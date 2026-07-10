Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu VW

dpa-AFX · Uhr
Thema: E-Mobilität
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LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu VW:

"Die bittere Wahrheit lautet: Wenn VW global relevant bleiben will, führt an einer stärkeren Kooperation mit China kein Weg vorbei. Deutsche Autobauer müssen verstehen, wie chinesische Konzerne Fahrzeuge entwickeln, produzieren und in Rekordzeit auf den Markt bringen. VW hat das inzwischen erkannt und arbeitet seit einiger Zeit eng mit chinesischen Partnern zusammen."/DP/jha

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