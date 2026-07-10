IRW-News: Global Power Solutions Corp.: Global Power Solutions gibt Anmeldung zur Teilnahme an der Data Centre West 2026 in Calgary bekannt und begrüßt historische Investition von 13 Milliarden CAD von Meta in ein Rechenzentrum in Alberta

IRW-PRESS: Global Power Solutions Corp.: Global Power Solutions gibt Anmeldung zur Teilnahme an der Data Centre West 2026 in Calgary bekannt und begrüßt historische Investition von 13 Milliarden CAD von Meta in ein Rechenzentrum in Alberta

Vancouver, BC, Kanada / Freitag, 10. Juli 2026 / IRW-Press / Global Power Solutions Corp. (TSX Venture Exchange: PWER; Frankfurter Wertpapierbörse: NJA) (Global Power oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass sich das Unternehmen für die Konferenz Data Centre West 2026 (Data Centre West) angemeldet hat und an der Konferenz teilnehmen wird, die am 9. September 2026 im Hyatt Regency in der Innenstadt von Calgary, Alberta, stattfindet.

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Abbildung 1. Data Centre West - Weitere Informationen finden Sie hier. (https://www.datacentrewest.ca/)

Die Data Centre West ist eine der führenden Konferenzen für digitale Infrastruktur und die Rechenzentrumsbranche in Westkanada; sie bringt Branchenteilnehmer, Entwickler, Stromversorger, Technologieführer, politische Entscheidungsträger, Investoren und Partner aus dem Ökosystem zusammen, deren Fokus auf dem anhaltenden Ausbau der Rechenzentrumsinfrastruktur in Alberta, Westkanada und Nordamerika liegt.

Die Tagesordnung der Konferenz wird voraussichtlich Sitzungen zu den Themen Hyperscaler-Nachfrage, Colocation und Inferenz, Energieversorgung, Lieferkette, Bau, Technik, Politik, Arbeitskräfte, Kühlung und Nachhaltigkeit umfassen. Mit seiner Teilnahme will Global Power das kontinuierliche Engagement des Unternehmens im Bereich der digitalen Infrastruktur bekräftigen und weitere Möglichkeiten evaluieren, bei denen dezentrale, skalierbare und widerstandsfähige Energielösungen eine Rolle bei der Deckung eines hohen, kontinuierlichen Energiebedarfs spielen können.

Das Unternehmen möchte zudem Meta Platforms und der Provinz Alberta zur historischen Ankündigung von Meta beglückwünschen und begrüßt den offiziellen Baubeginn eines neuen, für KI optimierten Rechenzentrums mit einer Leistung von 1 GW im Sturgeon County, Alberta. Meta gab bekannt, dass das Projekt eine Investition von mehr als 13 Milliarden CAD darstellt und das erste Rechenzentrum des Unternehmens in Kanada sowie sein 33. Rechenzentrum weltweit sein wird. Meta will 13 Milliarden für den Bau eines KI-Rechenzentrums in Alberta aufwenden - The Globe und Mail

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Abbildung 2. Danielle Smith, Premierministerin von Alberta, bei ihrer historischen Ankündigung in Bezug auf Meta

Die Ankündigung von Meta ist ein historischer Moment für Alberta und für den kanadischen Sektor der digitalen Infrastruktur, erklärte Pete Medved, President und Chief Executive Officer von Global Power Solutions. Ein Engagement dieser Größenordnung seitens eines der weltweit führenden Technologieunternehmen ist ein deutliches Signal dafür, dass sich Alberta zu einer global wettbewerbsfähigen Jurisdiktion für KI-Infrastruktur, Rechenzentren und die für deren Betrieb erforderlichen Energiesysteme entwickelt. Das Wachstum im Bereich KI und High-Performance Computing stellt beispiellose Anforderungen an die Energieinfrastruktur. Die Entwicklung von Rechenzentren ist nicht mehr nur eine Frage von Immobilien oder Technologie. Sie ist zunehmend eine Frage der Energieversorgung. Die Anmeldung von Global Power zur Teilnahme an der Data Centre West trägt unserer Überzeugung Rechnung, dass die Verfügbarkeit von Strom, die Robustheit des Stromnetzes, modulare Energiesysteme und eine disziplinierte Infrastrukturplanung für die nächste Wachstumsphase von Rechenzentren in Alberta und ganz Nordamerika von zentraler Bedeutung sein werden.

