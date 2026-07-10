SFS vertieft Zugang zu Luftfahrtmarkt in den USA

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SFS Group AG / Schlagwort(e): Ankauf
SFS vertieft Zugang zu Luftfahrtmarkt in den USA

10.07.2026 / 06:26 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die SFS Group übernimmt die Heartland Precision Fasteners Inc., einen amerikanischen Befestigungsspezialisten im Bereich Luftfahrt. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Herstellung von hochwertigen Befestigungslösungen für die Flugzeugstruktur und den Flugzeugantrieb. Mit der Akquisition erweitert SFS ihre Aktivitäten im Bereich Aerospace nach Nordamerika und erschliesst damit einen strategisch wichtigen Wachstumsmarkt. Der Vollzug der Transaktion wird nach Vorliegen fusionskontrollrechtlicher und weiterer Freigaben bis Ende September 2026 erwartet

Medien & Newsroom

Freundliche Grüsse Benjamin Sieber Valentina Dönz Corporate Communications SFS Group AG Rosenbergsaustrasse 8, CH-9435 Heerbrugg T +41 71 727 62 48 corporate.communications@sfs.comsfs.com

Ende der Adhoc-Mitteilung

Sprache:Deutsch
Unternehmen:SFS Group AG
Rosenbergsaustrasse 8
9435 Heerbrugg
Schweiz
Telefon:+41 78 880 49 90
E-Mail:corporate.communications@sfs.com
Internet:www.sfs.com
ISIN:CH0239229302
Valorennummer:23922930
Börsen:SIX Swiss Exchange
EQS News ID:2363766
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