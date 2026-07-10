UN-Bericht: Hilfsgelder-Kürzungen treffen Frauen und Mädchen besonders hart

Genf, 10. ⁠Jul (Reuters) - Mindestens eine Million Frauen und Mädchen haben einem Bericht der Vereinten Nationen zufolge im vergangenen Jahr wegen der weltweiten Kürzung von Hilfsgeldern den Zugang zu lebensrettender Unterstützung verloren. Fast neun von zehn Frauenorganisationen könnten den Bedarf vor Ort nicht mehr decken - und das trotz ‌einer gestiegenen Bedürftigkeit. Rund 120 Millionen Frauen und Mädchen benötigten inzwischen weltweit humanitäre Hilfe und Schutz, heißt es in dem am Freitag veröffentlichten Bericht der Organisation UN ⁠Women, die ⁠sich bei den Vereinten Nationen für die Gleichstellung der Geschlechter und die Rechte von Frauen und Mädchen einsetzt.

Die drastischen finanziellen Einschnitte reißen den Angaben zufolge kritische Lücken in die humanitäre Versorgung. 40 Prozent der 855 für den Bericht befragten Organisationen in Ländern wie Afghanistan, der Demokratischen Republik Kongo und Haiti droht im Laufe des nächsten Jahres ‌wegen Geldmangels das vorübergehende oder dauerhafte Aus. Mehr ‌als drei Viertel mussten nach eigenen Angaben bereits Stellen streichen. In knapp zwei Drittel der Einrichtungen arbeite das Personal unbezahlt, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Die Hälfte der Organisationen habe Wartelisten eingeführt ⁠oder müsse Hilfesuchende abweisen. Obwohl sich die Fälle von konfliktbezogener sexueller Gewalt im vergangenen Jahr ‌verdoppelten, erklärten 62 Prozent der Organisationen, dass ⁠Schutzräume wegen der Kürzungen nicht mehr zur Verfügung stünden oder das Angebot reduziert worden sei. Auch die Betreuungsangebote für Betroffene geschlechtsspezifischer Gewalt seien zurückgefahren worden.

"Jeder Dollar, der Frauenorganisationen entzogen wird, ist ein Dollar, der Überlebenden von konfliktbezogener sexueller ‌Gewalt, vertriebenen Müttern und Mädchen, die nicht ⁠mehr zur Schule gehen dürfen, sowie ⁠Gemeinschaften, die ums Überleben kämpfen, entzogen wird", sagte Sofia Calltorp, Leiterin für humanitäre Hilfe bei UN Women. Zahlreiche Staaten haben die Unterstützung für Hilfsorganisationen gekürzt, darunter insbesondere die USA, die der größte Geldgeber in diesem Bereich waren. Zur Begründung wurde unter anderem auf Haushaltszwänge und gestiegene Verteidigungsausgaben verwiesen. UN Women sieht die Kürzungen aber auch im Kontext einer breiteren Gegenreaktion auf Bemühungen um mehr Gleichstellung. Bei einem Fünftel der Organisationen sei die Arbeit zur Förderung weiblicher Führungskräfte und der Geschlechtergleichstellung ausgesetzt ⁠worden.

(Bericht von Olivia Le Poidevin, geschrieben von Christian Rüttger, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)