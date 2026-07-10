IRW-News: SAGA Metals Corp.: SAGA Metals schließt die Übernahme des Projekts Wolverine mit schweren Seltenerdmetallen in Labrador ab REE-Mineralisierungspotenzial vergleichbar mit Strange Lake und Tanbreez

IRW-PRESS: SAGA Metals Corp.: SAGA Metals schließt die Übernahme des Projekts Wolverine mit schweren Seltenerdmetallen in Labrador ab REE-Mineralisierungspotenzial vergleichbar mit Strange Lake und Tanbreez

VANCOUVER, B.C. / 10. Juli 2026 / IRW-Press / SAGA Metals Corp. (SAGA oder das Unternehmen) (TSXV: SAGA) (OTCQB: SAGMF) (FWB: 20H), ein nordamerikanisches Explorationsunternehmen, das sich auf die Entdeckung kritischer Mineralien konzentriert, freut sich, bekannt zu geben, dass es im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 14. April 2026 den bereits angekündigten Erwerb aller ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Aktien von Catalyst Rare Metals Ltd. (Catalyst) abgeschlossen hat; Catalyst hält eine Beteiligung von 100 % am Seltenerdmetall- (REE) Projekt Wolverine (das REE-Projekt Wolverine), einem Royalty-freien Projekt für schwere Seltene Erden in der Nähe der Küste von Zentral-Labrador, Kanada (die Übernahme). Die Übernahme wurde gemäß einem Aktienkaufvertrag (der Vertrag) vom 13. April 2026 zwischen dem Unternehmen, Catalyst und jedem einzelnen Aktionär von Catalyst (zusammen die Verkäufer) abgeschlossen.

Highlights des REE-Projekts Wolverine:

· Das REE-Projekt Wolverine befindet sich innerhalb der peralkalischen Flower Lake Igneous Suite, einem intrusiv-vulkanischen Komplex, der Teil der 1,28 bis 1,13 Milliarden Jahre alten Riftzone Gardar ist, in der sich weltweit bedeutende REE-Lagerstätten befinden: Tanbreez innerhalb des alkalischen Intrusivkomplexes Ilímaussaq und Strange Lake innerhalb von peralkalischem Granit.

· Das Projekt, das eine zusammenhängende Fläche von 29.450 Hektar umfasst, verfügt über großflächiges Potenzial, eine Anreicherung an schweren Seltenen Erden (HREE), eine oberflächennahe Mineralisierung und eine Tier-1-Jurisdiktion und ist damit ein potenziell bedeutendes strategisches REE-Projekt.

· Die Reverse-Circulation-Bohrungen (RC-Bohrungen) von 2025 bestätigten eine breite, oberflächennahe REE-Mineralisierung über ein Gebiet von 1,7 km × 1,2 km, die in einem bedeutenden peralkalischen Caldera-System gelagert ist.

· 537 Proben aus dem Programm von 2025 ergaben eine durchgängige Mineralisierung, was auf eine ausgeprägte Kontinuität im gesamten gebohrten Bereich hindeutet. Die wichtigsten Abschnitte umfassen:

o WOLRC25-003: 48,8 m mit 0,77 % Gesamtkonzentration an Seltenerdoxiden (TREO) ab 1,5 m, einschließlich 18,3 m mit 1,06 % TREO

o WOLRC25-006: 38,1 m mit 0,71 % TREO ab der Oberfläche, einschließlich 4,6 m mit 1,53 % TREO

o WOLRC25-002: 51,8 m mit 0,52 % TREO ab der Oberfläche, einschließlich 33,5 m mit 0,67 % TREO

· Die Spitzen-Untersuchungsergebnisse des Bohrprogramms lagen bei 2,03 % TREO (WOLRC-006-25 - Probe 2355079 von 1,5-3 m) mit einem durchschnittlichen Anteil an schweren Seltenerdoxiden (HREO) von ca. 24-28 %, was eine starke Anreicherung an schweren Seltenen Erden unterstreicht.

