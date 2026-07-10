IRW-News: First Majestic Silver Corp.: First Majestic gibt die Produktionsergebnisse für das 2. Quartal 2026, die aktualisierte Produktions- und Kostenprognose für 2026 sowie die Details der Telefonkonferenz für das 2. Quartal bekannt

IRW-PRESS: First Majestic Silver Corp.: First Majestic gibt die Produktionsergebnisse für das 2. Quartal 2026, die aktualisierte Produktions- und Kostenprognose für 2026 sowie die Details der Telefonkonferenz für das 2. Quartal bekannt

Vancouver, BC, Kanada / IRW-Press / First Majestic Silver Corp. (NYSE:AG) (TSX:AG) (FWB:FMV) (das Unternehmen oder First Majestic) gibt bekannt, dass die Gesamtproduktion im zweiten Quartal 2026 bei den vier produzierenden Untertageminen des Unternehmens in Mexiko, nämlich der Silber-/Goldmine Santa Elena (Santa Elena), der Silbermine Los Gatos (Los Gatos) (das Unternehmen besitzt eine 70-%-Beteiligung am Los Gatos-Joint-Venture, dem die Mine gehört), der Silber-/Goldmine San Dimas (San Dimas) und der Silbermine La Encantada (La Encantada), 3,8 Millionen Unzen Silber (Ag), 34.660 Unzen Gold (Au), 16,5 Millionen Pfund Zink (Zn), 9,0 Millionen Pfund Blei (Pb) und 252.938 Pfund Kupfer (Cu) erreichte.

PRODUKTIONSHIGHLIGHTS DES 2. QUARTALS 2026

Silberproduktion (+ 3 % gegenüber dem Vorjahr): Das Unternehmen produzierte im zweiten Quartal 2026 3,8 Millionen Unzen Silber gegenüber einer Silberproduktion von 3,7 Millionen Unzen im zweiten Quartal 2025, ein Plus von 3 %. Der Anstieg ist in erster Linie auf die starken Leistungen bei La Encantada und Santa Elena zurückzuführen.

Goldproduktion (+ 2 % gegenüber dem Vorjahr): Das Unternehmen produzierte im zweiten Quartal 2026 34.660 Unzen Gold, was im Vergleich zu einer Goldproduktion von 33.865 Unzen im zweiten Quartal 2025 einer Steigerung von 2 % entspricht. Hauptgrund für den Anstieg der Goldproduktion ist die starke Produktionsleistung bei Santa Elena.

Erschließungsarbeiten bei Santa Elena: Im Juni meldete das Unternehmen die Ergebnisse von Infill-Bohrungen in den Zielgebieten Santo Niño und Navidad, in denen mehrere Silber- und Goldabschnitte durchteuft wurden. Die Ressourcenumwandlungsbohrungen lieferten ebenfalls hochgradige Ergebnisse. Darüber hinaus konnte sich das Unternehmen die Baugenehmigungen für die Portale bei Santo Niño und Navidad sichern und kündigte eine für 2026 geplante Investition von weiteren 12 Millionen $ an, um den untertägigen Zugang voranzutreiben und das Portal bei Santo Niño auf den kurzfristigen Abbau vorzubereiten (siehe Pressemitteilung vom 25. Juni 2026).

Veräußerung der Silbermine Del Toro: Im Juni schloss Sierra Madre seine zuvor angekündigte Übernahme der zu 100 % im Besitz von First Majestic befindlichen ehemals aktiven Silbermine Del Toro in der Kommune Chalchihuites im mexikanischen Bundesstaat Zacatecas für eine Gegenleistung von insgesamt bis zu 60 Millionen $ gemäß der Aktienkaufvereinbarung vom 17. Dezember 2025 zwischen Sierra Madre und First Majestic ab. Die Gegenleistung besteht aus Barmitteln und Aktien von Sierra Madre, wobei eine Vorabzahlung von 30 Millionen $ geleistet wurde, bei den restlichen 30 Millionen $ handelt es sich um bedingte Zahlungen (siehe Pressemitteilung vom 22. Juni 2026).

Nachhaltigkeitsbemühungen: Das Unternehmen hat im zweiten Quartal seinen fünften Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht, der bescheinigte, dass es 2025 die geringsten CO2-Emissionen seit Beginn seiner Aufzeichnungen verzeichnete, aber zugleich eine Rekordproduktion erzielen konnte (siehe Pressemitteilung vom 29. April 2026).

Sicherheitsleistung im zweiten Quartal: Die konsolidierte Gesamthäufigkeit der meldepflichtigen Vorfälle (Total Reportable Incident Frequency Rate/TRIFR) lag im zweiten Quartal 2026 bei 0,63 und damit leicht über dem für 2026 angestrebten KPI des Unternehmens von 0,60. Die Häufigkeit von Unfällen mit Ausfallzeiten (Lost Time Incident Frequency Rate/LTIFR) lag bei 0,08 gegenüber unserem KPI von 0,12, womit First Majestic eine Führungsstellung unter seinen Mitbewerbern halten kann.

First Majestic hat ein weiteres starkes Quartal verzeichnet, insbesondere dank einer überdurchschnittlichen Betriebsleistung im Vergleich zu unserer ursprünglichen Prognose. Wir freuen uns daher, unsere Produktionsprognose zum zweiten Jahr in Folge anheben zu können, so CEO Keith Neumeyer. Unser Team reagierte schnell und sicher auf die Arbeitsunterbrechungen bei San Dimas und einen kleineren Steinschlag bei Los Gatos und konnte beide Probleme lösen und den Großteil der Ausfallzeit an beiden Standorten wieder aufholen. Unsere Erweiterungsprojekte für die Verarbeitungsanlagen und Bergbaubetriebe bei Santa Elena und Los Gatos verlaufen weiterhin nach Plan und beide Verarbeitungsanlagen konnten in diesem Quartal eine monatliche Rekord-Durchsatzleistung erzielen. Beide Projekte werden voraussichtlich im Laufe des dritten Quartals abgeschlossen. Das Unternehmen erreichte im zweiten Quartal einen weiteren wichtigen Meilenstein, nachdem es sich die Baugenehmigungen für die Portale bei Santo Niño und Navidad auf Santa Elena vorzeitig sichern konnte.

