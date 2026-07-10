Original-Research: Alzchem Group AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: Alzchem Group AG - von Montega AG

10.07.2026 / 11:14 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Alzchem Group AG

     Unternehmen:               Alzchem Group AG
     ISIN:                      DE000A2YNT30

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      10.07.2026
     Kursziel:                  220,00 EUR (zuvor: 200,00 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Patrick Speck, CESGA

US-Standort fix - Kursrücksetzer als Kaufgelegenheit

Alzchem hat jüngst gemeldet, dass die Standortentscheidung zum Aufbau der
ersten Produktionsstätte in den USA nun getroffen wurde.

US-Produktion in South Carolina: Das erste US-Werk des Konzerns entsteht in
Bushy Park im US-Bundesstaat South Carolina und dient der Versorgung des
amerikanischen Marktes mit dem Defense-Produkt Nitroguanidin (NQ) auf Basis
eines Vertrages mit dem US-Verteidigungsministerium. Die Vorprodukte werden
weiterhin an den deutschen Standorten hergestellt. Nach dem erfolgreichen
Abschluss der Standortsuche stehen nun die weitere Vertiefung des
sogenannten FEED-Prozesses (Front-End Engineering and Design), die
Konkretisierung der technischen Planung, die Einholung regulatorischer
Genehmigungen und die Endverhandlung des Vertrages mit der US-Regierung im
Fokus. Letzteres dürfte u.E. vor allem die genaue Produktionsmenge
betreffen. Aus der durch Förderzusagen der US-Behörden getragenen geplanten
Investitionssumme von voraussichtlich 150 Mio. USD lässt sich u.E.
schließen, dass der Vorstand für das US-Werk eine vergleichbare
Größenordnung vorsieht wie am derzeit im Bau befindlichen neuen NQ-Standort
in Deutschland. Der Baustart der US-Produktion soll im Laufe des Jahres 2027
erfolgen, der Produktionsstart ist für 2029 vorgesehen. Damit verfügt
Alzchem bereits über insgesamt drei sehr visible 'Treibladungen' für
profitables Wachstum in den nächsten Jahren:

  * Zusätzliche NQ-Produktion in DE: Die Inbetriebnahme der neuen
    NQ-Produktionskapazitäten in Deutschland wird voraussichtlich noch in
    H2/26 erfolgen und ab 2027 einen jährlichen Umsatzbeitrag im oberen
    zweistelligen Mio.-Euro-Bereich liefern.

  * Zusätzliche Kreatin-Produktion in DE: Beginnend in H2/27 und ab dem
    Folgejahr 2028 sollte die neue Kreatin-Anlage in Deutschland (vgl.
    Comment vom 09.12.2025) einen Umsatzbeitrag im unteren dreistelligen
    Mio.-Euro-Bereich erzielen.

  * Neue NQ-Produktion in den USA: Ab 2029/2030 dürfte auch der NQ-Absatz in
    den USA einen Umsatzbeitrag im oberen zweistelligen Mio.-Euro-Bereich
    beisteuern


Alle drei Ausbauprojekte betreffen das margenstarke Specialty-Segment mit
EBITDAMargen von >28% (MONe). Der Specialty-Anteil am Konzernumsatz dürfte
sich bis 2030 schrittweise in Richtung 80% erhöhen (2025: 67,4%) und die
Topliine bis 2030/2031 auf rund 1 Mrd. EUR treiben (CAGR 2026-2031e: 11,1%).

Solides Q2 erwartet: Für das abgelaufene Q2/26 (Earnings Call am 30.07. auf
AIRTIME) gehen wir aufgrund der bereits hochausgelasteten Kapazitäten von
einem nur leichten Wachstumsschritt (MONe Umsatz: +2,9% yoy auf 147,0 MIo.
EUR), einer erneut überproportionalen Ergebnissteigerung (MONe EBITDA:
+10,0% yoy auf 32,0 Mio. EUR) und einer Bestätigung der Guidance (Umsatz ca.
600 Mio. EUR; EBITDA ca. 126 Mio. EUR) aus.

Fazit: Die Umsetzung der Expansionspläne in den USA ist nun Gewissheit und
dürfte die Marktposition von Alzchem beim Schlüsselprodukt NQ sowie im
strategisch wichtigen US-Verteidigungssektor deutlich stärken. Wenngleich
wir die wesentlichen Effekte der Kapazitätserweiterung in unserem
Bewertungsmodell schon berücksichtigt hatten, setzen wir die langfristigen
Margenerwartungen weiter herauf (TV-Marge: +190 BP auf 23,0%). Die auf den
ersten Blick anspruchsvollen Ergebnis-Multiples (EV/EBITDA 2026e: 14,1x vs.
Median-Peers: 10,2x) dürften sich in den nächsten Jahren spürbar
relativieren. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung mit einem auf 220,00 EUR
(zuvor: 200,00 EUR) erhöhten Kursziel.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=7a594a8ab6a31f5eded5ac28c8f69485

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
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