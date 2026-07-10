Kreise/Konsequenz nach Stromausfall: Wegner tritt nicht wieder an

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BERLIN (dpa-AFX) - Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner gibt nach dpa-Informationen seine Spitzenkandidatur für die CDU zur Abgeordnetenhauswahl im September auf. Er soll demnach bis zur Wahl jedoch Regierender Bürgermeister bleiben./uk/kr/DP/he

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