Einzelheiten der anteilmäßigen konsolidierten Produktion:

2. Quartal 2. Quartal Veränderung 1. Quartal Veränderung

2026 2025 im Konsolidierte anteilsmäßige Produktionsergebnisse 2026 im

Jahresvergle Jahresvergle

ich ich

1.040.314 1.003.804 4 % Erzverarbeitung (Tonnen) 1.059.333 (2) %

3.799.823 3.701.995 3 % Silberproduktion (Unzen) 3.545.383 7 %

34.660 33.865 2 % Goldproduktion (Unzen) 34.341 (1) %

16.484.603 16.063.947 3 % Zinkproduktion (Pfund) 15.407.856 7 %

9.023.177 9.014.545 - % Bleiproduktion (Pfund) 8.700.148 4 %

-

252.938 205.288 23 % Kupferproduktion (Pfund) 262.913 (4) %

I. Die konsolidierten Produktionswerte beinhalten anteilsmäßige Unzen aus der Silbermine Los Gatos (70 %).

Einzelheiten der Produktion im zweiten Quartal 2026 nach Mine:

Mine Aufbereitetes Tonnen pro Ag-Gehalt Au-Gehalt Ag-Ausbeute Au-Ausbeute Unzen Ag Unzen Au

Erz Tag (g/t) (g/t) produziert produziert

Los Gatos (100 %) 300.867 3.306 219 0,23 86 % 49 % 1.827.933 1.103

Los Gatos (70 %) 210.607 2.314 219 0,23 86 % 49 % 1.279.553 772

Santa Elena 305.369 3.356 61 2,30 71 % 95 % 422.571 21.468

San Dimas 203.486 2.236 185 2,01 88 % 94 % 1.062.203 12.385

La Encantada 320.852 3.526 135 0,00 74 % 90 % 1.035.497 35

I. Aufgrund von Rundungen kann es bei der Summenbildung bestimmter angegebener Beträge zu Abweichungen kommen.

II. Die Metallpreise, die für die Berechnung der Unzen Silberäquivalent verwendet wurden, waren: 52,00 $/oz Silber, 3.900 $/oz Gold, 0,90 $/lb. Blei, 1,35 $/lb. Zink und 4,80 $/lb Kupfer.

Silbermine Los Gatos (gemeldet auf einer anteilsmäßigen Basis von 70 %):

Die anteilmäßige Produktion bei Los Gatos bestand im zweiten Quartal aus 1.279.553 Unzen Silber, 16.484.603 Pfund Zink, 9.023.177 Pfund Blei, 252.938 Pfund Kupfer und 772 Unzen Gold. Trotz der starken Leistung im zweiten Quartal wurde die Produktion bei Los Gatos leicht durch einen Steinschlag auf der Hauptrampe Anfang April, welcher zu einer vorübergehenden Unterbrechung des Bergbaubetriebs führte und Sanierungsarbeiten erforderlich machte, sowie durch die unerwartete Wartung von Gerätschaften beeinträchtigt, was dazu führte, dass im Laufe des Quartals weniger Tonnen verarbeitet wurden. Ausgeglichen wurde dies durch höhere Gehalte und bessere Ausbeuten.

In der Verarbeitungsanlage wurden insgesamt 210.607 Tonnen Erz (3.959 Tonnen pro Betriebstag [tpod] auf 100%iger Basis) mit Head-Gehalten von 219 g/t Silber, 4,82 % Zink, 2,25 % Blei und 0,24 g/t Gold verarbeitet. Das Management konzentriert sich nach wie vor darauf, durch die Steigerung der Förderleistung eine nachhaltig höhere Durchsatzleistung in der Verarbeitungsanlage bei Los Gatos zu erreichen. Im Juni wurde auf 100%iger Basis ein Rekordwert von im Schnitt 4.078 tpod verzeichnet, ein wesentlicher Meilenstein auf unserem Weg zu einem nachhaltigen Anstieg der Erzdurchsatzleistung auf 4.000 tpod auf 100%iger Basis im zweiten Halbjahr 2026.

Die Ausbeuten für Silber, Zink, Blei und Gold lagen im Quartal bei im Schnitt 86 %, 64 %, 86 % bzw. 49 %.

Im Laufe des Quartals wurden mit sechs obertägigen Bohrgeräten Bohrungen über etwa 12.143 Meter (m) auf dem Konzessionsgebiet absolviert. Die Bohrungen wurden in den Zonen Central Deeps und North-West Deeps sowie in anderen neuen Zielgebieten fortgesetzt.

Silber-/Goldmine Santa Elena:

Santa Elena produzierte in diesem Quartal 422.571 Unzen Ag und 21.468 Unzen Au, was einem Anstieg von 38 % bzw. 4 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Zunahme der Silberproduktion ist auf eine Steigerung der Erzverarbeitung und höhere Silberausbeuten in Zusammenhang mit etwas höheren Silbergehalten zurückzuführen, die durch die Verarbeitung optimierter Erzmischungen während des Quartals erzielt wurden.

