SFS vertieft Zugang zu Luftfahrtmarkt in den USA
SFS Group AG / Schlagwort(e): Ankauf
SFS vertieft Zugang zu Luftfahrtmarkt in den USA
10.07.2026 / 06:26 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Die SFS Group übernimmt die Heartland Precision Fasteners Inc., einen amerikanischen Befestigungsspezialisten im Bereich Luftfahrt. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Herstellung von hochwertigen Befestigungslösungen für die Flugzeugstruktur und den Flugzeugantrieb. Mit der Akquisition erweitert SFS ihre Aktivitäten im Bereich Aerospace nach Nordamerika und erschliesst damit einen strategisch wichtigen Wachstumsmarkt. Der Vollzug der Transaktion wird nach Vorliegen fusionskontrollrechtlicher und weiterer Freigaben bis Ende September 2026 erwartet
Medien & Newsroom
Freundliche Grüsse Benjamin Sieber Valentina Dönz Corporate Communications SFS Group AG Rosenbergsaustrasse 8, CH-9435 Heerbrugg T +41 71 727 62 48 corporate.communications@sfs.comsfs.com
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SFS Group AG
|Rosenbergsaustrasse 8
|9435 Heerbrugg
|Schweiz
|Telefon:
|+41 78 880 49 90
|E-Mail:
|corporate.communications@sfs.com
|Internet:
|www.sfs.com
|ISIN:
|CH0239229302
|Valorennummer:
|23922930
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2363766
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2363766 10.07.2026 CET/CEST