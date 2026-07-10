Studie: Geringverdiener am seltensten durch Tarifvertrag geschützt

Berlin, 10. ⁠Jul (Reuters) - Beschäftigte mit den niedrigsten Löhnen sind einer Studie zufolge auch am seltensten durch Tarifverträge geschützt. Im Jahr 2021 waren lediglich 34 Prozent der Beschäftigten im untersten Zehntel der Lohnverteilung tarifgebunden, wie aus der am Freitag veröffentlichten Analyse des Forschungsinstituts Rockwool ‌Foundation Berlin (RFBerlin) und des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg hervorgeht. In der Mitte der Lohnverteilung lag dieser Anteil dagegen bei mehr als ⁠60 Prozent.

"Die Tarifbindung ⁠war lange ein zentraler Pfeiler einer ausgewogenen Lohnentwicklung in Deutschland", sagte der Direktor von RFBerlin und Professor am University College London, Christian Dustmann. "Der Rückgang der Tarifbindung – insbesondere unter Beschäftigten mit niedrigen Löhnen – wirft erhebliche Fragen zur zukünftigen Rolle des Tarifsystems auf."

Dieser Befund steht im Zusammenhang mit einem langfristigen Rückgang der ‌Tarifbindung in Deutschland. Waren im Jahr 2000 noch ‌rund 68 Prozent der Beschäftigten von einem Tarifvertrag erfasst, lag dieser Anteil 2023 nur noch bei 49 Prozent. Tarifverträge tragen traditionell dazu bei, Lohnunterschiede zu begrenzen und Beschäftigten ⁠eine stärkere Verhandlungsposition gegenüber ihren Arbeitgebern zu verschaffen. Wenn die Tarifbindung gerade dort ‌am niedrigsten sei, wo die Löhne besonders ⁠gering sind, verlören diese Schutzmechanismen an Wirkung, hieß es.

"Besonders auffällig ist die sehr geringe Tarifbindung im Niedriglohnsektor", sagte IAB-Direktor Bernd Fitzenberger. "Gerade dort, wo Beschäftigte die geringste Verhandlungsmacht haben, ist die Tarifbindung niedrig." Ko-Autor Lutz Bellmann ‌vom IAB sieht darin eine zentrale ⁠Herausforderung für das deutsche Modell der ⁠Arbeitsbeziehungen.

Die Studie erklärt damit auch, warum der gesetzliche Mindestlohn seit seiner Einführung im Jahr 2015 zunehmend an Bedeutung gewonnen habe. Für viele Beschäftigte mit niedrigen Einkommen ersetze er heute teilweise die Schutzfunktion, die früher häufiger durch Tarifverträge gewährleistet worde sei.

Gleichzeitig weisen die Autoren darauf hin, dass die Wirkung von Tarifverträgen über formal tarifgebundene Betriebe hinausgeht. Viele Unternehmen orientieren sich demnach freiwillig an tariflich vereinbarten Standards, obwohl sie nicht tarifgebunden sind. Berücksichtigt man auch diese ⁠Betriebe, steige die faktische Tarifabdeckung auf rund 68 Prozent der Beschäftigten.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Sabine Ehrhardt - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)