Meta erklärte außerdem, dass das Unternehmen die Absicht hat, die Finanzierung der Energieerzeugung und Netzinfrastruktur zur Versorgung seines Rechenzentrums in Alberta vollständig zu übernehmen und dass die Anlage ein wassereffizientes Flüssigkeitskühlsystem mit geschlossenem Kreislauf und Trockenkühlung nutzen wird. Global Power ist der Ansicht, dass diese Verpflichtungen die zunehmende Bedeutung einer integrierten Energieplanung, der Versorgungssicherheit, eines verantwortungsvollen Umgangs mit Wasser und der Koordinierung der Infrastruktur bei der Entwicklung von Rechenzentrumskomplexen der nächsten Generation unterstreichen.

Global Power freut sich darauf, an der Data Centre West 2026 teilzunehmen und sich mit Branchenvertretern über die Chancen und Herausforderungen auszutauschen, die die Zukunft der digitalen Infrastruktur, der KI-Rechenleistung und der Entwicklung einer skalierbaren Energieversorgung im Westen Kanadas prägen.

Steigerung der Marktbekanntheit

Das Unternehmen gibt ferner bekannt, dass es Investor Insights Systems Inc. (IIS) auf nicht ausschließlicher Basis beauftragt hat, Marketingdienstleistungen für das Unternehmen im Zusammenhang mit der Entwicklung seiner Kapitalmarktperformance zu erbringen. Als Gegenleistung für die Dienstleistungen hat sich das Unternehmen bereit erklärt, IIS für die anfängliche Laufzeit der Dienstleistungen von drei Monaten eine Barvergütung in Höhe von 250.000 USD zuzüglich der anfallenden Steuern zu zahlen. IIS wird umfassende Dienstleistungen in den Bereichen digitales Marketing und Werbung erbringen; die Laufzeit beginnt mit der Genehmigung dieser Dienstleistungen durch die TSX Venture Exchange (TSXV). Zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung hält IIS (einschließlich seiner Direktoren und leitenden Angestellten) nach Kenntnis des Unternehmens keine Wertpapiere des Unternehmens und unterhält eine unabhängige Beziehung mit dem Unternehmen.

Das Unternehmen wird als Gegenleistung für die Dienstleistungen keine Wertpapiere an IIS ausgeben. Die von Investor Insights erbrachten Dienstleistungen werden von Mac Foster beaufsichtigt, der unter der Adresse 179 Shaw St., Toronto, Ont., Kanada, telefonisch unter 647-302-3382 und per E-Mail unter mac@investorinsightssystems.com erreichbar ist.

Über Global Power Solutions Corp.

Global Power Solutions Corp. ist ein Unternehmen, das für seine Vorreiterrolle in der Herstellung von Leichtbauteilen aus Stahl für die Baubranche und für modulare Metallgebäude bekannt ist. Die Geschäftsstrategie des Unternehmens wird derzeit auf andere Geschäftschancen im industriellen Bereich ausgeweitet, wie etwa die Entwicklung und Umsetzung von Projekten auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien sowie anderen Infrastruktursystemen zur Erzeugung sauberer Energie.

Im Namen des Boards:

Global Power Solutions Corp.

"Peter Medved"

CEO

Tel: 604.684.2181 | E-Mail: info@globalpowercorp.com | https://globalpowercorp.com/

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Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammen zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze in Bezug auf die Geschäfts- und die Betriebstätigkeit von Global Power Solutions Corp. (Global Power oder das Unternehmen). Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung können unter anderem Aussagen über die Entwicklung und den Einsatz der modularen Wasserstoff-Energiesysteme des Unternehmens, die Identifizierung und Errichtung potenzieller Produktions- oder Zwischenlageranlagen, die Integration lizenzierter und kommerziell verfügbarer Wasserstofftechnologien, potenzielle Systemwirkungsgrade, zukünftige kommerzielle Anwendungen sowie die Fähigkeit des Unternehmens, erforderliche behördliche Genehmigungen zu erhalten, umfassen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind oft, aber nicht immer, durch die Verwendung von Wörtern wie plant, erwartet, wird erwartet, geplant, beabsichtigt, geht davon aus, glaubt, erwägt, schlägt vor, schätzt oder ähnliche Ausdrücke oder durch Aussagen gekennzeichnet, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden können, könnten, würden, dürften oder werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Annahmen und Überzeugungen des Managements zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können aufgrund einer Vielzahl bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren wesentlich von den in diesen Aussagen in Betracht gezogenen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem Risiken im Zusammenhang mit der Entwicklung und Kommerzialisierung von Wasserstoffenergietechnologien, der Integration von Anlagen und Technologien Dritter, der Verfügbarkeit geeigneter Produktionsstandorte und Partner, der Fähigkeit, erforderliche behördliche Genehmigungen zu erhalten, Veränderungen der Wirtschafts- oder Marktbedingungen, Faktoren der Lieferkette, Risiken der technologischen Entwicklung sowie der Fähigkeit des Unternehmens, seine Geschäftsstrategie erfolgreich umzusetzen. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass tatsächliche Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung.

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