Heizungsgesetz wird aufgeweicht - Bundestag stimmt zu

Berlin, 10. Jul (Reuters) - ⁠Der Bundestag hat eine umfangreiche Überarbeitung des umstrittenen Heizungsgesetzes beschlossen. Für die Novelle stimmten am Freitag am letzten Tag vor der parlamentarischen Sommerpause in namentlicher Abstimmung 322 Abgeordnete. 272 Parlamentarier votierten dagegen. Zuvor hatten die Regierungsfraktionen von Union und SPD Zustimmung signalisiert. Die Oppositionsparteien AfD, Grüne und Linke wollten dagegen stimmen. Am Freitag soll sich auch der Bundesrat noch mit dem Gebäudemodernisierungsgesetz, wie es offiziell heißt, ‌befassen.

Die Koalition will mit der Überarbeitung die Pflicht streichen, dass neue Heizungen mit einem Anteil von mindestens 65 Prozent an erneuerbaren Energien betrieben werden müssen. Kritiker sehen darin eine Aufweichung des Klimaschutzes. Die Regierung will Hauseigentümern eine größere Wahlfreiheit lassen. ⁠Der Weiterbetrieb und Neueinbau ⁠von Öl- und Gasheizungen soll langfristig möglich bleiben. Allerdings müssen Brennstoffe für Heizungen ab 2045 komplett klimaneutral sein.

Dafür sollen ab 2029 neu eingebaute Gas- und Ölheizungen schrittweise klimaneutraler betrieben werden. Sie müssen dann einen Anteil von Biomethan oder Bioöl beimischen, der zunächst von zehn Prozent bis 2040 auf 60 Prozent steigen soll. Die sogenannte Bio-Treppe ist aber umstritten. Bisher sind klimafreundliche Gase und Öle nicht ausreichend vorhanden und auch teuer. Vermieter sollen beim Einbau fossiler Heizungen hälftig an den CO2-Kosten, den Netzentgelten sowie ‌den Kosten für den Bio-Anteil beteiligt werden.

Das Umweltinstitut München sprach von einem ‌Tiefpunkt für den Klimaschutz und einer Kostenfalle für zahllose Haushalte. Die Koalition zementiere den Einbau neuer Öl- und Gasheizungen. "Ausreichende Mengen an bezahlbaren klimaneutralen Brennstoffen werden auf absehbare Zeit nicht verfügbar sein, während gleichzeitig die Netzentgelte für Gas massiv ansteigen werden. Wer heute in eine neue fossile ⁠Heizung investiert, riskiert morgen auf einer teuren Investitionsruine sitzen zu bleiben." Die Grünen sprachen in der teils hitzigen Parlamentsdebatte von einem "Klimazerstörungsgesetz", das ‌den Klimawandel noch verschärfen werde.

ÜBERPRÜFUNG 2030 GEPLANT

Der Immobilienverband ZIA teilte mit, ⁠nach Jahren der Unsicherheit herrsche nun Klarheit. "Das ist für die Immobilienwirtschaft und ihre Investitionsentscheidungen von zentraler Bedeutung." Der Stromlobbyverband BDEW betonte, das neue Gesetz müsse sich am Erfolg des Klimaschutzes messen lassen. "Eine zentrale Rolle spielt dabei die geplante Evaluation des Gesetzes in 2030 zu eben diesem Beitrag." Die in Umfragen derzeit führende AfD verwies auf ‌64 Millionen Menschen in Deutschland, die mit Öl und Gas heizten. ⁠Die Rechtsaußen-Partei will das Heizungsgesetz ganz abschaffen, ebenso staatlich ⁠verordnete CO2-Kosten.

Der Haushaltsausschuss des Bundestages hatte am Mittwoch ein neues Förderkonzept für den Umstieg auf klimafreundliche Heizungen beschlossen, das umgehend wirksam wird. Das Konzept sieht Einsparungen vor, staffelt die Zuschüsse aber zugleich stärker nach sozialen Kriterien. Stärker gefördert werden selbstnutzende Eigentümer mit einem Haushaltseinkommen von bis zu 30.000 Euro. Trotz der Einsparungen sind bis 2030 gut 44 Milliarden Euro für die Förderung von mehr Energieeffizienz in Gebäuden vorgesehen.

Widerstand gegen das Gebäudemodernisierungsgesetz dürfte es aus den Bundesländern geben, auch wenn es nicht zustimmungspflichtig ist. Der Bundesrat hatte sich bereits im Juni kritisch geäußert und Änderungsvorschläge gemacht. Einige Länder wollen schon vor 2045 klimaneutral werden. Aus diesem Grund will die Länderkammer eine Öffnungsklausel, die es ermöglicht, auf Länderebene Vorschriften zu erlassen, die den ⁠bisherigen Vorgaben des Heizungsgesetzes entsprechen. Laut Bundesrat wollen die Länder beraten, ob sie das Gesetz passieren lassen oder den Vermittlungsausschuss einschalten.

(Bericht von Christian Krämer, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)