Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Bundestag/Regierungserklärung Merz

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KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Bundestag/Regierungserklärung Merz:

"Merz' Auftritt jenseits der parlamentarischen Routine ist auch als Versuch zu werten, den Ton für die Sommerpause zu setzen. In den nächsten Wochen werden die Wahlkämpfe in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin in Gang kommen. Die einzige Chance der demokratischen Mitte, die Wahlen für sich zu entscheiden, besteht darin, sich handlungsfähig zu zeigen. Das haben Union und SPD inzwischen verstanden. In der praktischen Umsetzung ist Luft nach oben."/DP/jha

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