In der Verarbeitungsanlage wurden im zweiten Quartal 305.369 Tonnen Erz verarbeitet, was ein neuer Quartalsrekord ist und 13 % über dem Vorjahreszeitraum bzw. 7 % über dem vorherigen Rekord von 283.721 Tonnen im ersten Quartal 2026 lag. Unterdessen setzt das Unternehmen das auf 3.500 tpd ausgelegte Erweiterungsprojekt fort. Die Head-Gehalte beliefen sich auf durchschnittlich 61 g/t Silber und 2,30 g/t Gold.

Die Silber- und Goldausbeuten lagen in diesem Quartal bei im Schnitt 71 % bzw. 95 %, verglichen mit 64 % und 94 % im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

In diesem Quartal wurden mit acht Bohrgeräten - fünf an der Oberfläche und drei unter Tage - Bohrungen über etwa 25.345 m auf dem Konzessionsgebiet absolviert. Die Bohrungen konzentrierten sich auf die Erprobung von Erweiterungen der neu entdeckten Ressourcen bei Santo Niño und Navidad sowie die Umwandlung der vermuteten Mineralressourcen in angedeutete Mineralressourcen bei Ermitaño-Luna.

Silber-/Goldmine San Dimas:

San Dimas produzierte in diesem Quartal 1.062.203 Unzen Ag und 12.385 Unzen Au, was einem Rückgang von 15 % bzw. 1 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Vorjahr entspricht. Grund für die geringere Quartalsproduktion war eine Verzögerung des Förderbetriebs infolge der nun abgeschlossenen Verhandlungen mit den Arbeitnehmern sowie eines nun behobenen Geräteausfalls, was die Verarbeitung drosselte. Die Betriebstätigkeiten wurden wieder aufgenommen, wobei die Zielleistungen erreicht wurden, und das Unternehmen hat die Produktionsprognose bei San Dimas für 2026 trotz dieser Vorfälle nach oben korrigiert.

In der Verarbeitungsanlage wurden insgesamt 203.486 Tonnen Erz verarbeitet, was im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Vorjahr einen Rückgang von 7 % darstellt. Die Silber- und Goldgehalte lagen bei im Schnitt 185 g/t bzw. 2,01 g/t, verglichen mit Werten von 197 g/t und 1,90 g/t im Vorjahreszeitraum. Die geringere Durchsatzleistung ist auf den unterbrochenen Förderbetrieb zurückzuführen.

Die Silber- und Goldausbeuten beliefen sich in diesem Quartal auf durchschnittlich 88 % bzw. 94 % gegenüber 90 % bzw. 93 % im Vorjahreszeitraum.

In diesem Quartal wurden mit insgesamt 17 Bohrgeräten - fünf an der Oberfläche und 12 unter Tage - Bohrungen über insgesamt 39.483 m auf dem Konzessionsgebiet absolviert. Die Bohrungen konzentrierten sich auf die Erzgänge Coronado, Carmen Escobosa, Elia und Convención, wobei sich die Ziele über die gesamte Explorationspipeline verteilten (Ressourcenerweiterungs- und Ressourcenumwandlungsbohrungen).

Silbermine La Encantada:

La Encantada produzierte in diesem Quartal 1.035.497 Unzen Ag, was einem Anstieg von 65 % gegenüber dem zweiten Quartal 2025 entspricht, der in erster Linie auf eine 14%ige Steigerung der Erzverarbeitung, einen 27%igen Anstieg der Silbergehalte und eine Verbesserung der Silberausbeute um 14 % zurückzuführen ist. Die Produktion bei La Encantada konnte sich aufgrund eines verbesserten Erzflusses und einer höheren Minenerschließungsleistung sowie einer Prozessoptimierung infolge von Managementinitiativen deutlich verbessern.

In der Verarbeitungsanlage wurden 320.852 Tonnen Erz verarbeitet, was einem neuen Quartalsrekord sowie einer 14%igen Steigerung gegenüber dem gleichen Zeitraum im Vorjahr entspricht. Der Silbergehalt lag im Schnitt bei 135 g/t im Vergleich zu 106 g/t im Vorjahreszeitraum.

Die Silberausbeute lag in diesem Quartal bei 74 % gegenüber 65 % im zweiten Quartal 2025.

In diesem Quartal wurden mit zwei obertägigen Bohrgeräten Bohrungen über 4.357 m auf dem Konzessionsgebiet absolviert. Das Unternehmen erprobt derzeit neue Explorationsziele und Gebiete für eine mögliche kurzfristige Erweiterung der Mineralisierung.

Goldmine Jerritt Canyon:

Die Vorbereitungen für die Wiederinbetriebnahme der Goldmine Jerritt Canyon des Unternehmens im US-Bundesstaat Nevada laufen weiter, wobei in diesem Quartal mehrere beachtliche Erfolge verzeichnet wurden. Das Unternehmen strebt die Aufnahme der Produktion bei Jerritt Canyon für das zweite Halbjahr 2027 an.

Untertägige Gerätschaften: Es wurden erste Bestellungen für eine anfängliche Flotte von 17 Untertagebergbaueinheiten von Sandvik aufgegeben sowie Absichtserklärungen für den Rest der erforderlichen Gerätschaften unterzeichnet.

Sanierung und Erschließung: Der Auftragnehmer (Cementation) für die untertägigen Betriebstätigkeiten konnte die Sanierung einer Strecke von 3.380 m im Untertagebereich sicher abschließen, um Standorte für untertägige Diamantbohrungen einzurichten. Die Erschließung der Zugangsstrecken zu den ersten Abbaugebieten wird im dritten Quartal aufgenommen.

Mitarbeiter: Die Einstellung von Mitarbeitern in wesentlichen Funktionen verläuft nach Plan. In diesem Quartal konnte das Unternehmen wichtige neue Mitarbeiter einstellen, unter anderem für Schlüsselpositionen in den Bereichen technische Dienstleistungen, Wasserressourcen und Verarbeitung.

