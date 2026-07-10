Hensoldt Aktie 2026: Wachstum stark – Bewertung heiß?









Die Hensoldt-Aktie gehört zu den spannendsten deutschen Rüstungs- und Verteidigungstiteln der letzten Jahre. Radar, Sensorik, elektronische Kampfführung, Drohnenabwehr, Luftverteidigung, Aufklärung und KI-gestützte Datenverarbeitung: Genau in diesen Zukunftsfeldern ist Hensoldt stark positioniert. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine und der sicherheitspolitischen Neuausrichtung Europas hat sich das Marktumfeld grundlegend verändert. Höhere Verteidigungsbudgets, volle Auftragsbücher und zahlreiche internationale Großprojekte haben der Aktie kräftigen Rückenwind gegeben. Doch nach der starken Kursentwicklung stellt sich für Anleger die entscheidende Frage: Ist Hensoldt weiterhin ein klarer Profiteur des Rüstungsbooms – oder ist die Bewertung inzwischen bereits zu heiß gelaufen?





Im Fokus stehen neben der Unternehmenshistorie und dem Börsengang vor allem die aktuellen Wachstumstreiber: Eurofighter-Radare, Sensorlösungen für Luftverteidigungssysteme wie IRIS-T SLM, Optronik für Landplattformen, Cyberabwehr, Weltraumaufklärung und vernetzte Gefechtsführung. Gleichzeitig bleibt die Aktie kein Selbstläufer. Politische Entscheidungen, Projektverschiebungen, Margendruck und die Diskussion um den Abbruch eines Marine-Auftrags zeigen, dass auch ein prall gefüllter Auftragsbestand keine Garantie für steigende Kurse ist. Wir prüfen daher die aktuellen Zahlen, den Ausblick des Managements, die wichtigsten Zukunftsprojekte und das Chartbild: Bleibt Hensoldt einer der großen Gewinner der europäischen Aufrüstung – oder droht nach dem Höhenflug eine längere Konsolidierung?









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