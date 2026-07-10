Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Kai Wegner

dpa-AFX · Uhr
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HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Kai Wegner:

"In zwei Monaten wählt Berlin einen neuen Senat. Der sollte keinesfalls von Kai Wegner angeführt werden. Der Mann ist für den Wahlkampf eine Belastung. Klebt er am Amt, schädigt er die Erfolgsaussichten seiner Partei. Nur ein sofortiger Rücktritt samt neuem Spitzenkandidaten könnte da noch etwas retten. Die CDU weiß das. Sie wird den Druck entsprechend erhöhen. Und bei dem knappen Rennen um den Wahlausgang, würde sich eine gut kommunizierte Rochade vermutlich auch lohnen. Es verhält sich ja nicht so, dass sich in der Berliner Landespolitik die Talente nur so drängen. Was aber nichts daran ändert, dass es für Kai Wegner Zeit ist, zu gehen."/yyzz/DP/he

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