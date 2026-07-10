KCNA: Nordkorea beschließt Ausbau seines Atomwaffenarsenals

Seoul, ⁠10. Jul (Reuters) - Nordkorea hat nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA Maßnahmen zum "quantitativen und qualitativen" Ausbau seines ‌Atomwaffenarsenals beschlossen. Machthaber Kim Jong Un habe bei einem Treffen der ⁠Zentralen ⁠Militärkommission der herrschenden Arbeiterpartei am Donnerstag eine Modernisierung des Militärs gefordert, meldete KCNA am Freitag. Die Sicherheit und ein "wahrer Frieden" ‌könnten nur durch den ‌Aufbau einer schlagkräftigen Armee garantiert werden, die alle Bedrohungen unter Kontrolle ⁠halten könne, sagte Kim dem Bericht ‌zufolge. Die ⁠Kommission habe zudem Pläne zur Erneuerung der technischen Infrastruktur, zur Modernisierung von Militärstützpunkten sowie zum ‌Bau neuer ⁠Marinebasen festgelegt. Der ⁠militärische Geheimdienst des international isolierten Landes solle eine größere Rolle erhalten, um die Aufklärungsfähigkeiten zu verbessern.

(Bericht von Joyce Lee, geschrieben von Alexandra Falk. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an ⁠unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)