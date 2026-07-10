Halbleiter-Konzern SK Hynix glückt Erstnotiz in den USA

Dem südkoreanischen Chip-Hersteller SK Hynix ist die bislang größte Notiz eines ausländischen Konzerns an den US-Börsen geglückt. Wie das Finanznachrichtenportal Bloomberg schrieb, erlöste SK Hynix 26,5 Milliarden US-Dollar mit dem Verkauf sogenannter ADRs. Das sei der größte Aktienverkauf eines ausländischen Unternehmens in den USA aller Zeiten, hieß es weiter.

Ein ADR, kurz für "American Depositary Receipt", verbrieft ausländische Anteile an den US-Finanzmärkten. Die zugrunde liegenden Anteile werden dabei von einer US-Bank gekauft und verwahrt. Dann gibt die Bank die entsprechenden ADRs aus. Für US-Investoren ist das ein bequemer Weg, in ausländische Aktien zu investieren, ohne dabei in Fremdwährungen oder an ausländischen Börsen zu handeln.

Insgesamt verkaufte der Halbleiter-Konzern 177,9 Millionen Anteile für je 149 US-Dollar. Jede ADR repräsentiert dabei ein Zehntel der normalen Aktien, die in Südkorea handeln. Mit dem Erlös will der Spezialist für Breitband-Speicher, die gerade wegen KI immens gefragt sind, weitere Kapazitäten ausbauen.

Zusammen mit dem Rivalen Samsung dominieren die Konzerne dieses spezielle Segment der Chipindustrie. Angeführt von der südkoreanischen Regierung sollen insgesamt satte 880 Milliarden US-Dollar in den Aufbau der Fertigung des Landes gesteckt werden.

SK Hynix kann Anteile mit Aufschlag ausgeben

Laut Bloomberg sind die US-Anteile teurer als die Aktien, die in Südkorea gehandelt werden. Der Aufschlag liege bei rund drei Prozent, so Bloomberg, und erkläre sich aus Tauschrestriktionen zwischen den beiden Anteilsklassen. An Nachfrage mangelte es trotz dieses geringfügig höheren Preises nicht. Das Angebot sei sieben Mal überzeichnet gewesen, insgesamt hätten die Investoren Kaufinteresse für fast 200 Milliarden Dollar gezeigt.

Am Freitag sollen die Scheine erstmals frei handeln, zunächst noch unter dem Tickersymbol SKHYV, später dann unter SKHY. Der zuvor größte Börsengang einer ausländischen Firma in den USA ist indes bereits über ein Jahrzehnt her. Im September 2014 ging der chinesische Tech-Konzern Alibaba an die New Yorker Börse NYSE und erlöste damals etwas mehr als 20 Milliarden Dollar.