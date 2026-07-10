Senator Evers soll Spitzenkandidat der Berliner CDU werden

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

BERLIN (dpa-AFX) - Der Berliner Finanzsenator Stefan Evers soll CDU-Spitzenkandidat für die Wahl zum Abgeordnetenhaus im September werden. Darauf einigten sich die CDU-Kreisvorsitzenden am Abend, wie CDU-Fraktionschef Dirk Stettner am Rande des Treffens sagte. Sie sprachen sich für Evers als Nachfolger von Kai Wegner aus, der die Kandidatur nach wachsender Kritik an seinem Krisenmanagement während des Stromausfalls im Januar aufgegeben hatte./kil/DP/he

Das könnte dich auch interessieren

Waffenruhe beendet
Berichte über Explosionen im Irangestern, 04:21 Uhr · dpa-AFX
Berichte über Explosionen im Iran
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Automobilindustrie
Durchbruch zu "Zukunftsplan" für Volkswagen bleibt ausheute, 10:03 Uhr · Reuters
Rüstungsunternehmen
Rheinmetall-JV baut Laserwaffe zur Drohnenabwehr für die Marinegestern, 14:10 Uhr · Reuters
Internetkonzern
Meta startet Produktion von neuem KI-Chip im Septembergestern, 12:27 Uhr · Reuters
Alle Plus-Analysen