Technische Untersuchungen: Die Entwicklung und die Optimierung des Plans für die Wiederinbetriebnahme der Mine mit Unterstützung von Stantec Consulting Inc. (Stantec) machen gute Fortschritte.

Oberflächen- und Anlageninfrastruktur: Die Firma BBA Consultants USA LP (BBA) wurde beauftragt, die Wiederinbetriebnahme und Sanierung der Verarbeitungsanlage bei Jerritt Canyon zu unterstützen. BBA hat die erste Phase der technischen Arbeiten und Anlageninspektionen in diesem Quartal abgeschlossen und liegt damit im Plan.

Explorationsbohrungen: In diesem Quartal wurden mit zwei Bohrgeräten mit Umkehrspülung obertägige Bohrungen über rund 12.495 m sowie mit einem Diamantbohrgerät untertägige Bohrungen über etwa 320 m absolviert. Im dritten Quartal soll ein zweites untertägiges Diamantbohrgerät in Betrieb genommen werden. Die obertägigen Bohrungen konzentrierten sich auf die Definition der größten Abbautiefe des historischen Tagebaus in den teilweise versetzten Gruben und erhöhen zugleich das Vertrauensniveau der In-situ-Mineralisierung entlang des zentralen und des nördlichen mineralisierten Trends. Die untertägigen Bohrungen erprobten Bereiche, die als potenzialreich für einen frühzeitigen Abbau gelten.

ÜBERARBEITETER AUSBLICK FÜR 2026

Das Unternehmen aktualisiert seine Prognose für das Gesamtjahr 2026, um in erster Linie den folgenden Änderungen Rechnung zu tragen:

1. Santa Elena: Erhöhung der Goldproduktionsprognose von 72.000 auf 76.000 Unzen, was einem Anstieg des Mittelwerts um 10 % gegenüber der ursprünglichen Prognose entspricht. Dies ist in erster Linie auf höhere Goldgehalte und die etwas höheren Goldausbeuten zurückzuführen. Die Silberproduktion wird voraussichtlich 1,4 bis 1,5 Millionen Unzen betragen und damit dem oberen Ende der ursprünglichen Prognose entsprechen.

2. Los Gatos: Steigerung der anteilmäßigen Produktionsprognose auf 5,1 bis 5,5 Millionen Unzen Ag, was einer Verbesserung des Mittelwerts von 5 % entspricht. Das Unternehmen ist auf Kurs, um sein Ziel zu erreichen, im zweiten Halbjahr 2026 eine Durchsatzleistung von 4.000 tpd zu erreichen und aufrechtzuerhalten.

3. San Dimas: Erhöhung der Produktionsprognose auf 4,6 bis 4,9 Millionen Unzen Ag, was einer Steigerung des Mittelwerts von 13 % gegenüber der ursprünglichen Prognose entspricht und in erster Linie auf die höhere Durchsatzleistung zurückzuführen ist.

4. La Encantada: Steigerung der Produktionsprognose auf 3,4 bis 3,6 Millionen Unzen Ag, was einem Anstieg des Mittelwerts von 19 % gegenüber der ursprünglichen Prognose entspricht und in erster Linie auf die höhere Durchsatzleistung und die etwas höheren Silberausbeuten zurückzuführen ist.

5. Kapitalinvestitionen: Das Management hat das Kapitalbudget für 2026 auf 318 Millionen $ bis 344 Millionen $ angehoben, um wichtige Wachstumsinitiativen zu fördern, darunter das Programm zur Wiederinbetriebnahme von Jerritt Canyon (75 Millionen $), die Erschließungsprojekte bei Santa Elena, einschließlich Navidad und der frühzeitigen Entwicklung des untertägigen Zugangs zu Santo Niño für den kurzfristigen Abbau (12 Millionen $), die weitere Erschließung bei San Dimas, Los Gatos und La Encantada sowie der Erwerb zusätzlicher Gerätschaften, um die Durchsatzleistung bei Los Gatos zu verbessern und die resultierende höhere Leistung aufrechtzuerhalten.

Infolge der starken Produktionsergebnisse im ersten Halbjahr 2026 und der erfolgreichen Fortschritte des Unternehmens bei der Erweiterung der Durchsatzleistung an allen Minenstandorten sowie anhaltender betrieblicher Effizienzsteigerungen konnte die Prognose der anteilmäßigen konsolidierten Produktion auf 14,6 bis 15,5 Millionen Unzen Ag angehoben werden, was einer Steigerung von 10 % gegenüber der ursprünglichen Prognose von 13,0 bis 14,4 Millionen Unzen Ag entspricht. Auch die Goldproduktionsprognose wurde um 7 % von ursprünglich 116.000 bis 129.000 Unzen Au auf 128.000 bis 135.000 Unzen Au angehoben.

Eine Aufschlüsselung der Produktions- und Kostenprognose des Unternehmens für 2026 nach den einzelnen Minen finden Sie in der nachstehenden Tabelle.