· Das großflächige Potenzial wird durch 26 km² an der Oberfläche freiliegenden mineralisierten Tuff mit einer Mächtigkeit von 25-50 m untermauert, wobei bisher weniger als 10 % des vielversprechenden Bereichs bebohrt wurden.

· Die Mineralisierung bleibt offen und untererkundet, wobei Zonen mit einer TREO-Anreicherung von über 1 % identifiziert wurden.

· Im südwestlichen Gebiet des Projekts wurden sieben (7) REE-haltige peralkalische Pegmatite identifiziert (Abbildung 1).

o Neununddreißig (39) Schürfproben ergaben Untersuchungsergebnisse von bis zu 21,6 % TREO.

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Abbildung 1: Lokale geologische Karte des Caldera-Komplexes von Nuiklavik; die rot umrandeten Konzessionen wurden in der vor kurzem abgeschlossenen Übernahme erworben.

Michael Garagan, CGO und Direktor von SAGA Metals, nahm dazu wie folgt Stellung:

Der Abschluss der Übernahme von Wolverine und der Beginn unseres Diamantbohrprogramms in diesem Sommer stellen für SAGA einen entscheidenden Schritt nach vorne dar. Wir kommen rasch unserem Ziel näher, noch in diesem Jahr für zwei Projekte - darunter unser Titan-Vanadium-Projekt Radar - erstmalige Mineralressourcenschätzungen (MRE) vorzulegen. Dieser zweigleisige Ansatz senkt nicht nur die Risiken unseres Portfolios, sondern versetzt das Unternehmen auch in die Lage, bei seinen Projekten für kritische Mineralien in Labrador ein bedeutendes Ressourcenwachstum zu erzielen. Wir gehen die Umsetzung diszipliniert und mit Nachdruck an, und ich freue mich sehr über die Fortschritte, die wir an mehreren Fronten erzielen.

Überblick über das REE-Projekt Wolverine:

Das REE-Projekt Wolverine umfasst inzwischen neun (9) zusammenhängende Bergbaulizenzen mit einer Gesamtfläche von etwa 294,5 km², die sich ca. 50 km westlich von Hopedale und 12 km landeinwärts von der Küste Labradors befinden. Das Projekt ist mit einem Starrflügelflugzeug bis zur Schotterlandebahn in Hopedale erreichbar; von dort aus geht es mit dem Hubschrauber weiter zum Standort. Zu den infrastrukturellen Vorteilen gehören kommerzielle Flugverbindungen, Fährverbindungen und Straßenanbindungen in den Ortschaften Natuashish und Hopedale, und die Gemeinden haben Vereinbarungen mit der nahegelegenen Mine Voisey's Bay von Vale abgeschlossen. Das Projekt liegt nur 12 km vom Meer entfernt und bietet somit logistische Unterstützung für einen potenziell ganzjährigen Zugang.

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Abbildung 2: Lage des REE-Projekts Wolverine

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Die Flowers River Igneous Suite (FRIS):

Das gesamte Konzessionsgebiet befindet sich im Bereich der Flowers River Igneous Suite (FRIS), einer 1,28 Milliarden Jahre alten peralkalischen magmatischen Zone aus dem Mesoproterozoikum, die einen der größten bekannten peralkalischen intrusiv-vulkanischen Komplexe in Labrador darstellt. Die FRIS umfasst den peralkalischen Granit des Flowers River, den vulkanischen Caldera-Komplex von Nuiklavik und vergesellschaftete Ringgang-Intrusionen, die ein erhebliches Gebiet entlang der zentralen Küste von Labrador einnehmen.

Eine 2018 durchgeführte luftgestützte Gesamtfeld-Magnetmessung im Hopedale-Block zeigt die geophysikalische Ausprägung der Flowers River Igneous Suite (FRIS) innerhalb der umfassenderen Nain Plutonic Suite (NPS) (Abbildung 3). Die FRIS äußert sich als ausgeprägte, hochintensive kreisförmige magnetische Anomalie, die mit der magnetitreichen peralkalischen bis alkalischen Zusammensetzung der Sequenz im Einklang steht. Diese starke magnetische Reaktion steht in scharfem Kontrast zu den eher gedämpften und variablen magnetischen Signaturen der umgebenden NPS-Lithologien; sie zeichnet die Grenze des Caldera-Komplexes nach und unterstreicht die besondere Beschaffenheit der FRIS gegenüber der übrigen NPS. Das REE-Projekt Wolverine befindet sich innerhalb dieses magnetischen Hochs.

