TAGESVORSCHAU: Termine am 13. Juli 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 13. Juli

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 06/26 13:00 USA: Fastenal, Q2-Zahlen 18:00 DEU: Volkswagen, Pre-Close-Call 1. Halbjahr 2026 DEU: Börsengang von Smag Mobile Antenna Masts im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse TERMINE KONJUNKTUR DEU: Leistungsbilanz 5/26 08:00 ROU: Verbraucherpreise 6/26 SONSTIGE TERMINE EUR: EU-Außenministertreffen EUR: EU-Staaten bestätigen voraussichtlich die Fluggastrecht-Reform EUR: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi