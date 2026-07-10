

EQS-Media / 10.07.2026 / 10:00 CET/CEST



PRESSEMITTEILUNG

REPLOID Forschungsprojekt “Opti2Fly” erhält Förderung vom deutschen Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt

850.000 Euro Bundesförderung für Forschungs-Projekt im Rahmen von KMU-innovativ

REPLOID leitet Forschungskonsortium mit Partnern wie TU Dresden und Max-Planck-Institut für Evolutionsbiologie

Ziel ist die Entwicklung einer KI-gestützten Plattform zur automatisierten Qualitätsbewertung lebender Larven für das REPLOID Zuchtprogramm

Wels, 10. Juli 2026 – Die REPLOID Group AG („REPLOID") hat im Rahmen der Förderinitiative KMU-innovativ eine Förderzusage des deutschen Bundesministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) erhalten. Das Forschungs- & Entwicklungsprojekt „Opti2Fly" wird mit einem Gesamtvolumen von € 1,1 Mio. umgesetzt; der Bund fördert die geplanten Forschungsarbeiten mit € 850.000.

REPLOID bietet ein innovatives System zur industriellen Verwertung regionaler organischer Reststoffe aus der Lebensmittelindustrie – mithilfe von Larven der Schwarzen Soldatenfliege. Aus den Reststoffen werden wertvolle Rohstoffe wie Proteine, hochwertige Fette und organischer Dünger.

Ein zentraler Erfolgsfaktor des REPLOID-Geschäftsmodells ist die Forschung und Entwicklung. Im Global Innovation Center in Leipzig arbeitet ein interdisziplinäres Team daran, den Biokonversionsprozess der Schwarzen Soldatenfliege kontinuierlich zu verbessern – von der Futterrezeptur über leistungsstarke Larvenstämme bis hin zu marktfähigen Endprodukten.

Das Forschungsprojekt „Opti2Fly" ist ein Beispiel für REPLOIDs konsequente Investition in die eigene Forschungsbasis. Im Mittelpunkt des Projekts steht die Entwicklung einer innovativen Analyseplattform, die modernste Analysetechnologie mit Methoden der künstlichen Intelligenz kombiniert. Ziel ist es, relevante Qualitäts- und Leistungsmerkmale von Larven zu erfassen. Die Ergebnisse sollen das REPLOID-Zuchtprogramm gezielt voranbringen und so den gesamten Biokonversionsprozess weiter optimieren.

REPLOID leitet ein Forschungskonsortium gemeinsam mit renommierten Partnern. Darunter die TU Dresden, die validierte Referenzmessungen liefert und das Max-Planck-Institut für Evolutionsbiologie, das die biologische Charakterisierung des Zuchtmaterials verantwortet.

Jonas Finck, COO von REPLOID: „Diese Förderzusage bestätigt unseren Weg: Unsere Forschungsagenda überzeugt, auch auf höchster Ebene. Dass wir uns in einem herausfordernden Förderumfeld gegen starken Wettbewerb durchsetzen konnten, macht uns stolz. Es zeigt, dass wir nicht nur die richtigen Fragen stellen, sondern auch überzeugende Konzepte vorweisen können, um die Antworten zu erhalten."

Die Projektergebnisse sollen mittelfristig direkt in REPLOIDs Produktion einfließen und die Position des Unternehmens als technologisch führendes Unternehmen in der Insektenzucht weiter stärken.

Über die REPLOID Group AG

REPLOID bietet ein innovatives System zur industriellen Verwertung regionaler organischer Reststoffe aus der Lebensmittelindustrie.

Das Unternehmen errichtet und serviciert für seine Kunden modulare und skalierbare Mastanlagen für Insekten – die REPLOID ReFarmUnits. Dort erhalten vom Unternehmen gelieferte Junglarven der Schwarzen Soldatenfliege eine auf den jeweiligen Standort abgestimmte Futtermischung. Diese wird auf Basis eigener Forschung und Entwicklung aus Reststoffen der regionalen Lebensmittel-Wertschöpfungskette zusammengestellt. Nach erfolgter Mast nutzen die Kunden entweder die Larven und/oder ihre Nebenprodukte selbst oder REPLOID übernimmt sie zur zentralen Vermarktung oder Weiterverarbeitung.

REPLOID verkauft die Mastlarven entweder direkt oder weiterverarbeitet zu Proteinen und Fetten zum Beispiel an Abnehmer aus der Tierfuttermittelindustrie. Aus den Nebenprodukten der Insektenmast (Insektenfrass) stellt das Unternehmen organischen Premiumdünger her.

Mit dezentralem Upcycling im industriellen Maßstab bietet REPLOID auch eine ökonomisch attraktive Lösung für die Kreislaufwirtschaft. Lebensmittelreststoffe und ungenutzte Lebensmittel werden effizient verwertet, was zentrale Ressourcen nachhaltig schont.

Die REPLOID Group AG wurde im Jahr 2020 gegründet und hat ihren Sitz in Wels (Österreich). Das Unternehmen ist global ausgerichtet und notiert seit Juli 2025 im Segment direct market plus der Wiener Börse (Kürzel: HRX5). Die Gruppe beschäftigt mehr als 135 Mitarbeitende.

Rückfragehinweis

Mag. Hans Lang | Director Group Communications | +43 660 693 45 63 | presse@reploid.eu

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Emittent/Herausgeber: REPLOID Group AG

Schlagwort(e): Forschung/Technologie

10.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS Group



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Sprache: Deutsch Unternehmen: REPLOID Group AG Durisolstraße 6 4600 Wels Österreich Telefon: +43 660 / 776 50 40 E-Mail: office@reploid.eu Internet: reploid.eu ISIN: AT0000A3HRX5 Börsen: Wiener Börse (Vienna MTF) EQS News ID: 2363792

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