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Abbildung 3: Gesamtfeld-aeromagnetische Karte des Gebiets des Flowers River. Die FRIS äußert sich als markantes kreisförmiges magnetisches Hoch innerhalb der umgebenden Nain Plutonic Suite.

Bevorstehendes Arbeitsprogramm und Explorationsprioritäten 2026 im REE-Projekt Wolverine:

SAGA plant die Umsetzung eines Arbeitsprogramms für 2026, das darauf ausgelegt ist, das REE-Projekt Wolverine durch Diamantbohrungen, gezielte Folgebohrungen und die Evaluierung weiterer hochprioritärer Ziele, einschließlich von Zonen innerhalb der oben beschriebenen zusätzlichen Konzessionen, in Richtung einer ersten NI 43-101-konformen Mineralressourcenschätzung voranzubringen. Das Programm soll die wichtigsten metallurgischen, mineralogischen, strukturellen, Dichte- und QA/QC-Daten liefern, die zur Unterstützung der Ressourcendefinition erforderlich sind, und gleichzeitig das Verständnis des Unternehmens hinsichtlich der Kontrollfaktoren der Mineralisierung, der REE-Wirtsphasen und der Anreicherung an HREE weiter vertiefen.

Der primäre Fokus des Unternehmens liegt auf Diamantbohrungen zur Validierung der Ressourcen im Rahmen eines Bohrprogramms über 4.000 bis 5.000 Meter, das voraussichtlich Anfang August 2026 beginnen wird und von metallurgischen Untersuchungen gefolgt werden soll.

Seltenerdmetalle: Strategische Bedeutung, Angebotskonzentration und wachsendes geopolitisches Risiko(1-3)

Seltenerdmetalle (REE) sind eine Gruppe von 17 kritischen Metallen, die für moderne Verteidigungssysteme, Luft- und Raumfahrt, Elektrofahrzeuge, Windkraftanlagen und hochentwickelte Elektronik unverzichtbar sind. Aufgrund ihrer einzigartigen magnetischen und leistungsbezogenen Eigenschaften sind sie in High-Tech-Anwendungen nur schwer zu ersetzen. Nach Angaben der Internationalen Energieagentur weisen Seltene Erden eine der geografisch am stärksten konzentrierten Lieferketten aller kritischen Mineralien auf.

China übt eine beherrschende Kontrolle über diesen Sektor aus und deckt ca. 60-69 % der weltweiten Minenproduktion und etwa 90-91 % der Raffinierungs- und Trennkapazitäten ab. Das Land produziert außerdem etwa 94 % der weltweit hergestellten Permanentmagnete aus Seltenen Erden. Diese vertikale Integration verschafft China erhebliche Preismacht, Einfluss auf die Versorgung und geopolitisches Gewicht, während die Verarbeitungskapazitäten außerhalb Chinas trotz der steigenden Produktion aus Projekten in Australien und den Vereinigten Staaten nach wie vor begrenzt bleiben.

Die Nachfrage nach Seltenen Erden steigt rasant an, angetrieben durch den weltweiten Umstieg auf Elektrofahrzeuge und erneuerbare Energien sowie durch den anhaltenden Bedarf der Sektoren Verteidigung und Luft- und Raumfahrt. Zu den wichtigsten Anwendungsbereichen zählen Hochleistungsmagnete in Kampfflugzeugen (wie beispielsweise in der F-35), präzisionsgelenkte Munition, Radarsysteme, Satellitentechnik, Strahltriebwerke und Offshore-Windkraftanlagen. Branchenanalysten prognostizieren bis 2035 einen starken Anstieg der Nachfrage nach Seltenerdmagneten außerhalb Chinas, insbesondere aufgrund von Elektrifizierung und Modernisierungsprogrammen im Verteidigungsbereich.

