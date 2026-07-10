Der Vodafone-Großaktionär Emirates Telecom verkauft seine Beteiligung am britischen Telekomkonzern an den französischen Milliardär Xavier Niel. Für 112,5 britische Pence je Aktie gehen gut 3,9 Milliarden Papiere an Niels Erwerbsvehikel Vega, wie Emirates Telecom (auch unter e& bekannt) am Freitag in Abu Dhabu mitteilte. Niel erhält Zugriff auf gut 16 Prozent der Kapitalanteile und gut 17 Prozent der Stimmrechte an Vodafone und wird damit zum größten Anteilseigner des Deutsche-Telekom -Konkurrenten.

Insgesamt streicht Emirates Telecom umgerechnet 5,95 Milliarden US-Dollar (5,2 Mrd Euro) für den Deal ein. Der Abschluss soll bald erfolgen. Die Vodafone-Aktie sprang im frühen Handel um 12 Prozent auf fast 110 Pence in die Höhe.

Der Preis enthält je Aktie eine Komponente für die Dividende von rund 2 Pence, rund 110,5 Pence sollen in bar fließen. Der Kurs zog also in etwa auf das Niveau des Kaufpreises an.

Niel ist Hauptaktionär des Telekomkonzerns Iliad mit der Marke Free, der in Frankreich zuletzt in einem Konsortium mit Orange und Bouygues Telecom den Mobilfunk-Rivalen SFR schluckte.