Aktualisierte Prognose für das Gesamtjahr 2026 nach Mine:

Betriebsstätte Unzen Silber Unzen Gold Pfund Blei Pfund Zink Pfund Kupfer Cash-Kosten AISC

(Mio.) (Tsd.) (Mio.) (Mio.) (Mio.) ($ pro Unze AgÄq) ($ pro Unze AgÄq)

Los Gatos (70%), Mexiko 5,1 - 5,5 3 - 4 32 - 34 53 - 56 1,0 - 1,1 16,56 - 17,10 20,35 - 21,11

Santa Elena, Mexiko 1,4 - 1,5 72 - 76 - - - 19,86 - 20,32 25,09 - 25,83

San Dimas, Mexiko 4,6 - 4,9 52 - 56 - - - 18,79 - 19,42 25,38 - 26,42

La Encantada, Mexiko 3,4 - 3,6 0 - - - 24,50 - 25,21 31,18 - 32,36

Betriebsstätten, gesamt 14,6 - 15,5 128 - 135 32 - 34 53 - 56 1,0 - 1,1 19,27 $ - 19,85 $ 25,00 $ - 25,91 $

Unternehmen: ($ pro Unze AgÄq) ($ pro Unze AgÄq)

Gemein- & Verwaltungskosten - - - - - - 2,69 - 2,86

und

Dienstleistungen

Gesamt: ($ pro Unze AgÄq) ($ pro Unze AgÄq)

Konsolidiert, gesamt 14,6 - 15,5 128 - 135 32 - 34 53 - 56 1,0 - 1,1 19,27 $ - 19,85 $ 27,69 $- 28,77 $

I. Aufgrund von Rundungen kann es bei der Summenbildung bestimmter angegebener Beträge zu Abweichungen kommen.

II. Diese Kennzahlen haben keine standardisierte Bedeutung im Rahmen der Finanzberichterstattung des Unternehmens und die Methoden, die vom Unternehmen zur Berechnung der AISC verwendet werden, können von den Methoden anderer Unternehmen mit ähnlichen Beschreibungen abweichen. Das Unternehmen berechnet die Cash-Kosten und die konsolidierten AISC wie in der nachstehenden Tabelle dargestellt. Diese Kennzahlen wurden auf der Grundlage historischer Zeiträume berechnet. Weitere Einzelheiten zu diesen Kennzahlen und eine Abstimmung der nicht GAAP-konformen mit den GAAP-konformen Kennzahlen entnehmen Sie bitte dem Abschnitt Nicht GAAP-konforme Kennzahlen am Ende dieser Pressemitteilung.

Das Unternehmen weist die Prognose der Cash-Kosten und nachhaltigen Gesamtkosten (All-in-Sustaining Costs/AISC) im Jahr 2026 als Kosten pro Einheit auf Grundlage eines festen Gold-Silber-Verhältnisses von 75 zu 1 aus, wobei die folgenden Metallpreise unterstellt wurden: 52,00 $ pro Unze Silber, 3.900 $ pro Unze Gold, 0,90 $ pro Pfund Blei, 1,35 $ pro Pfund Zink und 4,80 $ pro Pfund Kupfer. Es wird ein MXN:USD-Wechselkurs von 18,25 zu 1 unterstellt. Diese Annahmen bleiben unverändert.

Die Cash-Kosten für das Jahr werden nun voraussichtlich im gestrafften Bereich von 19,27 $ bis 19,85 $ pro konsolidierte zahlbare Unze AgÄq liegen, was der vorherigen Prognose des Unternehmens von 18,64 $ bis 19,62 $ pro konsolidierte zahlbare Unze AgÄq entspricht.

Das Unternehmen geht davon aus, dass seine konsolidierten AISC im Jahr 2026 im Bereich von 27,69 $ bis 28,77 $ pro konsolidierte zahlbare Unze AgÄq gegenüber der ursprünglich prognostizierten Spanne von 26,15 $ bis 27,91 $ liegen werden. Dies entspricht einem 4%igen Anstieg des Mittelwertes, was in erster Linie auf die höheren Kosten in Verbindung mit den höher als erwarteten Silberpreisen und einem starken mexikanischen Peso im ersten Halbjahr 2026 (tatsächlicher Wechselkurs von 17,50:1 gegenüber angenommenem Wechselkurs 18,25:1) zurückzuführen ist. Obwohl die starke Silberproduktion und die höheren Silberpreise die allgemeine Wirtschaftlichkeit verbessern, steigen einige variable Kosten mit einem Anstieg der Silberpreise. Das Hauptaugenmerk des Unternehmens ist weiterhin auf die Maximierung der Margen und einen effizienten Betrieb gerichtet.

Ausgenommen nicht zahlungswirksame Posten (aktienbasierte Zahlungen sowie Aufzinsung und Reklamationskosten) geht das Unternehmen davon aus, dass seine AISC im Jahr 2026 im Bereich von 26,86 $ bis 27,88 $ pro konsolidierte zahlbare Unze AgÄq liegen werden. Eine Tabelle mit den aufgeschlüsselten Kosten für die Berechnung der AISC finden Sie nachstehend:

Berechnung der AISC Geschäftsjahr 2026 ($ pro Unze AgÄq)

Gesamte Cash-Kosten pro zahlbare Unze Silber 19,27 - 19,85

Gemein- und Verwaltungskosten 2,04 - 2,16

Nachhaltige Erschließungskosten 1,01 - 1,04

Nachhaltige Kosten für Sachanlagen und Immobilien 1,59 - 1,69

Gewinnbeteiligung 2,16 - 2,29

Leasingzahlungen 0,79 - 0,85

Aktienbasierte Vergütungen (nicht zahlungswirksam) 0,65 - 0,70

Aufzinsung und Reklamationskosten (nicht zahlungswirksam) 0,18 - 0,19

AISC (Unze AgÄq) 27,69 $ - 28,77 $

AISC (Unze AgÄq ohne nicht zahlungswirksame Posten) 26,86 $- 27,88 $

I. Aufgrund von Rundungen kann es bei der Summenbildung bestimmter angegebener Beträge zu Abweichungen kommen.

II. Die konsolidierten AISC beinhalten Schätzungen der allgemeinen und administrativen Kosten sowie der nicht zahlungswirksamen Kosten von 2,69 $ bis 2,86 $ pro Unze AgÄq.

