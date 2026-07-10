Microsoft - Kerzen sorgen für Hoffnungsschimmer

Der Kursverlauf der Microsoft-Aktie gestaltet sich derzeit überaus spannend. Zunächst lief der jüngste Rückschlag im Bereich der horizontalen Unterstützungen bei rund 350 USD aus. Auf diesem Niveau hat der Softwaretitel seit Herbst 2021 immer wieder wichtige Hoch- und Tiefpunkte ausgebildet, sodass diese Zone als strategische Absicherung prädestiniert ist. Die Candlestickanalyse unterstreicht die Bedeutung der beschriebenen Bastion, denn zum einen hat das Papier hier ein klassisches „Hammer“-Umkehrmuster ausgeprägt, zum anderen liegt ein sog. „morning star“ vor (siehe Chart). Beide Kerzenformationen legen eine Erholung nahe. Deshalb definieren wir eine nachhaltige Rückeroberung der 200-Wochen-Linie (akt. bei 388,40 USD) als entscheidenden Katalysator für den nächsten Aufwärtsimpuls. Die Kombination aus dem oberen Bollinger Band und der Glättung der letzten 50 Wochen (akt. bei 445,29/451,90 USD) markiert im Erfolgsfall eine wichtige Zielzone. Auf diesem Niveau wird es dann nochmals spannend, denn ein Spurt über das jüngste Erholungshoch bei 466,31 USD würde sogar einen großen Doppelboden vervollständigen.

Microsoft (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Microsoft

Quelle: LSEG, tradesignal²

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