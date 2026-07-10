Pressestimme: 'Frankfurter Neue Presse' zu Sonntagsöffnung in Innenstädten

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Neue Presse" zu Debatte/Sonntagsöffnung in Innenstädten:

"Der ganztägige Einkaufsbummel am Sonntag hilft dem Konsum wenig. Die allermeisten halten sich damit nicht zurück, weil ihnen die Zeit dafür fehlt. Sondern weil das Leben teurer geworden ist oder sie keine Planungssicherheit haben - weil sie etwa unsicher sind, wie lange es ihren Job noch gibt, wie viel sie künftig für Miete oder Altersvorsorge ausgeben müssen. Sollten sonntags noch mehr Menschen arbeiten, müssten zudem dann die dafür erforderlichen Strukturen bereitstehen: Kitas müssten sonntags öffnen, der ÖPNV müsste genauso oft verkehren, Hausärzte müssten zur Verfügung stehen, um auch am Sonntag krankzuschreiben. All das ist vollkommen illusorisch - und verweist den Vorschlag ins inzwischen gut gefüllte Reich der abstrusen Ideen. Und diese sind trotz aller Sonntagsreden nicht gleichbedeutend mit Reformen."/DP/jha