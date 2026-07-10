Tikehau Capital: Disclosure of Shares Repurchases from 03 July 2026 to 09 July 2026
Regulatory News:
In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
|
Name of the issuer
|
Issuer Identity Code (LEI)
|
Trading Day
|
ISIN
|
Aggregated volume per day (number of shares)
|
Weighted average price per day
|
Market (MIC Code)
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
03/07/2026
|
FR0013230612
|
2 376
|
17.3313
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
03/07/2026
|
FR0013230612
|
400
|
17.4200
|
CEUX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
06/07/2026
|
FR0013230612
|
3 049
|
17.5272
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
07/07/2026
|
FR0013230612
|
2 297
|
17.3465
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
07/07/2026
|
FR0013230612
|
7
|
17.0000
|
CEUX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
08/07/2026
|
FR0013230612
|
1 424
|
16.9479
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
09/07/2026
|
FR0013230612
|
51 857
|
16.9624
|
XPAR
|
|
|
|
TOTAL
|
61 410
|
17.0217
|
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Tikehau Capital