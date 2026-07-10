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Meta monetarisiert KI, Salzgitter kauft, Broadcom & Apple

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Thema: KI

In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Alzchem, Salzgitter, ASML, PepsiCo, Shopify, FedEx, WD-40, Meta, Broadcom

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Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Salzgitter übernimmt HKM vollständig

Der Stahlkonzern Salzgitter erhält die volle Kontrolle über den Duisburger Standort und startet einen tiefgreifenden Umbau. Gleichzeitig sorgt ein deutlich optimistischerer Analystenkommentar für neue Fantasie bei der Aktie. Welche Chancen entstehen – und welche Belastungen könnten zunächst überwiegen?

Meta startet erstmals eine kostenpflichtige KI-API

Ein eigener KI-Chip, ein neues leistungsfähiges Modell und eine zusätzliche Einnahmequelle: Meta erweitert seine KI-Strategie gleich an mehreren Stellen. Doch die enormen Investitionspläne werfen auch Fragen zur Finanzierung und zur künftigen Profitabilität auf.

Broadcom sichert sich langfristigen Apple-Auftrag

Nach dem deutlichen Rückgang vom Rekordhoch rückt Broadcom wieder in den Blick der Anleger. Ein milliardenschwerer Apple-Vertrag, starkes Wachstum im KI-Geschäft und eine wichtige charttechnische Zone könnten nun für neue Impulse sorgen.

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