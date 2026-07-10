Russische Ölförderung sinkt wegen Drohnenangriffen - Engpässe an Tankstellen

Moskau, 10. Jul (Reuters) - ⁠Die russische Ölförderung wird in diesem Jahr wegen ukrainischer Drohnenangriffe auf die Energieinfrastruktur voraussichtlich um rund drei Prozent auf 8,9 Millionen Barrel pro Tag sinken. Dies teilte die Internationale Energieagentur (IEA) am Freitag in ihrem monatlichen Marktbericht mit. Gleichzeitig führt der Ausfall großer Raffinerien nach den Angriffen zu einem akuten Treibstoffmangel in Russland. Die Benzinproduktion fiel nach Berechnungen der Nachrichtenagentur Reuters und ‌Angaben von zwei Insidern auf rund 65 Prozent des saisonal üblichen Verbrauchs. An vielen Tankstellen bilden sich lange Schlangen.

Wegen der anhaltenden Angriffe auf Raffinerien, Tanklager und die Transportinfrastruktur senkte die in Paris ansässige IEA ihre Prognose ⁠für die russische ⁠Ölförderung für dieses und das kommende Jahr um 85.000 beziehungsweise 150.000 Barrel pro Tag. Im vergangenen Jahr lag die Förderung noch bei 9,2 Millionen Barrel pro Tag. Infolge der Angriffe erließ Russland zudem in dieser Woche ein Exportverbot für Diesel sowie Ausfuhrbeschränkungen für Benzin und Kerosin, um Engpässe auf dem heimischen Markt zu verhindern.

Die ukrainischen Drohnenangriffe legten den Betrieb in zahlreichen großen Raffinerien lahm, darunter in den Werken NRSI Norsi, den beiden größten Benzinproduzenten des Landes. ‌Zudem musste die Raffinerie in Saratow die Produktion einstellen. Den Insidern zufolge ‌fehlen derzeit täglich zwischen 40.000 und 45.000 Tonnen Benzin, um den sommerlichen Bedarf zu decken. Dies entspricht einem Defizit von rund 35 Prozent. Im Juni hatte das Minus bei 25 Prozent gelegen. Der tägliche Benzinbedarf in Russland liegt während der Hauptreisezeit im ⁠Sommer bei etwa 115.000 bis 120.000 Tonnen. Das russische Energieministerium reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage.

BERICHT ÜBER HAMSTERKÄUFE

Vize-Regierungschef Alexander Nowak ‌räumte bei einer im Fernsehen übertragenen Kabinettssitzung am Mittwoch ein, ⁠dass die Lage auf dem Kraftstoffmarkt angespannt sei. "Die aktuelle Lage an den Tankstellen beunruhigt die Bevölkerung verständlicherweise", erklärte er. In der Schwarzmeer-Urlaubsregion Anapa helfen Kosaken, für Ordnung an den Tankstellen zu sorgen. Juri Komarow, der in traditioneller Kleidung den Verkehr an einer Tankstelle regelte, sagte, er wolle Chaos vermeiden und für ‌eine geordnete Abfertigung der Fahrzeuge an den Zapfsäulen sorgen. Die ⁠Nachricht von den Engpässen habe zu Hamsterkäufen geführt.

Um ⁠den Mangel zu bekämpfen, greift die russische Regierung neben den Exportverboten auch auf Importe zurück. Die Benzin- und Diesellieferungen aus dem benachbarten Belarus erreichten im Juni einen neuen Höchststand. Händlern zufolge werden täglich bis zu 6000 Tonnen Benzin aus Belarus geliefert. Zudem zapft Russland seine strategischen Reserven an und importiert Insidern zufolge erstmals auch Kraftstoff über den Seeweg aus Indien.

Nowak hatte im vergangenen Monat eingeräumt, dass die russische Ölproduktion seit Jahresbeginn zurückgegangen sei, und begründete dies mit ungeplanten Wartungsarbeiten. Russland hat die Veröffentlichung von Daten zur Ölförderung im April 2023 eingestellt. Die ukrainischen Angriffe führten in den vergangenen Monaten zu einem Anstieg der russischen Rohölexporte, da weniger Öl im Inland verarbeitet ⁠werden konnte. Insidern zufolge erreichten die Verschiffungen aus den westlichen Häfen Russlands im Juni einen Rekordwert und dürften dieses Niveau auch im Juli halten.

(Bericht von ReutersBearbeitet von Barbara Lewis, David Goodman und Alexander RatzRedigiert von Sabine EhrhardtBei Rückfragen wenden Sie sich ‌an berlin.newsroom@tr.com)