III. Die AISC haben keine standardisierte Bedeutung im Rahmen des Unternehmens für die Finanzberichterstattung und die Methoden, die vom Unternehmen zur Berechnung der AISC verwendet werden, können von den Methoden anderer Unternehmen mit ähnlichen Beschreibungen abweichen. Weitere Einzelheiten zu diesen Kennzahlen und eine Abstimmung der nicht GAAP-konformen mit den GAAP-konformen Kennzahlen entnehmen Sie bitte dem Abschnitt Nicht GAAP-konforme Kennzahlen am Ende dieser Pressemitteilung.

KAPITALINVESTITIONEN IM JAHR 2026

Das Unternehmen plant nun Kapitalinvestitionen zwischen 318 Millionen $ und 344 Millionen $ im Jahr 2026, die sich aus 62 Millionen $ bis 70 Millionen $ für nachhaltige Aktivitäten sowie 256 Millionen $ bis 274 Millionen $ für Erweiterungsprojekte zusammensetzen. Dies entspricht einem Anstieg von 47 % gegenüber der ursprünglichen Kapitalinvestitionsprognose für 2026 in Höhe von 213 Millionen $ bis 236 Millionen $, was in erster Linie auf das Programm zur Wiederinbetriebnahme von Jerritt Canyon (75 Millionen $), die beschleunigten Erschließungs- und Portalbauprojekte bei Santa Elena, einschließlich Navidad und Santo Niño, für die vor Kurzem die entsprechenden Genehmigungen eingegangen sind (12 Millionen $), die weitere Erschließung bei San Dimas, Los Gatos und La Encantada sowie den Erwerb zusätzlicher Gerätschaften zurückzuführen sind, um die Durchsatzleistung bei Los Gatos zu verbessern und die entsprechende höhere Leistung aufrechtzuerhalten.

Zu den sonstigen laufenden wesentlichen Investitionsinitiativen, die zuvor bekannt gegeben wurden, gehören die Anlagenerweiterung bei Santa Elena von 3.200 tpd auf 3.500 tpd (im Plan), die Steigerung des Minendurchsatzes bei Los Gatos von 3.500 tpod auf 4.000 tpod (im Plan) und der Erwerb der verbleibenden Bergbauflotte bei La Encantada, um die höhere Förder- und Durchsatzleistung zu unterstützen (zu 100 % abgeschlossen). Diese Investitionen stehen vollständig mit der langfristigen Wachstumsstrategie des Unternehmens im Einklang.

Bereich nachhaltig (Mio. $) expansiv (Mio. $) gesamt (Mio. $)

unterirdische Erschließung 24 - 27 73 - 80 97 - 107

Exploration 0 41 - 45 41 - 45

Sachanlagen 34 - 38 43 - 48 77 - 86

Wiederinbetriebnahme von JCG 0 75 75

Unternehmensprojekte 4 - 5 24 - 26 28 - 31

gesamt 62 $ - 70 $ 256 $ - 274 $ 318 $ - 344 $

I. Aufgrund von Rundungen kann es bei der Summenbildung bestimmter angegebener Beträge zu Abweichungen kommen.

Die aktualisierte Prognose des Unternehmens für 2026 sieht Kapitalinvestitionen in Gesamthöhe von 97 Millionen $ bis 107 Millionen $ in die untertägige Erschließung, 41 Millionen $ bis 45 Millionen $ in die Exploration, 77 Millionen $ bis 86 Millionen $ in Sachanlagen, rund 75 Millionen $ in den Plan für die Wiederinbetriebnahme der Goldmine Jerritt Canyon sowie 28 Millionen $ bis 31 Millionen $ in Unternehmensprojekte vor. Die obige Prognose umfasst auch die zuvor angekündigte Investition von weiteren 12 Millionen $ in die Weiterentwicklung von Santo Niño und Navidad auf dem Konzessionsgebiet Santa Elena.

Im Rahmen der aktualisierten Prognose für 2026 beabsichtigt das Unternehmen, im Jahr 2026 etwa 55.000 m im Untertagebereich zu erschließen, was einer 10%igen Steigerung gegenüber dem Wert in der ursprünglichen Prognose entspricht. Darüber hinaus plant das Unternehmen nun die Durchführung von Explorationsbohrungen über insgesamt rund 308.000 m für 2026. Dies stellt einen Anstieg von 16 % gegenüber der ursprünglichen Prognose dar, was vor allem auf das Explorationsprogramm bei Jerritt Canyon zurückzuführen ist.

Im ersten Halbjahr 2026 absolvierte das Unternehmen untertägige Erschließungsbohrungen über 24.448 m sowie Explorationsbohrungen über 160.120 m, wovon 12.815 m auf Jerritt Canyon entfallen, wo die Bohrungen im zweiten Quartal aufgenommen wurden.

Das Management kann die Prognosen des Unternehmens im Laufe des Jahres revidieren, um die tatsächlichen und erwarteten Änderungen bei den Metallpreisen bzw. bei der Geschäftstätigkeit zu berücksichtigen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich die Kostenschätzungen im Zusammenhang mit der Prognose des Unternehmens für das Jahr 2026 als zutreffend erweisen werden. Weitere Einzelheiten zu den relevanten Risiken, einschließlich jener im Zusammenhang mit der Kapitalallokation des Unternehmens, finden Sie im Abschnitt Risk Factors im zuletzt eingereichten Jahresinformationsblatt des Unternehmens für das Jahr zum 31. Dezember 2025.

MANAGEMENTUPDATE

First Majestic freut sich, die Ernennung von Neil Beaumont zum Chief Financial Officer des Unternehmens mit Wirkung zum 2. Juli 2026 bekannt zu geben. Herr Beaumont tritt die Nachfolge von David Soares an, der aus dem Unternehmen ausgeschieden ist.

