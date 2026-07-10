IRW-News: Max Power Mining Corp.: MAX Power bereit sich auf ein Programm zur kommerziellen Validierung an Kanadas erster Lagerstätte für Natürlichen Wasserstoff vor

IRW-PRESS: Max Power Mining Corp.: MAX Power bereit sich auf ein Programm zur kommerziellen Validierung an Kanadas erster Lagerstätte für Natürlichen Wasserstoff vor

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Anfang nächster Woche beginnt im Lawson Complex ein Bohrprogramm mit mehreren Bohrlöchern, nachdem 3D-Seismik und unabhängige Modellierungen durchgeführt wurden, während MAX Power auf die potenzielle Erschließung von natürlichem Wasserstoff im kommerziellen Maßstab zusteuert.

NEUES VIDEO: Der Zeitpunkt ist gekommen

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Regina, SK - 10. Juli 2026 - Max Power Mining Corp. (Max Power oder das Unternehmen) (CSE: MAXX - WKN: A3DJYU - OTCQX: MAXXF) freut sich bekannt zu geben, dass die Savanna-Bohranlage Nr. 416 Anfang nächster Woche zum Lawson Natural Hydrogen Complex im südlichen Zentral-Saskatchewan verlegt wird, um ein kommerzielles Validierungsbohrprogramm mit mehreren Bohrlöchern zu starten, das darauf abzielt, die weltweit erste groß angelegte kommerzielle Entdeckung von natürlichem Wasserstoff zu bestätigen.

Die Savanna-Bohranlage Nr. 416 ist eine hocheffiziente Super-Single-Bohranlage, die im vergangenen Frühjahr am Zielgebiet Bracken (einem 325 km entfernten Step-out vom Lawson-Fund) zum Einsatz kam, wo MAX Power mehrere vielversprechende Zonen mit natürlichem Wasserstoff und Helium für kurzfristige Folgebohrungen identifiziert hat. Die Savanna-Bohranlage Nr. 416 verfügt über eine außerordentlich erfahrene Crew und ist mit spezieller, hochmoderner Gasdetektionsausrüstung für natürlichen Wasserstoff und Helium ausgestattet, die vom technischen Team von MAX Power bereitgestellt wird.

Ran Narayanasamy, CEO von MAX Power, kommentierte: Dies ist ein historischer Moment für Saskatchewan und Kanada, da wir nach Lawson zurückkehren, um ein kommerzielles Validierungsprogramm mit mehreren Bohrlöchern zu starten. Unser geologisches Team geht davon aus, dass die Bohrung dieses ersten Bohrlochs in der Woche vom 27. Juli das Hauptzielgebiet der Entdeckung erreichen wird.

Herr Narayanasamy fügte hinzu: Im vergangenen Jahr haben wir in Lawson Fortschritte gemacht - von der Entdeckung über die Bestätigung durch unabhängige Labore bis hin zu hochauflösenden 3D-Seismikuntersuchungen und Modellierungen. Gleichzeitig haben wir im Rahmen eines Months to Molecules-Plans mehrere potenzielle kommerzielle Wege für natürlichen Wasserstoff in Saskatchewan geprüft. Wir schreiten mit rasender Geschwindigkeit voran und treten nun in die entscheidende Phase ein. Die groß angelegte Kommerzialisierung von natürlichem Wasserstoff wäre eine bedeutende Entwicklung in einer Zeit, in der Energiesicherheit und Bezahlbarkeit in ganz Nordamerika und weltweit zentrale Themen sind.

Steve Halabura, Chefgeowissenschaftler bei MAX Power, fügte hinzu: Die im Frühjahr abgeschlossene hochauflösende 3D-Seismik hat uns großes Vertrauen für den Start dieses kommerziellen Validierungsbohrprogramms bei Lawson gegeben. Angesichts des 14,2 km² großen strukturellen Verschlusses innerhalb des insgesamt 28 km² großen Komplexes verfügen wir über vielversprechende Ziele und ein beeindruckendes Potenzial im Zusammenhang mit diesem Natural Hydrogen-System. Das gesamte Team ist voller Tatendrang und Vorfreude, dieses Programm zu starten und ein weiteres Kapitel in der Geschichte des Rohstoffsektors in Saskatchewan zu schreiben.

