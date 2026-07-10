Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Schongau

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Schongau:

"Das Engagement der Lehrkräfte und Jugend wird in der Gesellschaft bisweilen infrage gestellt. Situationen wie in Schongau zeigen, wie wichtig es ist, dass Menschen in Extremsituationen Verantwortung übernehmen. So stärken sie das Vertrauen in Institutionen und den Glauben in gesellschaftlichen Zusammenhalt."/yyzz/DP/he