Herr Beaumont bringt mehr als 30 Jahre Führungserfahrung bei verschiedenen globalen Unternehmen zu First Majestic. Neil war zuvor als Chief Financial and Risk Officer beim Canada Pension Plan Investment Board tätig. In dieser Funktion leitete er die Bereiche Strategie, Finanzen, Betrieb und Risiko und war ein wichtiges Mitglied des Investitionsausschusses. Zuvor arbeitete er in leitenden Finanz- und Betriebsfunktionen bei BHP, dem weltweit größten Bergbaukonzern, in Kanada, Australien und Südamerika. Zu Beginn seiner Karriere war er Senior Partner bei KPMG Canada.

Herr Beaumont verfügt über eine solide Erfolgsbilanz bei der Steigerung der Betriebseffizienz und der Leistungsfähigkeit in vielfältigen und komplexen Geschäftsbereichen. Seine umfangreiche Erfahrung im Bergbau und dem globalen Investmentsektor wird für First Majestic bei der weiteren Umsetzung seiner Strategie und der Wertschöpfung für Interessengruppen von entscheidender Bedeutung sein.

Das Unternehmen plant, am 30. Juli 2026 seine ungeprüften Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2026 zu veröffentlichen und die Dividendenzahlung für das zweite Quartal 2026 sowie den Stichtag für die Dividendenberechtigung und den Zahlungstermin bekannt zu geben.

ANKÜNDIGUNG DER TELEFONKONFERENZ

Das Unternehmen wird am Donnerstag, den 30. Juli 2026, um 8:30 Uhr (PT) / 11:30 Uhr (ET) eine Telefonkonferenz und einen Webcast veranstalten, um Investoren und Analysten über die aktuelle Geschäftsentwicklung zu informieren und die Produktions- und Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2026 sowie die aktualisierte Prognose für 2026 zu erörtern.

Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, wählen Sie bitte die folgenden Nummern:

Kanada & USA gebührenfrei: +1-833-752-3407

Außerhalb Kanadas & der USA +1-647-846-2866

Die Teilnehmer sollten sich mindestens 15 Minuten vor Beginn der Telefonkonferenz einwählen, um sicherzustellen, dass sie rechtzeitig in die Konferenz aufgenommen werden.

Eine Live-Übertragung der Telefonkonferenz ist über den Link July 30, 2026 Webcast Link auf der Homepage von First Majestic unter www.firstmajestic.com zugänglich. Eine Aufzeichnung der Übertragung wird etwa eine Stunde nach Ende der Veranstaltung verfügbar sein und kann drei Monate lang über denselben Link wie die Live-Übertragung abgerufen werden.

Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz steht etwa eine Stunde nach Ende der Veranstaltung unter folgender Nummer zur Verfügung:

Kanada & USA gebührenfrei: +1-855-669-9658

Außerhalb Kanadas & der USA +1-412-317-0088

Zugangscode 9230786

Die Telefonaufzeichnung ist nach Ende der Veranstaltung sieben Tage lang verfügbar.

QUALIFIZIERTER SACHVERSTÄNDIGER

Gonzalo Mercado, P.Geo., Vice President of Exploration & Technical Services des Unternehmens und qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt.

ÜBER FIRST MAJESTIC

First Majestic ist ein börsennotiertes Bergbauunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Silber- und Goldproduktion in Mexiko und den USA liegt. Das Unternehmen besitzt und betreibt vier aktive Untertageminen in Mexiko - die Silber-/Goldmine Santa Elena, die Silbermine Los Gatos (das Unternehmen ist zu 70 % an dem Besitzer und Betreiber der Mine, dem Los Gatos Joint Venture, beteiligt), die Silber-/Goldmine San Dimas und die Silbermine La Encantada - sowie ein Portfolio von Erschließungs- und Explorationsprojekten, darunter die Goldmine Jerritt Canyon. Das Unternehmen ist derzeit dabei, diese Mine wieder in Betrieb zu nehmen.

First Majestic ist stolz darauf, seine im Eigenbesitz befindliche Münzprägeanstalt, First Mint, LLC, zu betreiben und einen Teil seiner Silberproduktion der Öffentlichkeit zum Kauf anzubieten. Barren, Münzen und Medaillons können online unter www.firstmint.com zu den niedrigsten verfügbaren Prämien erworben werden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an info@firstmajestic.com, besuchen Sie unsere Website unter www.firstmajestic.com oder rufen Sie unsere gebührenfreie Nummer 1.866.529.2807 an.

FIRST MAJESTIC SILVER CORP.