China hat in Zeiten geopolitischer Spannungen bereits den Willen bekundet, die Exporte von Seltenen Erden zu beschränken. Zu den bemerkenswerten Beispielen zählen die drastische Reduzierung der Exporte nach Japan im Jahr 2010 und die Einführung neuer Exportkontrollen für schwere Seltenerdmetalle und Permanentmagnete im Jahr 2025, die zu Störungen der Lieferketten in der Automobil-, Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsindustrie führten. Diese Maßnahmen unterstreichen die strategischen Risiken, die mit einer starken Abhängigkeit von einem einzigen marktbeherrschenden Lieferanten verbunden sind.

Westliche Regierungen und Unternehmen arbeiten aktiv daran, die Lieferketten durch neue Bergbau- und Verarbeitungsprojekte, staatliche Fördermittel und Abnahmevereinbarungen zu diversifizieren.

Bestimmungen der Übernahme

Gemäß den Bestimmungen des Vertrags erwarb Saga sämtliche ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Aktien von Catalyst gegen eine anfängliche Gegenleistung von 4.249.982 Stammaktien von SAGA (Saga-Aktien), die bei Abschluss der Übernahme (der Abschluss) an die Verkäufer ausgegeben wurden, und einer Barzahlung in Höhe von 1.000.000 $, die innerhalb von 120 Tagen nach dem Abschluss an die Verkäufer zu leisten ist (zusammen die anfängliche Gegenleistung). SAGA erklärte sich außerdem bereit, den Verkäufern zusätzliche Zahlungen (die Meilensteinzahlungen) zu leisten, sobald bestimmte Meilensteine im Zusammenhang mit dem REE-Projekt Wolverine erreicht sind, wie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 14. April 2026 näher dargelegt.

Die Saga-Aktien, die im Rahmen der anfänglichen Gegenleistung und der Meilensteinzahlungen an die Verkäufer ausgegeben werden (zusammen die Gegenleistungsaktien), können gemäß den Richtlinien der TSX Venture Exchange und den geltenden Wertpapiergesetzen einer Treuhandverwaltung (Escrow) und/oder Weiterverkaufsbeschränkungen unterliegen. Darüber hinaus unterliegen Gegenleistungsaktien, die an einen Verkäufer ausgegeben wurden oder auszugeben sind, der insgesamt Anspruch auf 3 % oder mehr der Gegenleistungsaktien hat, einer 36-monatigen Treuhandverwahrung, wobei 10 % bei der Ausgabe freigegeben wurden und im Anschluss daran weitere 15 % alle sechs Monate freigegeben werden.

Darüber hinaus hat die Gesellschaft eine Investorenvereinbarung (die IRA) zwischen SAGA und bestimmten Verkäufern geschlossen, wonach (a) SAGA diesen Verkäufern für den Zeitraum vom Abschluss der Transaktion bis zu dem Zeitpunkt, an dem alle Meilensteinzahlungen geleistet wurden, das Recht eingeräumt hat, einen nicht stimmberechtigten Beobachter für das Board zu benennen, und (b) bis zum späteren der folgenden Zeitpunkte (i) ein Jahr nach dem Abschluss oder (ii) dem Zeitpunkt, zu dem diese Verkäufer gemeinsam nicht mehr mindestens 5 % der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Aktien von SAGA halten, haben diese Verkäufer das Recht, an künftigen Emissionen von Wertpapieren durch das Unternehmen gegen Barzahlung teilzunehmen, sodass diese Verkäufer ihren anteilsmäßigen Anteil an SAGA aufrechterhalten können.

