IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: Paradigmenwechsel an der Börse: Warum Software und Fehlerkorrektur der Schlüssel zum fehlertoleranten Quantencomputer sind

Das Rennen um den Bau praxistauglicher Quantencomputer erreicht einen Wendepunkt. Während die Entwicklung immer leistungsfähigerer Hardware zunehmend an physikalische Grenzen stößt, wird die größte Herausforderung der Branche - die hohen Fehlerraten - immer stärker auf Softwareebene adressiert. Eines der Unternehmen, das sich an der Spitze dieses Wandels positionieren möchte, ist die Quantum X Labs Inc. (WKN: A40KCG | ISIN: US9267113002). Das breit aufgestellte Quantenportfolio des Unternehmens umfasst unter anderem einen Cold-Atom-Quantencomputer, einen Quantengyroskop, eine Atomuhr, verschiedene Quantensimulationen, Lösungen für Quanten-Cybersicherheit sowie einen Error-Correction-Decoder. Dabei handelt es sich um eine plattformunabhängige, KI-gestützte Software zur Quantenfehlerkorrektur. Quantum X Labs verfolgt damit ein skalierbares Geschäftsmodell in einem der kritischsten Segmente des Quantencomputer-Ökosystems.

Die Erwartungen an das Quantencomputing sind seit Jahren enorm. Hardware-Pioniere wie IonQ, D-Wave und Rigetti Computing haben Milliarden investiert, um die Zahl physischer Quantenbits (Qubits) kontinuierlich zu erhöhen. Doch die Branche ist auf ein grundlegendes Hindernis gestoßen: fehlerhafte Rechenergebnisse durch Rauschen und Störeinflüsse. Im aktuellen Zeitalter der sogenannten Noisy Intermediate-Scale Quantum (NISQ)-Systeme gelten Qubits nach wie vor als äußerst empfindlich. Bereits geringste Umwelteinflüsse wie Temperaturschwankungen oder elektromagnetische Störungen können Rechenfehler verursachen.

Vor diesem Hintergrund zeichnet sich an den Kapitalmärkten im Jahr 2026 ein deutlicher Paradigmenwechsel ab. Immer mehr Investoren erkennen, dass der eigentliche Wert des Quantencomputings künftig möglicherweise nicht mehr primär in immer größerer Hardware liegt, sondern in der Softwareebene, die diese Systeme für reale Anwendungen zuverlässig nutzbar macht.

Vor diesem Hintergrund rücken Software- und Decoding-Spezialisten wie das US-israelische Unternehmen Quantum X Labs Inc. (WKN: A40KCG | ISIN: US9267113002) zunehmend in den Fokus. Anstatt selbst kapitalintensive Hardware zu entwickeln, verfolgt das Unternehmen eine klassische Pick-and-Shovel"-Strategie. Die zugrunde liegende Investmentthese ist einfach: Wer die Werkzeuge liefert, mit denen sich Quantenberechnungen stabilisieren lassen, kann unabhängig davon profitieren, welche Hardwarearchitektur sich letztlich am Markt durchsetzt - sei es supraleitende Qubits, Ionenfallen oder Neutralatom-Systeme.

Die Herausforderung der Quantenfehlerkorrektur

Um komplexe Berechnungen - von der Entwicklung neuer Medikamente bis hin zu Nuklearsimulationen - zuverlässig durchführen zu können, benötigt die Branche fehlertolerante logische Qubits. Klassische Ansätze der Quantum Error Correction (QEC) basieren auf vordefinierten mathematischen Regeln und Codierungsschemata. Diese Verfahren haben jedoch einen entscheidenden Nachteil: Häufig werden Tausende physischer Qubits benötigt, um lediglich ein einziges logisches Qubit zuverlässig abzusichern. Dieser enorme Ressourcenbedarf erhöht die Entwicklungskosten für Hardwarehersteller erheblich und verlangsamt den Weg zur kommerziellen Skalierung.

Eine neue Generation dynamischer Lösungen soll dieses Problem lösen. Quantum X Labs setzt dabei auf einen KI-basierten Ansatz mit sogenannten Deep Transformer Decoders. Anstatt Fehlermuster anhand statischer Programmierregeln zu filtern, analysiert das System das Fehlerverhalten in Echtzeit direkt auf dem Quantenprozessor und passt seine Reaktionen kontinuierlich an.

Das Ziel besteht darin, den Hardwareaufwand deutlich zu reduzieren und damit den Übergang zu wirtschaftlich nutzbaren Quantencomputern erheblich zu beschleunigen.