gezeichnet

Keith Neumeyer, CEO

Nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen

Diese Pressemitteilung enthält Verweise auf bestimmte Finanzkennzahlen, bei denen es sich nicht um standardisierte Kennzahlen im Rahmen der Finanzberichterstattung des Unternehmens handelt. Zu diesen Kennzahlen gehören die Cash-Kosten pro zurechenbare produzierte Unze Silberäquivalent und die AISC pro zurechenbare produzierte Unze Silberäquivalent. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Kennzahlen zusammen mit den gemäß IFRS ermittelten Kennzahlen den Investoren eine bessere Möglichkeit bieten, die zugrunde liegende Leistung des Unternehmens zu bewerten. Diese Kennzahlen werden in der Bergbaubranche häufig als Maßstab für die Leistung verwendet, haben jedoch keine nach IFRS vorgeschriebene standardisierte Bedeutung und sind daher möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Die Daten sollen zusätzliche Informationen liefern und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für nach IFRS erstellte Leistungskennzahlen betrachtet werden. Eine vollständige Beschreibung, wie das Unternehmen diese Kennzahlen berechnet, sowie einen Abgleich bestimmter Kennzahlen mit GAAP-konformen Begriffen finden Sie unter Non-GAAP Measures im jüngsten Lagebericht (Managements Discussion and Analysis/MD&A) des Unternehmens, der auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und EDGAR unter www.sec.gov/ veröffentlicht wurde.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen gemäß den geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetzen (zusammen zukunftsgerichtete Aussagen). Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen, Geschäftsaussichten oder -chancen des Unternehmens, die auf Prognosen zukünftiger Ergebnisse, Schätzungen von noch nicht ermittelbaren Beträgen und Annahmen des Managements beruhen, die wiederum auf der Erfahrung und Wahrnehmung des Managements in Bezug auf historische Trends, aktuelle Bedingungen und erwartete zukünftige Entwicklungen basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen zu: den Annahmen, auf denen die aktualisierte Produktions- und Kostenprognose des Unternehmens für das Jahr 2026 basiert; Aussagen zu den Kapitalinvestitionen des Unternehmens im Jahr 2026; der Geschäftsstrategie des Unternehmens; zukünftigen Planungsprozessen; dem kommerziellen Bergbaubetrieb; Budgets; dem Zeitpunkt und der Höhe der geschätzten zukünftigen Produktion, der AISC und der Cash-Kosten; den Kosten und dem Zeitplan für die Erschließung der Projekte des Unternehmens; dem Zeitplan für den Abschluss der Projekte zur Erweiterung der Verarbeitungsanlagen und Minen bei Santa Elena und Los Gatos; den Investitionsprojekten und Explorationsaktivitäten für das Jahr 2026 sowie den möglichen Ergebnissen daraus; dem Zeitplan für die Wiederaufnahme der Produktion in der Goldmine Jerritt Canyon und für den Bau von Zugangsstollen zu den ersten Abbaugebieten bei Jerritt Canyon; den Bohrprogrammen im Jahr 2026, einschließlich des Zeitplans für die Inbetriebnahme einer zweiten Untertage-Diamantbohranlage in Jerritt Canyon; dem Zeitpunkt der Veröffentlichung der ungeprüften Finanzergebnisse des Unternehmens für das zweite Quartal 2026; sowie dem Zeitpunkt und der Einzelheiten der Telefonkonferenz des Unternehmens für Anleger im Juli 2026 zur Erörterung der aktualisierten Produktions- und Kostenprognosen für 2026. Diese Annahmen können sich als falsch erweisen und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Folglich können die Prognosen nicht garantiert werden. Die Anleger werden dementsprechend ausdrücklich darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf die Vorgaben und zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, da es keine Garantie dafür gibt, dass die Pläne, Annahmen oder Erwartungen, auf die sich diese stützen, eintreten werden. Alle Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Aussagen über nachgewiesene und wahrscheinliche Mineralreserven und Mineralressourcenschätzungen können ebenfalls als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden, sofern sie Schätzungen der Mineralisierung beinhalten, die bei der Erschließung des Konzessionsgebiets angetroffen werden, und im Falle von nachgewiesenen und angedeuteten Mineralressourcen oder nachgewiesenen und wahrscheinlichen Mineralreserven spiegeln solche Aussagen die Schlussfolgerung wider, die auf bestimmten Annahmen beruht, dass die Minerallagerstätte wirtschaftlich ausgebeutet werden kann. Alle Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Prognosen, Ziele bzw. zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder betreffen (oft, aber nicht immer, unter Gebrauch von Wörtern oder Begriffen wie suchen, rechnen mit, planen, fortsetzen, schätzen, erwarten, können, werden, vorhersagen, prognostizieren, Potenzial, Ziel, beabsichtigen, könnten, dürften, sollten, glauben und ähnliche Ausdrücke), sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein.

Die aktuellen Ergebnisse können von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Dazu gehören unter anderem: die Dauer und die Auswirkungen globaler Gesundheitskrisen, wie Pandemien auf unsere Betriebe und Mitarbeiter sowie die Auswirkungen auf die globale Wirtschaft und Gesellschaft; allgemeine wirtschaftliche Bedingungen, einschließlich Inflationsrisiken; tatsächliche Ergebnisse von Explorationstätigkeiten; Schlussfolgerungen aus wirtschaftlichen Bewertungen; Änderungen der Projektparameter im Zuge der Verfeinerung von Plänen; Rohstoffpreise; Schwankungen der Erzreserven, -gehalte oder -gewinnungsraten; die tatsächliche Leistung von Anlagen, Ausrüstungen oder Prozessen im Vergleich zu den Spezifikationen und Erwartungen; Unfälle; Arbeitsbeziehungen; soziale und arbeitsrechtliche Unruhen; Beziehungen zu lokalen Gemeinschaften; Änderungen in nationalen oder lokalen Regierungen; Änderungen der geltenden Gesetzgebung oder deren Anwendung; Regeln oder Vorschriften und deren Anwendung und Durchsetzung; Verzögerungen bei der Einholung von Genehmigungen, der Sicherung von Finanzierungen oder bei der Fertigstellung von Erschließungs- oder Bautätigkeiten; Wechselkursschwankungen; zusätzlicher Kapitalbedarf; staatliche Regulierung; Umweltrisiken; Reklamationskosten; Ergebnisse von anhängigen Rechtsstreitigkeiten; Einschränkungen des Versicherungsschutzes sowie jene Faktoren, die im Abschnitt Risk Factors im jüngsten AIF des Unternehmens für das am 31. Dezember 2025 zu Ende gegangene Geschäftsjahr, der bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca, und im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 40-F für das am 31. Dezember 2025 endende Jahr, der bei der United States Securities and Exchange Commission auf EDGAR unter www.sec.gov/edgar eingereicht wurde. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, es kann jedoch keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sollte daher kein übermäßiges Vertrauen entgegengebracht werden. Diese Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Meldung. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltende Gesetze vorgeschrieben.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

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