommunikation

T 044 308 21 75

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