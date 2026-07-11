CUHK erreicht Platzierung unter den 20 besten Universitäten bei den QS World University Rankings 2027



EQS Newswire / 11.07.2026 / 04:00 CET/CEST



Sonderverwaltungszone HONGKONG - Media OutReach Newswire - 13. Juli 2026 – Die Chinese University of Hong Kong (CUHK) hat sich im aktuellen World University Ranking 2027 von Quacquarelli Symonds (QS) um 14 Plätze verbessert und belegt nun weltweit den 18. Platz. Damit hat sie es zum ersten Mal unter die Top 20 geschafft. Dieser Meilenstein ist Ausdruck deutlicher Verbesserungen bei wichtigen Indikatoren, darunter der Reputation als Arbeitgeber, dem internationalen Forschungsnetzwerk und dem Anteil internationaler Studierender. Beim Verhältnis internationaler Lehrkräfte hingegen konnte die Universität erneut die volle Punktzahl erreichen.





CUHK klettert 14 Plätze nach oben und erreicht zum ersten Mal die Top 20 weltweit.

Wissenschaftliche Exzellenz und globaler Einfluss der Forschung an der CUHK

Auch im „Best Global Universities Ranking 2026–27" des U.S. News & World Report wird die wissenschaftliche Exzellenz der CUHK gewürdigt: Dort belegt sie weltweit den 28. Platz und rangiert in Asien auf Platz 5. Damit ist sie zum vierten Mal in Folge die führende Universität Hongkongs. Die Universität ist in insgesamt 15 Fachbereichen unter den weltweit 50 besten vertreten. Dazu gehören fünf in den Top 10, wie beispielsweise Pädagogik und Bildungsforschung (Platz 1), Gastroenterologie und Hepatologie (Platz 2), Informatik (Platz 7) sowie Geisteswissenschaften und Künstliche Intelligenz (beide auf Platz 9).

CUHK: Mutige Ideen werden wegweisende Forschung

Die CUHK bietet ein herausragendes Umfeld für wegweisende Forschung dank der Unterstützung von rund 300 Forschungsinstituten und -zentren sowie vier wichtigen Laboren, die vom chinesischen Ministerium für Wissenschaft und Technologie anerkannt sind. Im Hinblick auf das akademische Umfeld erklärt Zhamilya Zhirenova, eine Doktorandin im Fachbereich Biomedizin aus Kasachstan, dass sie ihre Expertise durch die Mitarbeit am Centre for Neuromusculoskeletal Restorative Medicine (CNRM) vertiefen konnte. Dabei handelt es sich um ein InnoHK-Forschungszentrum, das die CUHK gemeinsam mit dem schwedischen Karolinska Institutet gegründet hat.

Im Gegensatz zu herkömmlicher Forschungsarbeit, bei der Studierende oft auf ein einziges Universitätslabor beschränkt sind, sammelte Zhamilya umfangreiche Erfahrungen im sogenannten Hong Kong Science Park, einem dynamischen Umfeld, das der Industrie sehr ähnlich ist. „Hier fühlt man sich eher wie in einem Industrieunternehmen," erklärt sie. „Diese Erfahrung war eine unschätzbare Bereicherung". Gerade für Forschungstreibende, deren Pläne über das akademische Umfeld hinausgehen, ist es von Vorteil, sich bereits früh an das Tempo und die Erwartungshaltungen der Biotech-Branche zu gewöhnen.

Förderung der nächsten Generation wissenschaftlicher Innovatoren

Viele der Abgänger der CUHK sind weltweit anerkannte Fachkräfte, die in ihrem jeweiligen Bereich bahnbrechende Veränderungen auf den Weg gebracht haben. Diese Experten unterstützen hier als Mentoren und schaffen ein intellektuell anregendes Umfeld für innovative Forschung.

Yasine Malki ist Doktorand im Bereich der chemischen Pathologie aus Hongkong und am Centre for Novostics tätig. Dabei handelt es sich um ein Forschungszentrum von InnoHK, das sich der Weiterentwicklung der Molekulardiagnostik widmet. Er lobt besonders die Betreuung durch Mentoren, die seine Erfahrungen an der CUHK besonders geprägt hat. So profitiere Yasine von der Betreuung durch Professor Dennis Lo, den Rektor und Präsidenten der CUHK, einem Pionier auf dem Gebiet der Molekulardiagnostik. Zudem arbeitet er mit Spezialisten für Molekulartechnologien, Bioinformatik sowie klinisch tätigen Wissenschaftlern zusammen. Das ist nur ein Beispiel für den dynamischen, interdisziplinären Ansatzes, den die CUHK in der Medizinwissenschaft verfolgt.

Mit ihrer Platzierung stellt die CUHK einmal mehr ihren Einfluss auf die Welt der Forschung und ihrer Stipendien unter Beweis. Die Universität bietet umfangreiche finanzielle Unterstützung, um weltweit Spitzenkräfte anzuziehen. Dazu gehört das „Hong Kong PhD Fellowship Scheme" (HKPFS), das für den Jahrgang 2027–28 Fördermittel in Höhe von über 1,81 Mio. HK$ (etwa 232.420 US$) bereitstellt. Anträge können ab dem 1. September 2026 eingereicht werden.

Hashtag: #CUHK

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Über die CUHK

Die 1963 gegründete Chinese University of Hong kong (CUHK) ist eine führende Universität mit umfassender Forschungsausrichtung, die weltweit einen hervorragenden Ruf genießt und in internationalen Rankings immer wieder Spitzenplatzierungen erreicht. Mit ihrem Sitz im Herzen Asiens hat es sich die CUHK zum Ziel gesetzt, nicht nur Tradition und Moderne miteinander zu verbinden, sondern auch China an den Westen anzunähern. Zur Universität zählen acht Fakultäten: Kunst, Betriebswirtschaftslehre, Bildung, Ingenieurwesen, Jura, Medizin, Natur- und Sozialwissenschaften. Gemeinsam mit der Graduate School können dort mehr als 300 Studiengänge im Grund- und Aufbaustudium belegt werden. Alle Fakultäten sind in einer Vielzahl von Fachbereichen in der Forschung aktiv. Sie verfügen über eine Reihe von Forschungsinstituten und -zentren, die sich auf interdisziplinäre Forschung auf höchstem Niveau spezialisiert haben.

News Source: The Chinese University of Hong Kong

11.07.2026 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Group Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News