IRW-News: NatBridge Resources Ltd. : NatBridge Resources stellt die vorherige Offenlegung bzgl. der Parzellen 45 und 46 des Goldprojekts Cahuilla klar

IRW-PRESS: NatBridge Resources Ltd. : NatBridge Resources stellt die vorherige Offenlegung bzgl. der Parzellen 45 und 46 des Goldprojekts Cahuilla klar

Als Ergebnis einer Überprüfung durch die British Columbia Securities Commission veröffentlicht das Unternehmen die folgende Pressemitteilung, um seine Angaben klarzustellen.

Burnaby, BC - 9. Juli 2026 / IRW-Press / NatBridge Resources Ltd. (NatBridge oder das Unternehmen) (CSE: NATB | OTCID: NATBF | FWB: GI80) möchte bestimmte Aussagen in seiner Pressemitteilung vom 7. Juli 2026 mit dem Titel NatBridge Resources Completes Title Transfer for Cahuilla Gold Project Parcels 45 and 46 (NatBridge Resources gibt die Übertragung der Eigentumsrechte an den Parzellen 45 und 46 des Goldprojekts Cahuilla bekannt) hinsichtlich der Übertragung der Mineralrechtsbeteiligungen des Unternehmens an den Parzellen 45 und 46 des Goldprojekts Cahuilla auf NatGold Integrity Vault LLC gemäß der zuvor bekanntgegebenen Vereinbarung mit NatGold Digital Ltd. (NatGold Digital) klarstellen.

Das Unternehmen weist darauf hin, dass der Begriff Resource Certification Bestandteil des Titels der mit NatGold geschlossenen Vereinbarung ist und sich ausschließlich auf die von NatGold im Zusammenhang mit seinem Tokenisierungsprogramm festgelegten internen Anforderungen und Verfahren bezieht. Dies könnte einen irreführenden Eindruck hinsichtlich des Vorhandenseins oder des Werts von Mineralressourcen im Zusammenhang mit den übertragenen Rechtsansprüchen erweckt haben. Das Unternehmen beabsichtigte weder anzugeben noch den Eindruck zu erwecken, dass die Übertragung des Eigentums an den Parzellen auf NatGold durch das Unternehmen eine Identifizierung, Zertifizierung oder Bewertung von Mineralressourcen darstellt. Darüber hinaus sind die Teilnahme des Unternehmens am NatGold Digital-Ökosystem sowie sämtliche von NatGold im Zusammenhang mit der Tokenisierung durchgeführten Aktivitäten von der Schätzung, Ausweisung oder Bewertung von Mineralressourcen durch das Unternehmen getrennt zu betrachten und stellen keine solche Schätzung, Ausweisung oder Bewertung dar.

Das Unternehmen bleibt weiterhin bestrebt sicherzustellen, dass seine Veröffentlichungen den Anforderungen von NI 43-101 sowie den geltenden Wertpapiergesetzen entsprechen.

Über NatBridge Resources Ltd.

NatBridge Resources Ltd. (CSE: NATB) (OTCID: NATBF) (FWB: GI80) ist ein börsennotiertes kanadisches Unternehmen, das sich auf die Auffindung, den Erwerb, die Evaluierung und den Ausbau von Mineralkonzessionen mit Potenzial für Goldfunde konzentriert. Das Unternehmen legt bei seiner Geschäftsstrategie Wert darauf, durch die Exploration, die fachliche Bewertung und den Ausbau von Mineralvorkommen einen entsprechenden Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen. In Abhängigkeit von den Marktbedingungen und seinen strategischen Zielen kann das Unternehmen für seine Mineralkonzessionen verschiedene Optionen der Vermarktung bzw. Monetarisierung in Erwägung ziehen, wie etwa Explorations- und Erschließungsaktivitäten, Konzessionsveräußerungen, Joint Ventures sowie anderweitige Geschäftsvereinbarungen. Das Unternehmen kann außerdem Möglichkeiten zur Beteiligung am NatGold Digital-Ökosystem sondieren, sofern dies aus Sicht der Firmenführung im besten Interesse des Unternehmens und seiner Aktionäre ist. Ziel von NatBridge ist es, ein Portfolio von Mineralkonzessionen aufzubauen bzw. zu erschließen und gleichzeitig ausreichend flexibel zu bleiben, um sich verschiedene Wege der Wertschöpfung aus diesen Assets offenzuhalten.

Im Namen des Boards

Stephen Moses, CEO & Direktor

NatBridge Resources Ltd.

Info@NatBridgeResources.com

+1 (778) 372-9723

Investor Relations

IR@NatBridgeResources.com

+1 (778) 372-9062

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für Wertpapiere, digitale Vermögenswerte oder Token dar.

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