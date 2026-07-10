Original-Research: Alzchem Group AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Alzchem Group AG - von Montega AG 10.07.2026 / 11:14 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Alzchem Group AG Unternehmen: Alzchem Group AG ISIN: DE000A2YNT30 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 10.07.2026 Kursziel: 220,00 EUR (zuvor: 200,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA US-Standort fix - Kursrücksetzer als Kaufgelegenheit Alzchem hat jüngst gemeldet, dass die Standortentscheidung zum Aufbau der ersten Produktionsstätte in den USA nun getroffen wurde. US-Produktion in South Carolina: Das erste US-Werk des Konzerns entsteht in Bushy Park im US-Bundesstaat South Carolina und dient der Versorgung des amerikanischen Marktes mit dem Defense-Produkt Nitroguanidin (NQ) auf Basis eines Vertrages mit dem US-Verteidigungsministerium. Die Vorprodukte werden weiterhin an den deutschen Standorten hergestellt. Nach dem erfolgreichen Abschluss der Standortsuche stehen nun die weitere Vertiefung des sogenannten FEED-Prozesses (Front-End Engineering and Design), die Konkretisierung der technischen Planung, die Einholung regulatorischer Genehmigungen und die Endverhandlung des Vertrages mit der US-Regierung im Fokus. Letzteres dürfte u.E. vor allem die genaue Produktionsmenge betreffen. Aus der durch Förderzusagen der US-Behörden getragenen geplanten Investitionssumme von voraussichtlich 150 Mio. USD lässt sich u.E. schließen, dass der Vorstand für das US-Werk eine vergleichbare Größenordnung vorsieht wie am derzeit im Bau befindlichen neuen NQ-Standort in Deutschland. Der Baustart der US-Produktion soll im Laufe des Jahres 2027 erfolgen, der Produktionsstart ist für 2029 vorgesehen. Damit verfügt Alzchem bereits über insgesamt drei sehr visible 'Treibladungen' für profitables Wachstum in den nächsten Jahren: * Zusätzliche NQ-Produktion in DE: Die Inbetriebnahme der neuen NQ-Produktionskapazitäten in Deutschland wird voraussichtlich noch in H2/26 erfolgen und ab 2027 einen jährlichen Umsatzbeitrag im oberen zweistelligen Mio.-Euro-Bereich liefern. * Zusätzliche Kreatin-Produktion in DE: Beginnend in H2/27 und ab dem Folgejahr 2028 sollte die neue Kreatin-Anlage in Deutschland (vgl. Comment vom 09.12.2025) einen Umsatzbeitrag im unteren dreistelligen Mio.-Euro-Bereich erzielen. * Neue NQ-Produktion in den USA: Ab 2029/2030 dürfte auch der NQ-Absatz in den USA einen Umsatzbeitrag im oberen zweistelligen Mio.-Euro-Bereich beisteuern Alle drei Ausbauprojekte betreffen das margenstarke Specialty-Segment mit EBITDAMargen von >28% (MONe). Der Specialty-Anteil am Konzernumsatz dürfte sich bis 2030 schrittweise in Richtung 80% erhöhen (2025: 67,4%) und die Topliine bis 2030/2031 auf rund 1 Mrd. EUR treiben (CAGR 2026-2031e: 11,1%). Solides Q2 erwartet: Für das abgelaufene Q2/26 (Earnings Call am 30.07. auf AIRTIME) gehen wir aufgrund der bereits hochausgelasteten Kapazitäten von einem nur leichten Wachstumsschritt (MONe Umsatz: +2,9% yoy auf 147,0 MIo. EUR), einer erneut überproportionalen Ergebnissteigerung (MONe EBITDA: +10,0% yoy auf 32,0 Mio. EUR) und einer Bestätigung der Guidance (Umsatz ca. 600 Mio. EUR; EBITDA ca. 126 Mio. EUR) aus. Fazit: Die Umsetzung der Expansionspläne in den USA ist nun Gewissheit und dürfte die Marktposition von Alzchem beim Schlüsselprodukt NQ sowie im strategisch wichtigen US-Verteidigungssektor deutlich stärken. Wenngleich wir die wesentlichen Effekte der Kapazitätserweiterung in unserem Bewertungsmodell schon berücksichtigt hatten, setzen wir die langfristigen Margenerwartungen weiter herauf (TV-Marge: +190 BP auf 23,0%). Die auf den ersten Blick anspruchsvollen Ergebnis-Multiples (EV/EBITDA 2026e: 14,1x vs. Median-Peers: 10,2x) dürften sich in den nächsten Jahren spürbar relativieren. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung mit einem auf 220,00 EUR (zuvor: 200,00 EUR) erhöhten Kursziel. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

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