Quellen:

1. https://www.iea.org/reports/rare-earth-elements

2. https://www.weforum.org/stories/2023/10/japan-rare-earth-minerals/

3. https://www.csis.org/analysis/chinas-new-rare-earth-and-magnet-restrictions-threaten-us-defense-supply-chains

Qualifizierter Sachverständiger

Dr. A. Miller, P. Geo., ist als unabhängiger qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 tätig und hat die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Technische Informationen

Eine Vermessung der Bohrlöcher wurde mithilfe eines Differential-Global-Positioning-Systems (DGPS) unter Verwendung eines Emlid Reach RS2+ durchgeführt. Der RS2+ ist ein Empfänger für globale Navigationssatellitensysteme (GNSS), der eine hochpräzise Positionsbestimmung ermöglicht. GNSS ist ein Begriff, der sich auf das internationale Multi-Konstellations-Satellitensystem bezieht, zu dem GPS, GLONASS, Baidu, Galileo und alle anderen Konstellationssysteme gehören. GPS bezieht sich traditionell auf das amerikanische globale Positionierungssystem. Differentialkorrekturverfahren werden eingesetzt, um die Qualität der mit GNSS- oder GPS-Empfängern erfassten Standortdaten zu verbessern. Diese Daten sind nützlich, um Bohrkragen genau und präzise zu lokalisieren, frühere Arbeiten zu verifizieren sowie das Vertrauen in Mineralressourcenschätzungen zu stärken.

Die GT-RC-Bohranlage wurde von zwei Luftkompressoren angetrieben. Je nach Bodenverhältnissen konnten Bohrlöcher bis zu einem Neigungswinkel von -60° und einer Tiefe von 60 m gebohrt werden, wobei die Bohrlöcher 2025 bei einer Neigung von -80° gebohrt wurden. Der Durchmesser des verrohrten Bohrlochs beträgt 4½ und der des offenen Bohrlochs 3 ¾. Der operative Betrieb der Bohranlage erfolgte durch eine zweiköpfige Besatzung im Schichtbetrieb mit einer 12-Stunden-Schicht pro Tag.

Die Geologen der Compass Group, Michael Ives-Ruyter und Alex Ovas, waren vor Ort, um Bohrstellen zu markieren und Bohrgut (drill chips) zu dokumentieren. Die Proben wurden vor Ort mit einem Splitter vorbereitet und in Beutel verpackt. Das Archivmaterial wurde in Bohrgutschalen sowie in kleinen Kraftpapiertüten gesammelt. Große Archivproben wurden in 1-2-kg-Säcken gesammelt und in Happy Valley-Goose Bay, Labrador, gelagert. Die Proben zur Analyse wurden an Activation Laboratories Ltd (ActLabs) in Ancaster, Ontario, versandt. Die Überprüfung der Bohrgutprotokolle wurde von Clinton Davis in Ottawa, Ontario, durchgeführt.

Insgesamt wurden 536 Splitterproben, 13 Standards (STD CDN-RE-1203) und 35 Blindproben entnommen. Der für die QA/QC verwendete Standard war CDN-RE-1203, zertifiziert von CDN Resource Laboratories Ltd und hergestellt aus Erz, das von Canadian International Minerals aus dem Konzessionsgebiet Carbo in der Copley Range im Zentrum von British Columbia bereitgestellt wurde. Blindproben wurden am Ende jedes Bohrlochs sowie alle 50 Proben in der Reihenfolge versetzt zu den Standardproben eingefügt. Standardproben wurden alle 50 Proben eingefügt sowie zusätzlich nach dem Zufallsprinzip verteilt, sodass in jedem zweiten Bohrloch mindestens eine Standardprobe enthalten war.

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Tabelle 1: Zusammenfassung der RC-Bohrungen 2025

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Tabelle 2: Zusammenfassung der Rucksackbohrungen 2023 auf dem Projekt Shilti

* = Alle Konzentrationen sind in ppm angegeben.

** TREO = Summe der Seltenerdoxide (LaO + CeO + PrO + NdO + SmO + EuO + GdO + TbO + DyO + HoO + ErO + TmO + YbO + LuO + YO).

Über SAGA Metals Corp.

SAGA Metals Corp. ist ein nordamerikanisches Bergbauunternehmen, das sich auf die Exploration und Entdeckung einer Vielzahl kritischer Mineralien konzentriert, die den Übergang Nordamerikas zu einer sicheren Versorgung unterstützen. Das Ti-V-Fe-Projekt Radar umfasst 24.175 Hektar und umfasst den gesamten Dykes River Intrusive Complex, der auf einer Fläche von 160 km2 in der Nähe von Cartwright, Labrador, kartiert wurde. Die bisherigen Explorationsarbeiten, darunter Bohrungen über 15.358 m, haben eine große, mineralisierte, geschichtete mafische Intrusion bestätigt, die vanadiumhaltiges Titanmagnetit (VTM) und Ilmenitmineralisierung mit hohen Titan- und Vanadiumgehalten enthält.