Kommerzielle Validierungsbohrungen zielen auf den Scheitelpunkt und die Flanken eines großen strukturellen Verschlusses ab

Die erste Bohrung im Rahmen dieses Folgeprogramms bei Lawson wird in den Scheitelpunkt der Lawson-Struktur gebohrt, etwa 2 km von der ursprünglichen Entdeckung entfernt. Grundlage hierfür ist eine im Frühjahr durchgeführte hochauflösende 3D-seismische Untersuchung, die eine 14,2 km² große strukturelle Schließung oberhalb des Gas-Wasser-Kontakts innerhalb des größeren, 28 km² umfassenden Lawson-Komplexes aufgezeigt hat.

Abbildung 1: 3D-Seismikbild des Lawson-Komplexes

Warum dies für Investoren von Bedeutung ist

Die kommerzielle Validierung stellt die wichtigste Phase in der Entwicklung des Lawson Discovery-Projekts dar.

Nach Kanadas erster bestätigter Entdeckung von unterirdischem natürlichem Wasserstoff, hochauflösenden 3D-Seismikdaten, die einen 14,2 km² großen strukturellen Einschluss definieren, sowie einer unabhängigen Modellierung durch GLJ Ltd. testet MAX Power nun die wichtigsten technischen Parameter, die vor einer potenziellen kommerziellen Erschließung erforderlich sind, darunter Durchfluss, Druckverhalten, Kontinuität, Konzentrationen, Förderbarkeit und kommerzielle Skalierbarkeit.

Jeder Meilenstein zielt darauf ab, das technische Risiko systematisch zu verringern und gleichzeitig das Vertrauen in die kommerzielle Realisierbarkeit zu stärken.

Im Erfolgsfall könnte Lawson das weltweit erste groß angelegte kommerzielle System für natürlichen Wasserstoff werden und damit einen entscheidenden Meilenstein sowohl für MAX Power als auch für die globale Energiebranche insgesamt darstellen.

Abbildung 2 - Bohrarbeiten bei Lawson in der Nähe von Central Butte am Genesis-Trend im November 2025

Marketingvereinbarung

MAX Power gibt bekannt, dass es einen Nachtrag (mit Wirkung zum 13. Juli 2026) zu seiner Vereinbarung vom 29. Dezember 2025 mit Emerging Markets Consulting, LLC (EMC) geschlossen hat, einem in Florida ansässigen Beratungsunternehmen, das strategische Kommunikations- und Investorenbewusstseinsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Verbreitung öffentlich zugänglicher Unternehmensinformationen anbietet. Gemäß dem Nachtrag zahlt das Unternehmen an EMC zusätzliche, nicht rückerstattbare Gebühren in Höhe von 400.000 US-Dollar für Unternehmensinformationsdienstleistungen, wobei 200.000 US-Dollar bei Unterzeichnung des Nachtrags und weitere 200.000 US-Dollar innerhalb von vierzehn (14) Tagen danach fällig werden. Der Nachtrag stellt eine Verlängerung der Vereinbarung um eine weitere Laufzeit von sechs Monaten dar, die am 13. Juli 2026 beginnt. EMC steht in keinem nahen Verhältnis zum Unternehmen, und im Zusammenhang mit dem Auftrag sind keine Wertpapiere an EMC auszugeben. Kontaktdaten von Emerging Markets Consulting, LLC: 390 North Orange Avenue, Suite 2300, Orlando, FL, 32801; Geschäftsführer (CEO): James Painter.

Gewährung von Optionen

Das Unternehmen gibt bekannt, dass es bestimmten Vorstandsmitgliedern, Führungskräften und Beratern im Rahmen des Omnibus-Aktienoptionsplans des Unternehmens (der Omnibus-Plan) Anreizaktienoptionen zum Erwerb von insgesamt bis zu 5.235.000 Stammaktien des Unternehmens gewährt hat. Die Optionen sind über einen Zeitraum von drei Jahren zu einem Preis von 2,10 Dollar pro Aktie ausübbar. Für die Optionen sowie für alle bei ihrer Ausübung ausgegebenen zugrunde liegenden Stammaktien gilt gemäß den Richtlinien der Canadian Securities Exchange und den geltenden Wertpapiergesetzen eine Haltefrist, die am 11. November 2026 endet. Die Optionen unterliegen zudem den vom Unternehmen gemäß den Bestimmungen des Omnibus-Plans festgelegten Unverfallbarkeitsbedingungen.

