Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Schongau
dpa-AFX · Uhr
AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Schongau:
"Das Engagement der Lehrkräfte und Jugend wird in der Gesellschaft bisweilen infrage gestellt. Situationen wie in Schongau zeigen, wie wichtig es ist, dass Menschen in Extremsituationen Verantwortung übernehmen. So stärken sie das Vertrauen in Institutionen und den Glauben in gesellschaftlichen Zusammenhalt."/yyzz/DP/he
Das könnte dich auch interessieren
ÜbernahmeversuchUnicredit will Ergebnis für Commerzbank-Übernahmeangebot vorlegen08. Juli · dpa-AFX
Plus-Analysen
RüstungsunternehmenRheinmetall-JV baut Laserwaffe zur Drohnenabwehr für die Marinegestern, 14:10 Uhr · Reuters
EZB-ProtokolleAnhaltend hohe Unsicherheit spricht gegen Fingerzeig zum Zinskursgestern, 12:23 Uhr · Reuters