Partnerschaften und strategische Marktpositionierung

Die kommerzielle Validierung softwarebasierter Quantenlösungen hängt maßgeblich von deren Kompatibilität mit bestehender Steuerungsinfrastruktur ab. Vor diesem Hintergrund stellte die im Juni 2026 bekannt gegebene strategische Partnerschaft zwischen Quantum X Labs und IQCC - einem Unternehmen innerhalb des renommierten Quantum-Machines-Ökosystems - einen wichtigen Meilenstein dar.

Quantum Machines liefert seine OPX1000-Steuerungsplattform nach Unternehmensangaben an rund die Hälfte aller Quantencomputerentwickler weltweit, darunter Branchenführer wie Rigetti Computing. Durch die Integration des KI-gestützten Transformer Decoders von Quantum X Labs in diese Entwicklungsumgebungen kann die Quantenfehlerkorrektur auf unterschiedlichen Hardwarearchitekturen getestet und optimiert werden.

Für Softwareanbieter eröffnet sich dadurch die Möglichkeit, wiederkehrende und margenstarke Software-as-a-Service-(SaaS)-Erlöse zu generieren. Sobald solche Lösungen in die Entwicklungsprozesse von Hardwareherstellern integriert sind, können sie zu einem unverzichtbaren Bestandteil des gesamten Quanten-Software-Stacks werden.

Marktpotenzial und Ausblick

McKinsey schätzt, dass Quantencomputing bis 2035 ein wirtschaftliches Potenzial von bis zu einer Billion US-Dollar schaffen könnte. Die Fehlerkorrektur gilt dabei als eine der entscheidenden technologischen Hürden auf dem Weg zur großflächigen kommerziellen Nutzung.

Die kommenden Jahre werden zeigen, welche Hardwarearchitektur sich letztlich am Markt durchsetzt. Für Softwarepioniere könnte diese Frage jedoch von untergeordneter Bedeutung sein. Da der Deep Transformer Decoder von Quantum X Labs plattformunabhängig entwickelt wurde, kann die Technologie sowohl in Systemen mit supraleitenden Qubits als auch in Ionenfallen- oder Neutralatom-Architekturen eingesetzt werden.

Um die Chancen während des Übergangs zum kommerziellen Quantencomputing weiter zu maximieren, verfolgt das Management zusätzlich technologische Synergien. Die unternehmenseigenen Fehlerkorrekturalgorithmen lassen sich unmittelbar auf die Quanten-Sensorik des Unternehmens übertragen. Mit Edge-Computing-Lösungen, kompakten Atomuhren und GPS-unabhängigen Navigationssystemen adressiert Quantum X Labs bereits heute Märkte wie Luft- und Raumfahrt, Verteidigung sowie kritische Infrastrukturen, die mittel- bis kurzfristig relevante Umsatzpotenziale eröffnen könnten.

Im Jahr 2026 entwickelt sich die Quantencomputerbranche zunehmend von einem durch experimentelle Physik geprägten Forschungsfeld hin zu einem softwaregetriebenen Optimierungsmarkt. Während die Entwicklung neuer Quantenhardware weiterhin kapitalintensiv und technologisch äußerst anspruchsvoll bleibt, bieten adaptive Softwareplattformen zur Quantenfehlerkorrektur das Potenzial für deutlich höhere operative Margen.

Der wachsende Fokus auf die Fehlerkorrektur verdeutlicht zugleich, wo die Branche ihre größten Herausforderungen lösen muss, um den theoretischen Quantenvorteil in eine wirtschaftlich relevante Realität zu überführen. Ob Softwareanbieter letztlich einen wesentlichen Teil der Wertschöpfung auf sich vereinen können, wird sich erst in den kommenden Jahren zeigen. Fest steht jedoch: Je stärker sich der Fokus der Branche von immer größeren Quantenprozessoren hin zu deren praktischer Nutzbarkeit verlagert, desto mehr entwickelt sich die Quantenfehlerkorrektur zu einer der Schlüsseltechnologien der nächsten Entwicklungsphase des Quantencomputings. Unternehmen, die genau dieses Problem lösen, dürften daher sowohl bei Forschern als auch bei Investoren zunehmend in den Mittelpunkt rücken.

Sources:

https://www.mckinsey.com/featured-insights/the-rise-of-quantum-computing

https://de.investing.com/news/company-news/viewbix-schliest-ubernahme-von-quantum-x-labs-fur-40anteil-ab-93CH-3376314

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20984573-quantum-x-labs-iqcc-schliessen-strategische-kooperation-bewertung-ki-basierter-quanten-fehlerkorrektur-quanteninfrastruktur

https://www.fu-berlin.de/presse/informationen/fup/2026/fup_26_038-quantencomputer-fehlerkorrektur-gatterfidelitaet/index.html

https://quantumxlabs.xyz/

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Quantum X Labs

Land: kanadisch

ISIN: US9267113002

https://quantumxlabs.xyz/

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