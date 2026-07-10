SOX-Muster mahnt zur Vorsicht | Delta Air flau trotz solider Zahlen

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Die Wall Street dürfte zum Wochenausklang uneinheitlich starten: Der Dow liegt leicht im Plus, der S&P 500 bewegt sich kaum, während der Nasdaq nach der starken Tech Rally vom Donnerstag etwas nachgibt. Im Fokus bleibt der KI und Halbleitertrade, nachdem der Philadelphia Semiconductor Index gestern um gut drei Prozent zulegte und SK Hynix mit einem Emissionsvolumen von 26,5 Milliarden US Dollar den größten US Börsengang eines ausländischen Unternehmens hinlegt. Fundamentalen Rückenwind liefern weiter steigende Speicherpreise und Metas KI Offensive: Der Konzern will seine Rechenkapazität von sieben Gigawatt 2026 auf 14 Gigawatt 2027 verdoppeln, startet erstmals ein kostenpflichtiges Angebot für externe Kunden und arbeitet zugleich an einem eigenen KI Chip, um die Abhängigkeit von Nvidia und AMD zu reduzieren. Doch Vorsicht bleibt angesagt: Laut BTIG bewegte sich der Halbleiterindex in 15 der vergangenen 30 Sitzungen um mindestens drei Prozent, eine Häufung wie zuletzt im Jahr 2000. In vergleichbaren technischen Konstellationen folgten mehrfach Rückschläge von mindestens 17 Prozent. Für gute Stimmung sorgt Delta Air Lines mit besser als erwarteten Quartalszahlen und einem starken Ausblick, getragen von robuster Nachfrage, höheren Ticketpreisen und sinkenden Treibstoffkosten. Gleichzeitig bleibt das Iran Risiko im Hintergrund präsent, auch wenn Washington weiterhin auf eine Verhandlungslösung setzt und die Ölpreise heute leicht nachgeben.



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