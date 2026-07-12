Chartzeit Marktbericht 12.07.2026

Keiner schaut auf die "Mag Seven" - dabei winken hier Chancen

onvista · Uhr

Die Märkte haben eine Woche voller Turbulenzen hinter sich. Im Fokus standen dabei weiter Halbleiter-Aktien. Die "Magnificent Seven" wiederum werden ignoriert. Dabei eröffnen sich gerade hier wieder Chancen.

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Quelle: rafapress/Shutterstock.com

Die erste volle Handelswoche des neuen Quartals hatte von allem etwas zu bieten, und wer sich am Freitagabend nur die Schlusskurse ansieht, wird kaum ahnen, wie unruhig es darunter zuging. Der S&P 500 beendete die Woche bei 7.575 Punkten und damit 1,23 Prozent höher, der Nasdaq Composite legte um 1,74 Prozent auf 26.281 Punkte zu. Der Dow Jones kam am Freitag zwar noch um 149 Punkte auf 52.637 Zähler voran, verlor auf Wochensicht aber rund ein halbes Prozent und war damit der Einzige der großen US-Indizes im Minus.

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