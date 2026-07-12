China gräbt deutsche Marktanteile ab - doch die Aktien bleiben riskant
Acatis · Uhr
Ein zweiter China-Schock erfasst die Weltwirtschaft. Einst deutsche Domänen werden von der Konkurrenz aus Fernost übernommen. Trotzdem ist davon abzuraten, einfach per ETF in die Aktien Chinas zu investieren.
Quelle: asharkyu/Shutterstock.com
Das Wort „China-Schock 2.0“ macht momentan die Runde. Der erste China-Schock kam mit der Aufnahme Chinas in die Welthandelsorganisation (WTO) 2001. Was zunächst als echter Gewinn wirkte, muss mittlerweile durchaus kritisch betrachtet werden.
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