Tikehau Capital: Disclosure of Shares Repurchases from 03 July 2026 to 09 July 2026

Business Wire · Uhr
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Regulatory News:

In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information

Name of the issuer

Issuer Identity Code (LEI)

Trading Day

ISIN

Aggregated volume per day (number of shares)

Weighted average price per day

Market (MIC Code)

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

03/07/2026

FR0013230612

2 376

17.3313

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

03/07/2026

FR0013230612

400

17.4200

CEUX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

06/07/2026

FR0013230612

3 049

17.5272

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

07/07/2026

FR0013230612

2 297

17.3465

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

07/07/2026

FR0013230612

7

17.0000

CEUX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

08/07/2026

FR0013230612

1 424

16.9479

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

09/07/2026

FR0013230612

51 857

16.9624

XPAR

 

 

 

TOTAL

61 410

17.0217

 

 

View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260710750537/en/

Tikehau Capital

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