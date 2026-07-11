WM 2026: DFB-Führung grundsätzlich einig mit Klopp
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Die Spitze des Deutschen Fußball-Bundes hat sich auf wesentliche Eckpunkte eines möglichen Vertrages mit dem Wunsch-Bundestrainer Jürgen Klopp verständigt. Beide Seiten seien zuversichtlich, dass die Verhandlungen vorbehaltlich einer Einigung mit Klopps derzeitigem Arbeitgeber Red Bull erfolgreich abgeschlossen werden könnten, teilte der DFB nach einem Treffen mit Klopp in New York mit./kbe/DP/zb
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