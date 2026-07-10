Ifo: Fast jeder zweite Selbstständige beklagt höhere Kredithürden

Berlin, 10. ⁠Jul (Reuters) - Fast jeder zweite Selbstständige in Deutschland klagt über einen schlechteren Zugang zu Krediten. Im zweiten Quartal stieg der Anteil derjenigen mit Schwierigkeiten bei entsprechenden Verhandlungen auf 44,8 Prozent, von 34,6 Prozent zu Jahresbeginn. Das ‌teilte das Münchner Ifo-Institut am Freitag zu seiner Umfrage mit. Zum Vergleich: In der Gesamtwirtschaft stieg der Anteil von 31,7 auf 40,1 ⁠Prozent. "Die Ergebnisse ⁠deuten darauf hin, dass sich der Zugang zu Krediten für kleine Betriebe merklich erschwert hat, insbesondere für selbstständige Einzelhändler", sagte Ifo-Expertin Katrin Demmelhuber.

Im Einzelhandel stieg der Anteil Selbstständiger mit Schwierigkeiten beim Zugang zu Krediten von 41,0 auf 59,1 Prozent. Zuletzt fragten mehr Einzelhändler Kredite nach, ‌der Anteil stieg von 13,3 auf 14,8 ‌Prozent. Über alle Branchen hinweg blieb die Kreditnachfrage niedrig: Nur 9,3 Prozent der Soloselbstständigen und Kleinstunternehmen sprachen mit Banken über Kredite.

Das Geschäftsklima hellte sich ⁠im Juni etwas auf. Das Barometer für die Soloselbstständigen und Kleinstunternehmen stieg ‌von minus 27,7 Punkten im Mai ⁠auf minus 25,9 Punkte. Während die Befragten für die nächsten Monate weniger pessimistische Erwartungen haben, beurteilten sie ihre aktuelle Lage noch schlechter als im Vormonat. "Von einer Trendwende kann noch keine Rede ‌sein", sagte Demmelhuber. "Die Richtung stimmt, ⁠aber bis zu einer durchgreifenden Erholung ⁠ist es ein weiter Weg."

Zwischen den selbstständigen Berufsgruppen gibt es deutliche Unterschiede: Während die Dienstleister ihre aktuelle Lage deutlich seltener negativ beurteilten, blickten sie pessimistischer auf die kommenden Monate. Die Einzelhändler zeigten sich bei ihren Erwartungen weniger skeptisch. Ihre Bewertung der laufenden Geschäfte verschlechterte sich hingegen und erreichte einen Tiefstand.

Das Ifo-Institut befragt für den Indikator in Zusammenarbeit mit dem Softwareunternehmen Jimdo monatlich etwa 1800 Soloselbstständige ⁠sowie Kleinstunternehmen mit bis zu neun Mitarbeitenden.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Christian Rüttger - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)