Abbildung 3: Bohrungen beim Lawson-Projekt, Genesis Trend (Nov. 2025)

NEW Video: The Time is Now

https://youtu.be/TKnEnBEQ0TM

Aktuelle Videos:

Genesis erklärt: Der Vorteil der Salzbarriere und die Nähe zum Markt

https://www.youtube.com/watch?v=3ytpHdve6S8

Der Genesis Trend-Korridor:

https://youtube.com/shorts/IAgALH_s3mI

Lawson - Kanadas erster großer Schritt in Richtung natürlicher Wasserstoff

https://www.youtube.com/watch?v=lTTOwMxz_zo

MAX Power macht einen Sprung nach vorn in Lawson

https://www.youtube.com/watch?v=Yr4Ha06__Eg

Sehen Sie sich die Bohrung in Aktion an

https://www.youtube.com/watch?v=eguNGAfdIek

Geschichte wird geschrieben in Lawson - Video unmittelbar vor der Einrichtung der Bohranlage

https://www.youtube.com/watch?v=BNHazk9Sy4E

MAX Power Saskatchewan Natural Hydrogen Documentary Video

https://www.youtube.com/watch?v=TXGDtTUbJ2c

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Über MAX Power

MAX Power ist ein innovatives Unternehmen für die Exploration von Mineralien und Energieressourcen, das sich auf den Übergang zur Dekarbonisierung konzentriert. Die Lawson-Entdeckung des Unternehmens in der Nähe von Central Butte, Saskatchewan, stellt Kanadas erstes unterirdisches System für natürlichen Wasserstoff dar, das durch Tiefbohrungen bestätigt und dessen Daten von drei unabhängigen Labors validiert wurden. MAX Power hat sich in ganz Saskatchewan eine dominante Landposition auf Distriktebene mit rund 1,3 Millionen Acres (521.000 Hektar) an Genehmigungen sowie weiteren 5,7 Millionen Acres, für die Anträge gestellt wurden, aufgebaut, die erstklassige Explorationsgebiete abdecken, die vielversprechend für großvolumige Vorkommen von natürlichem Wasserstoff sind. MAX Power verfügt zudem über ein Portfolio an Liegenschaften in den Vereinigten Staaten und Kanada, das sich auf kritische Mineralien konzentriert. Zu den Höhepunkten dieser Liegenschaften zählt eine Entdeckung durch Diamantbohrungen im Jahr 2024 im Lithiumprojekt Willcox Playa im Südosten von Arizona, das zu 100 % im Besitz der US-Tochtergesellschaft von MAX Power ist. MAX Power hat sich zu verantwortungsvollen Explorations- und Erschließungspraktiken verpflichtet, bei denen Umweltschutz, sinnvolle Einbindung der Gemeinden und eine starke Unternehmensführung im Vordergrund stehen.

Im Namen des Vorstands:

Ran Narayanasamy, CEO

MAX Power Mining Corp.

info@maxpowermining.com

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Chad Levesque

Ph: 1-306-981-4753

Email: chad@maxpowermining.com

Medienkontakt:

Sarah Mawji, Venture Strategies

Email: sarah@venturestrategies.com

Über diese Pressemitteilung:

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Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammenfassend als zukunftsgerichtete Informationen bezeichnet) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig an Begriffen wie antizipieren, glauben, fortsetzen, könnte, schätzen, erwarten, beabsichtigen, möglicherweise, planen, potenziell, vorhersagen, prognostizieren, sollte, wird und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen.

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Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem Risiken im Zusammenhang mit Explorations- und Erschließungsaktivitäten, geologische und technische Ungewissheiten, die Kommerzialisierung von Natural Hydrogen, die Leistungsfähigkeit der Lagerstätten, die Verfügbarkeit von Infrastruktur, Möglichkeiten für strategische Partnerschaften, die Marktakzeptanz, Rohstoff- und Energiepreise, der Zugang zu Kapital, behördliche Genehmigungen, Umwelt- und Genehmigungsauflagen sowie allgemeine Wirtschafts-, Markt- und Geschäftsbedingungen.

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