Das Projekt Wolverine für schweren Seltenerdmetallen in Labrador ist ein oberflächennahes REE-System, das in einem peralkalischen Caldera-Komplex lagert, der starke geologische Ähnlichkeiten mit den Lagerstätten Tanbreez und Strange Lake aufweist. Das Projekt weist eine durchgängige Mineralisierung mit Zonen auf, die sich über eine Fläche von 26 km2 erstrecken, einschließlich Bohrergebnissen von bis zu 2,03 % TREO und einem Gehalt von etwa 28 % HREO sowie Proben mit bis zu 21,6 % TREO.

Das Double-Mer-Uranprojekt umfasst eine Fläche von 25.600 Hektar und weist radiometrische Urananomalien auf, die einen 18 km langen Ost-West-Trend hervorheben, wobei ein bestätigter Abschnitt von 14 km Proben mit Gehalten von bis zu 0,428 % UO geliefert hat (Technischer Bericht Double Mer 2024).

Außerdem ist SAGA Eigentümer des Lithiumprojekts Legacy in der Region Eeyou Istchee James Bay von Quebec. Dieses Projekt hat eine Fläche von 72.701 Hektar und weist eine erhebliche geologische Kontinuität mit anderen bedeutenden Akteuren in der Region auf, unter anderem Rio Tinto, Li-FT Power, SOQUEM und Loyal Metals.

Mit einem Portfolio, das wichtige Rohstoffe für eine Zukunft sauberer Energien umfasst, ist SAGA strategisch gut positioniert, um eine wichtige Rolle bei der Sicherung kritischer Mineralien zu spielen.

Im Namen des Board of Directors

Mike Stier, Chief Executive Officer

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

Rob Guzman, Investor Relations

SAGA Metals Corp.

Tel: +1 (844) 724-2638

E-Mail: rob@sagametals.com

www.sagametals.com

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Die Fähigkeit des Unternehmens, wertvolle Ressourcen in ausreichender Menge und Qualität zu identifizieren, um die Fortsetzung von Explorations- und Erschließungsaktivitäten zu rechtfertigen, sowie seine Fähigkeit, Erschließungsarbeiten aufzunehmen und abzuschließen und/oder den kommerziellen Abbau aufzunehmen und/oder aufrechtzuerhalten, hängt von zahlreichen Faktoren ab, von denen viele außerhalb seiner Kontrolle liegen. Dazu gehören der Erfolg der Exploration, die Beschaffung von Finanzmitteln für alle Phasen der Exploration, Erschließung und des kommerziellen Abbaus, die Angemessenheit der Infrastruktur, geologische Eigenschaften, die metallurgischen Eigenschaften einer Lagerstätte, die Verfügbarkeit von Aufbereitungstechnologie und -kapazitäten, die Verfügbarkeit von Lagerkapazitäten, Angebot und Nachfrage nach Seltenen Erden und anderen Mineralien, die Verfügbarkeit der für die Aufnahme und den Abschluss der Erschließung erforderlichen Ausrüstung und Anlagen, die Kosten für Verbrauchsmaterialien sowie für Bergbau- und Aufbereitungsausrüstung, technologische und technische Probleme, Unfälle oder Sabotageakte oder Terrorismus, zivile Unruhen und Proteste, Währungsschwankungen, Änderungen der Vorschriften, die Verfügbarkeit von Wasser, die Verfügbarkeit und Produktivität von Fachkräften, den Erhalt der erforderlichen Genehmigungen, Zulassungen und Lizenzen (einschließlich Bergbaulizenzen) sowie politische Faktoren, einschließlich unerwarteter Veränderungen in Regierungen oder der Regierungspolitik in Bezug auf Explorations-, Erschließungs- und kommerzielle Bergbauaktivitäten.

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