TAGESVORSCHAU: Termine am 13. Juli 2026

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 13. Juli

 
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 06/26
13:00 USA: Fastenal, Q2-Zahlen
18:00 DEU: Volkswagen, Pre-Close-Call 1. Halbjahr 2026

DEU: Börsengang von Smag Mobile Antenna Masts im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse

TERMINE KONJUNKTUR
DEU: Leistungsbilanz 5/26
08:00 ROU: Verbraucherpreise 6/26

SONSTIGE TERMINE
EUR: EU-Außenministertreffen

EUR: EU-Staaten bestätigen voraussichtlich die Fluggastrecht-Reform

EUR: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

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